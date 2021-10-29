 中俄携手 望联合国放宽对朝鲜制裁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.11.2021

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时政风云

中俄携手 望联合国放宽对朝鲜制裁

受新冠疫情及国际制裁影响，朝鲜经济陷入危机，并有粮食短缺的风险。中国及俄罗斯希望在联合国安理会推动放宽对朝鲜制裁，但要获得他国支持，有一定难度。

Nordkorea | 75. Gründungstag der Arbeiterpartei

朝鲜日前试射超高音速导弹震惊各国，并持续违反联合国禁止其发展核计划和弹道导弹计划的要求。

DW.COM

根据联合国决议，自称核国家的朝鲜不得研发弹道导弹。然而，平壤领导层置之不理，并称29日已试射一发超高音速导弹，惊动日韩。

本年度在罗马举行的二十国集团峰会，议程包括气候保护、跨国企业税、新冠疫情等重大话题。而大国之间的地缘政治较量，也对此次峰会构成了重大影响。

联合国方面表示，国际社会为了遏制朝鲜核计划而对该国实施制裁后，朝鲜仍在在违反禁令进口石油，并向境外输出劳工，其中包括一名效力于尤文图斯队的球员。

（德国之声中文网）中国和俄罗斯试图推动联合国安理会放宽对朝鲜的制裁，再次拿出中俄于2019年时曾提出，欲取消限制平壤出口凋像、海产品和纺织品的禁令的决议草案，并进一步扩大鬆绑，包括取消朝鲜进口精炼石油的上限。

在路透社于周一（11月1日）看到的一份修改过的决议草案中，中国和俄罗斯希望推动由15个成员国组成的联合国安理会取消上述对朝鲜的制裁，「目的是要改善这个被孤立的亚洲国家平民的生活」。

该决议草案内容还包括两年前中俄首次提出的其他措施，包括解除针对朝鲜人在国外工作的禁令，以及使朝韩铁路和公路合作项目免于制裁。

几位不愿透露姓名的联合国外交官向路透社表示，这份更新后的决议草案预计将不会得到什么支持。2019年，俄罗斯和中国曾就该决议草案举行了两轮非正式会谈，但从未正式将其提交安理会进行表决。

截至目前中俄两国尚未安排关于此份新决议草案的任何会谈。在联合国安理会，一项决议需要9张赞成票，且美国、法国、英国、俄罗斯及中国任一国并未实施其否决权才能通过。

路透社报道，俄罗斯和中国的联合国代表团没有立即回应就新文本发表评论的请求，而外交官指出，该决议草案文本已于上周五（10月29日）分发给安理会成员。

中国驻联合国大使张军上个月向路透社表示：「中国始终认为，我们也应该解决安理会实施的制裁所造成的人道主义问题。」

疫情损害朝鲜粮食安全

美国驻联合国代表团的一位发言人拒绝对安理会的私下讨论发表评论，但他补充说，所有联合国成员都应集中精力解决那些违反已经实施的制裁的人。

「安理会一再申明，它将准备根据朝鲜遵守相关要求的情况，在必要时修改、暂停或取消这些（禁运）措施，」该名发言人说，「然而，朝鲜并未采取任何措施来遵守安理会对其被禁止的核计划和弹道导弹计划的要求。」

Symbolbild Coronavirus in Nordkorea | Pjöngjang Supermarkt

疫情使朝鲜陷入粮食短缺的危机。图为平壤的一间超市。

俄罗斯和中国提议取消制裁的凋像、海产品和纺织品等产业，过去为朝鲜赚取了数亿美元。许多制裁项目是在2016年和2017年实施的，旨在切断平壤发展核武器和导弹的资金。

然而，联合国制裁监督员在8月报告说，朝鲜在2021上半年仍旧继续发展其弹道导弹计划，违反了联合国的规范。与此同时，该国也因为新冠肺炎等因素，经济状况不断恶化。

朝鲜长期以来始终因粮食安全问题所困扰，而联合国制裁以及因新冠疫情而加剧的边境封锁，也使朝鲜的弱势族群面临飢荒的风险。对此，联合国朝鲜人权问题特别报告员奥吉亚-金塔纳（Tomas Ojea-Quintana）曾在上个月呼吁放松对朝鲜的制裁。

奥吉亚-金塔纳表示，由于国际社会对朝鲜的制裁以及该国严格的防疫及国境封锁等，朝鲜居民生活中必需的与中国进行交易以及採购粮食变得困难。他说，朝鲜当局曾表示，如未经许可在朝中边境地区进入朝鲜，将在没有事先警告的情况下无条件击毙，「由于这种封锁政策，朝鲜比任何时候都孤立、信息被阻断，很难掌握朝鲜内部人权状况。」

韩联社报道，韩国国家情报院10月28日指，平壤政府正就恢復铁路交通问题与中国和俄罗斯谈判，预计最快在11月解除针对接壤中国、俄罗斯边境的封锁措施，舒缓疫情对该国造成的影响。

（路透社、韩联社）

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