中俄派團訪問 成朝鮮疫後首批外國訪客

（德國之聲中文網）路透社週二（7月25日）引述俄羅斯國防部、朝鮮官媒朝中社報導，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoigu）已率團抵達平壤，與由中共中央政治局委員李鴻忠率領的中國代表團，一同受邀於參加朝鮮半島停戰70週年的「勝利日」紀念活動。

俄羅斯國防部在聲明中稱，此次訪問有助加強朝俄的軍事關係，將成為「兩國合作發展的重要階段」。

中國訪團方面，韓聯社指出，身為中國全國人民代表大會常務委員會副委員長的李鴻忠，位階低於2018年曾前往朝鮮的栗戰書；後者當時以人大常委會委員長身份，代表中國國家主席習近平參加朝鮮建國70週年活動。

這次邀請中、俄代表團出訪，是朝鮮自新冠疫情以來首度公開證實有外國官員訪問。朝鮮於2020年初關閉邊境，但近期有跡象顯示，朝鮮可能開放了一部分的中朝邊境貨運。不過，朝中社並未說明中俄代表團的到訪是否表示邊境關閉政策有所改變。

此外，朝中社26日亦報導，朝鮮領導人金正恩在其妹金與正的陪伴下，訪問了參加朝鮮戰爭的中國士兵公墓。

1953年7月27日，朝鮮半島簽署停戰協定，朝鮮把這天稱為「勝利日」，今年預計也將舉行大規模閱兵。根據路透社，韓國參謀長聯席會議25日被問及朝鮮的紀念活動時表示，韓國和美國情報當局正在「密切監控」局勢。

朝鮮和韓國並未正式簽署終戰宣言，雙方嚴格來說仍處於戰爭狀態。上週傳出一名美國士兵闖入朝韓邊境，遭到朝鮮扣留，讓美國再次因朝鮮陷入外交上的棘手難題。

上週二（18日），美軍時隔40年首度派遣1艘戰略核潛艇停靠在韓國釜山港，隔日朝鮮再度試射2枚彈道飛彈。本週一（24日），另有1艘美軍核動力潛艦進入韓國濟州島的海軍基地，朝鮮同樣在隔天發射了2枚飛彈。

中國在朝鮮議題扮演何種角色？

針對朝鮮問題，國際社會希望中國能採取行動。路透社上週五（21日）指，七國集團（G7）和歐盟、韓國、紐西蘭、澳大利亞等國，曾聯名致函給中國駐聯合國代表張軍，呼籲中國應阻止朝鮮利用中國領海規避聯合國制裁、取得石油產品。

對此，中國外交部發言人毛寧週一（24日）回應：「在執行安理會決議問題上，中方一貫認真履行承擔的國際義務。」中國駐聯合國代表團發言人的推特還稱，中國敦促有關各方「全面執行」安理會決議，特別是關於「恢復對話、加強外交努力、推動政治解決」的條文。

自2006年起，朝鮮因核武與彈道飛彈研發計劃而遭聯合國制裁。然而，由朝鮮、韓國、中國、美國、俄羅斯和日本組成的6方去核化會談，從2009年開始便陷入僵局。

2018年和2019年，時任美國總統的特朗普（Donald Trump）曾與朝鮮領導人金正恩舉行會談，也以失敗告終；此後，中國與俄羅斯一直呼籲聯合國應出於人道主義，解除對朝鮮的制裁，並吸引平壤重返會談。去年中國曾稱，要解決朝鮮的核武問題，關鍵在美國手中，並敦促美國若希望取得突破，就要展現更多誠意與彈性。

（綜合報導）

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