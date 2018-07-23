 中、俄、欧纷纷挑战美元 | 经济纵横 | DW | 12.09.2018

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经济纵横

中、俄、欧纷纷挑战美元

在与西方关系走低的背景下，互为邻居的俄、中两个大国计划在商贸交易中更多使用本币。而欧委会主席容克在欧盟国情咨文报告中也呼吁欧盟在贸易问题上保持一致，强化欧元地位。

Währungen USA China & Euro (Imago/PPE)

货币战悄然打响

(德国之声中文网)俄罗斯总统普京周二（9月12日）对记者表示，莫斯科和北京计划在商贸交易中更多使用本国货币。普京在和中国领导人习近平共同举行的联合新闻会上表示，俄中双方都希望在结算中更多地使用本国货币。此前，两人出席了在符拉迪沃斯托克召开的东方经济论坛峰会。

普京表示，在全球市场风险持续存在的情况下，使用本币结算将提高银行进出口服务业务的稳定性。

在2014年吞并乌克兰克里米亚半岛及支持乌东地区亲俄叛乱势力导致与西方关系急剧恶化后，俄罗斯越来越指望中国在俄投资。中国则因其在南中国海的军事化行为、侵犯人权行为、不公平贸易行为而受到越来越的批评和指责，在此背景下，北京也在寻求盟友。

习近平主席周二表示，俄中两国应携手反对贸易保护主义、抵制他所称的在国际事务上的霸权主义行为。习近平指出，在不稳定性不确定性增加、快速变化的国际形势下，俄中两国的合作具有更重要的意义。

Europäisches Parlament in Straßburg | Rede zur Lage der EU von Jean-Claude Juncker (Reuters/V. Kessler)

欧委会主席容克

容克欲加强欧元地位

欧盟委员会主席容克在欧盟议会发表的国情咨文讲话中提出建议，让欧元在全球结算业务中扮演更重要角色。欧委会一名代表周三（9月12日）在谈到容克的讲话时指出，欧盟大部分能源进口以美元计算，值得商榷，因为，其中只有一小部分的确进口自美国。他表示，若有足够的政治意愿，实现以欧元签署合同是可能的。

凝炼/李鱼（路透社）

DW.COM

德国央行将人民币纳入外汇储备

继欧洲央行于去年完成对人民币的首次外汇储备投资后，德国央行也宣布将人民币作为外汇储备货币之一。这一举措体现中国货币的重要性继续增加。 (16.01.2018)  

人民币国际化提速？巴中贸易结算用RMB

约两周前，有消息称，巴基斯坦正在考虑中国提出的一项以人民币取代美元结算巴中双边贸易的计划。新年刚过，巴央行便宣布批准贸易商在两国双边贸易中使用人民币作为结算货币。 (03.01.2018)  

中国限制公民使用银行卡境外提取现金数量

中国当局做出规定，限制公民境外使用银行卡提取现金数量每年不得超过10万元人民币（约合15370美元）。中国国家外汇管理局称，这是反洗钱、反恐怖融资、反逃税的必要举措。 (30.12.2017)  

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