中俄“深化”关系 何为新时代战略伙伴？

普京访华期间，与习近平签署一份深化新时代战略伙伴关系的声明。两国将扩大贸易合作，并提升卢布和人民币的份额。在俄乌战争问题上，俄罗斯称赞中国“客观中立”的立场。在能源、民用核能、工业、信息技术、航天等领域也将加强合作。

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京与中国国家主席习近平周四（5月16日）签署了深化新时代全面战略协作伙伴关系的声明。内中称，双方反对任何阻挠两国关系正常发展，干涉两国内部事务，限制两国经济、技术、国际空间的企图。

分析认为，对普京而言，这当然首先是要加强反对西方的联盟。一方面，与中国的肩并肩是对外显示，莫斯科并未受到孤立。另一方面，克里姆林宫也希望在对乌克兰的侵略战争中有中国所谓的“中立”态度。

贸易

在中俄此次签署的声明中写道，要持续扩大双边贸易规模，以及提升双边贸易中的本币份额，并畅通两国间经营主体结算渠道。

中俄两个邻国的贸易达到创纪录的新高。去年上升26%，达到2400亿美元（约合2200亿欧元）。今年第一季度这一趋势持续。俄罗斯主要向中国出口石油、天然气和煤炭以及铜矿石、木材和海产品，而从中国进口过去从西方购买的机械、汽车、智能手机、电脑等。

不过，可能令普京不满的是，今年第一季度从中国的进口略有回落，这可能是由于北京在西方的压力下，限制了对俄罗斯出口受到制裁的物资。此外，中国的银行新近也收紧了对俄罗斯客户的业务，以避免受到来自美国的制裁。

华盛顿希望切断莫斯科获取两用物资的渠道，并把目光聚焦在为这种贸易进行结算的中国的银行。结算业务的限制对莫斯科来说是个大问题。

普京寻求深化中俄经济关系 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

俄乌战争

声明中称，俄方积极评价中方在乌克兰问题上的客观公正立场，欢迎中方愿为通过政治外交途径解决乌克兰危机发挥建设性作用。

分析认为，莫斯科无论如何不希望北京参加6月15-16日在瑞士举行的和平会议。中国也并未承诺出席。

能源

俄罗斯希望推进两国在天然气方面的合作。2023年，通过名为西伯利亚力量的管道，有227亿立方米的天然气运往中国。不过，莫斯科希望能通过一个后续项目--西伯利亚力量2实现更大的输送能力，以弥补对西方停供的损失。

然而，迄今为止，双方尚未约定这一雄心勃勃的重金项目。分析认为，中国不希望太过依赖于一个供应方，而希望继续实现多样化。或许俄罗斯还需提供更大的折扣。

声明中提到持续巩固中俄能源战略合作并实现高水平发展，保障两国经济和能源安全。

中俄关系：真朋友还是权宜合作？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

重申核战争打不赢

声明称，双方重申恪守2022年《五个核武器国家领导人关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》，特别是核战争打不赢也打不得的理念。

此外，声明中还提到在民用核能、工业、信息通信技术、航天、农业等领域扩大合作。

声明中还对美国作出诸多批评。

（德新社、路透社等）

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