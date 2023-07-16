中俄海军前往日本海联合军演

（德国之声中文网）此次联合军演代号为"北部·联合-2023"，中国方面派出了两艘驱逐舰（齐齐哈尔号、贵阳号）、两艘护卫舰（日照号、枣庄号）、一艘综合补给舰（太湖号）。俄罗斯太平洋舰队则派出了两艘轻型护卫舰（完美号、响亮号）。官方背景的《环球时报》援引军事观察人士指出，俄罗斯海空力量是首次参加与中方的此类联合演习。

这也标志着中国进一步加强了与俄罗斯的军事合作。就在本月早些时候，中国国防部长李尚福在北京与俄罗斯海军总司令叶夫梅诺夫（Nikolai Yevmenov）会晤时，表示中方盼与俄国海军"加强各层级沟通"，并且"常态组织联演联巡联赛，拓展专业领域务实合作"。叶夫梅诺夫则说，双方应"持续拓展两国海军各层级交流"，且"不断把两国两军关系推向新的高度"。中国中央军委联合参谋部参谋长刘振立与俄军总参谋长格拉西莫夫今年6月通电话时也均承诺要加强军事关系。

与此同时，北京也依然没有响应美国方面要求恢复美中军事沟通的呼吁。

就在一个星期前，俄罗斯"完美号"与"响亮号"轻型护卫舰刚刚对上海港进行了友好访问。在抵达上海前，俄军舰也曾驶过台湾和日本海域。根据中国官媒的报道，在结束访问后，这两艘俄罗斯军舰在返程时"将与中国海军舰艇进行以编队运动、通信、海上搜救等为主要内容的联合演练"。

（路透社、中国央视）

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