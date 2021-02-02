中俄拖延安理会行动 美国制裁缅甸军方

(德国之声中文网) 根据美联社报导，联合国缅甸问题特使周二(2月2日)敦促安全理事会召开紧急会议，以确保这个东南亚国家「迅速恢复民主」，但这个联合国最强大的机构没有立即采取行动。

目前在欧洲的缅甸特使布尔格纳（Christine Schraner Burgener）强烈谴责军方对政府的接管，并表示安理会必须「集体发出支持缅甸民主的明确信号」，确保该国「不会重新陷入孤立」。

她在安理会上说，缅甸军方在2月1日新一届议会会议即将开幕之际宣布进入紧急状态，并拘留包括昂山素季在内的最高领导人以及数十名立法者和文职官员，「令人惊讶和震惊」。

一名外交官表示，安理会准备了一份声明草案，关键内容就是恢复缅甸民主，该草案将在闭门会议后向媒体发布，根据美联社，声明谴责军方的行动，并呼吁立即释放所有被拘留者。

联合国安理会成员国爱沙尼亚大使尤尔根森（Sven Jürgenson）支持拟议的声明，强烈谴责政变，敦促缅甸军方尊重2008年宪法，允许议会开展工作，并「重新致力于和平进程」。

但由于声明需要得到所有15个理事会成员的支持，而联合国驻中国和俄罗斯的使团表示，他们需要将声明送到他们的首都进行审查，这些外交官说，由于会议是闭门会议，他们在匿名的情况下说，声明尚未发布。

中美态度不同

美国总统拜登的政府2日正式认定缅甸军方的行动为政变，回应国务院官员立场，将对「极小圈子的军事将领」采取制裁和其他措施。

国务院发言人普莱斯 (Ned Price)告诉记者：「我们已经评估，缅甸军方在2月1日废黜了正式选举的政府，其行动构成了军事政变。」

他说：「美国将继续与我们在整个地区和世界的伙伴密切合作，支持缅甸尊重民主和法治。」当被问及有多少原著是通过政府时，普莱斯说只有「很小的一部分」。

根据美国法律，美国将被禁止协助缅甸政府，但影响将主要是象征性的，因为缅甸的所有援助几乎都是通过非政府渠道进行的。

美国务院表示，华盛顿将维持人道主义项目，包括对罗兴亚人的援助，但也将对缅甸的援助进行更广泛的审查。

美国总统拜登１日在一份有力的声明中表示，美国将考虑对缅甸重新实施制裁，这些制裁在缅甸向民主过渡的十年间被取消。

而根据国务院的数据，自2012年以来，华盛顿已经向缅甸捐助了15亿美元，以支持民主、内部和平和受暴力影响的社区。

另一位匿名的国务院官员告诉法新社，自政变以来，美国无论是与军方还是被软禁文职领导人都没有任何接触。但这位官员说，美国正在与日本和印度这些美国的盟友「天天通话」，这两个国家「与缅甸军方的接触比美国更畅通」。

根据法新社，虽然中国是缅甸主要的盟友，但日本和印度都渴望取代这个角色。即使在西方国家因为罗兴亚人的问题疏远缅甸，日本和印度也持续追求与缅甸保持友好关系。就在政变前几天，印度才向缅甸运送了150万剂新冠疫苗。

虽然美国和其他西方国家可能会对缅甸实施制裁，但安全理事会批准有针对性的措施的可能性很小。这将需要一项决议，而中国很可能会否决。

中国外交部发言人汪文斌２日称缅甸是「友好邻邦」，并表示希望各方「在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定」。

他说：「国际社会的任何行动都应有助于缅甸政治和社会稳定，有助于缅和平和解，避免激化矛盾，使局势进一步复杂化。 」

美联社认为，安理会最后有可能发出新闻声明，但可能性也不是百分之百。

国际组织怎么做

英国驻联合国大使，现任理事会主席伍德沃德(Barbara Woodward)在会后告诉记者，大使们在线上会议中回应了国际社会对军方行动的广泛关注。

她说：「我们欢迎地区合作伙伴......为解决这场危机所发挥的作用，包括东南亚国家联盟。」

文莱是包括缅甸在内的东盟10国区域集团的主席，1日发表声明指出，该集团的原则包括「坚持民主、法治和善治、尊重和保护人权和基本自由的原则」。

声明鼓励「根据缅甸人民的意愿和利益，寻求对话、和解和恢复正常状态」，但没有提到东盟会采取任何行动让缅甸回归民主。

在联合国，伍德沃德说：「安理会的同事们将继续讨论下一步的行动。我当然希望我们能够一致对外。」

在军方政变后，外界关心安理会到底能不能发挥作用。根据美联社，缅甸问题一直是安理会很难采取任何行动的问题，但并非不可能。

2017年11月，当若开邦北部广泛的暴力事件导致70万罗兴亚人逃往邻国孟加拉国时，安理会通过了一项主席谴责声明，并对据报道缅甸安全部队侵犯少数民族罗兴亚穆斯林的人权表示严重关切。它呼吁政府确保「不再过度使用军事力量」。

缅甸现况

路透社报导，2日傍晚，缅甸最大的城市仰光回荡着敲打锅子和汽车喇叭的喧闹声，抗议推翻昂山素季民选政府的军事政变。

这是迄今针对政变最大的一次的公众抗议活动，仰光的人们高呼「邪恶要消失」，并以传统的姿态敲打金属锅，以驱除邪恶或恶业。

至少有20家政府医院的医护人员加入了这场公民抗命运动，从其中一名医护人员拍下的照片中可以看到，他们的防毒服背后写着「独裁必败」。

缅甸军方表示，夺权是必要的，因为政府没有对军方选举舞弊的指控采取行动。去年11月的选举中，昂山素季所属的政党赢得了多数席位。但军方并未提出任何证据。

政变后，军政府更换了主要部长，并任命了新的央行行长，重新任命了在前军政权下担任央行行长的Than Nyein。

虽然军方承诺将举行自由公正的选举，并将权力移交给获胜者，但没有给出时间表。

这次政变标志着军方第二次拒绝承认民盟在选举中取得的压倒性胜利，同时也等于否决了1990年旨在为多党制政府铺平道路的投票结果。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季全家福 昂山素季(图下方)在1945年6月19日出生于缅甸仰光。1947年他的父亲昂山将军为缅甸独立与英国谈判，同年被政敌暗杀。1960年，她的妈妈杜钦季出任印度大使。15岁的昂山素季随母亲出国。1964年，她在印度中学毕业后进入英国牛津大学。直到1988年，为了照顾生病的母亲，43岁的她才返回缅甸。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季初登场 缅甸独立英雄昂山将军的女儿昂山素季身边围绕着领导起义的学生们。1988年8月，昂山素季向约50万群众发表了一场着名演说。 曾在国外生活了几十年的她要求缅甸实行民主和多党制。 缅甸专家佐尔纳 (Hans-Bernd Zöllner)告诉德国之声：「在某些方面，昂山素季从西方引入了民主的概念。」他说：「当时缅甸人民还不清楚民主对国家意味着什麽。不过显而易见的是，人们想要改变当时的体制。」

昂山素季与缅甸的民主运动 人民揭竿而起 当昂山素季成为抗议运动的象徵时，民主的呼声也变得越来越强烈。数十万人参加了缅甸各地的抗议活动，要求结束一党专政。人民反对专制，要求经济救济。

昂山素季与缅甸的民主运动 第一次民主梦碎 当军队于1988年9月18日控制缅甸时，抗议者的梦想和希望破灭。武装部队使用暴力打压民主运动。成千上万的人被杀和被捕。许多学生逃往邻国。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季首度遭软禁 昂山素季在1989年7月20日，昂山素季第一次被软禁，目的是防止她参加1990年的大选。 然而她即便在软禁当中，她所创办的全国民主联盟仍然取得选举绝对优势。依法她应该出任主席和总书记，然而选举结果却遭到军方作废。

昂山素季与缅甸的民主运动 选举结果遭军方作废 昂山素季成立的全国民主联盟（NLD），在1990年大选中获得压倒性胜利。 但是，国家恢復法律和秩序委员会（SLORC）的军事将领在新宪法起草之前，拒绝将权力移交给全国民主联盟，也拒绝让昂山素季成为总理，并持续监禁她。此后20年，军方提出将她驱逐出境的交换条件，都被她再三拒绝。图中为1990年选举委员在政府的严密监控下计票的状况。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季获诺贝尔和平奖 1991年，被软禁的她获得诺贝尔和平奖，由画面上的丈夫和兒子代领。昂山素季在答词中说：［在缅甸追求民主，是一国民作为世界大家庭中自由与平等的成员，过一种充实全面、富有意义的生活的斗争。它是永不停止的人类努力的一部分，以此证明人的精神能够超越他自然属性的瑕疵。」她将诺贝尔和平奖的130万美元奖金交付信托，用于缅甸人民的健康与教育。

昂山素季与缅甸的民主运动 哪一种民主? 在接下来的几年裡，军方与昂山素季都一直谈到民主， 但两边对民主的想像很不一样。军方想要一个「纪律严明的民主」，规则由中央政府决定。 另一方面，昂山素季则抱持着人民主权的民主概念。

昂山素季与缅甸的民主运动 军方的民主 在接下来的20年裡，缅甸军队在这个东南亚国家推行了「戒律式民主」(disciplined democracy)， 并在2008年通过了新宪法，规定将四分之一的议会席次留给军方。因此，未经军方同意，宪法修正案就不可能通过。

昂山素季与缅甸的民主运动 将军控制一切 根据宪法，国防、边防和内政部长将由陆军总长直接任命。这意味着军队和警察仍在将军的控制之下。 林特纳 (Bertil Lintner)是一名记者和作家。他写了一本有关缅甸1988年起义的书，名为《8.8.88》，指的是运动开始当天--1988年8月8日。他说：「制定这样的规则，举行选举对军方来说就是安全的。」

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季遭软禁时期 昂山素季数度遭到软禁，最后一次超过五年。国际社会不断呼吁缅甸政府释放她,世界各地也都举行相关的倡议遊行。最终，她在2010年11月13日结束了软禁生涯。获释後，她立即投入政治工作并参与选举。

昂山素季与缅甸的民主运动 2010 的选举 选举最终于2010年举行。军事将领们脱掉了制服，并将自己扮作平民统治者。昂山素季的全国民主联盟抵制选举，拒绝不民主的宪法。军方最后几乎赢得了议会的所有席次。

昂山素季与缅甸的民主运动 国务资政昂山素季 随后缅甸有了进一步的改革。最终，在2015年，全国民主联盟同意在与2010年相同的条件下参加大选。正如所料，全国民主联盟赢得选举，昂山素季成为「国务资政」，一个与总理同样重要的角色。

昂山素季与缅甸的民主运动 民主获胜? 国际媒体盛赞2015年的选举是缅甸民主的胜利。不久后，西方解除了对缅甸的制裁。但林特纳认为，虽然2008年的宪法在某种程度上让缅甸更加开放，但真正的权力从未转移到民选政府。 他说：「全国民主联盟赢得了2015年大选，但没有掌权。」

昂山素季与缅甸的民主运动 「总比过去好」 虽然缅甸实际时仍由军方掌权，但支持1988年民主运动的缅甸大多数人都认为，今天的情况要好于1980年代末和1990年代的情况。

昂山素季与缅甸的民主运动 全国民主联盟的「倒退」 林特纳认为全国民主联盟有足够的空间给军队施加更大的压力，但它却没有自信这样做。 他说：「人们期望他们比在2015年大选中做的更多。不过相反地，他们却像是活在自己的世界般，没有作为。」

昂山素季与缅甸的民主运动 罗兴亚难民危机 林特纳引用罗兴亚难民危机当作例子。去年，军方以打击穆斯林叛乱分子为名，在若开邦发动大规模军事行动，迫使超过50万罗兴亚人逃往邻国孟加拉。联合国将其描述为罗兴亚穆斯林的「种族清洗」。 在冲突期间，全国民主联盟好像消失了一样，没有发出异议。

昂山素季与缅甸的民主运动 妥协後的民主 自缅甸民主「获胜」以来，西方国家在缅甸也变得更加活跃，加强合作，促进民主。但佐尔纳和林特纳都表示西方对缅甸的影响有限。 林特纳说：「西方可以向缅甸宣传民主，但除非民主的推动力来自国内，否则不会有任何改变。」他也补充说这种改变应该不会很快到来。

昂山素季与缅甸的民主运动 跋扈领袖? 昂山素季所属民盟当政后，掌握国会多数。昂山素季稳居有政治实权的国务资政一职，但却不断传出缅甸部长和官员必须对她言听计从，不容许任何异议或违抗的消息。让许多人对她的领导风格感到忧心。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季无视罗兴亚问题 虽然林特纳确信，全国民主联盟无法在罗兴亚问题上与军方对抗，但他表示，联盟至少可以出面回应这场人道主义危机。此外，昂山素季本可以访问若开邦，并会见了当地的政治家和受到冲突影响的人。林特纳认为，这是全国民主联盟无法治理国家的其中一个例子。

昂山素季与缅甸的民主运动 缅甸少数民族文化危机 许多人期待昂山素季可以为缅甸带来族群平等。不过根据媒体报导，缅甸民族主义兴起，佛教主义也愈趋极端，少数族群的文化认同受到压迫。

昂山素季与缅甸的民主运动 缅甸关押路透社记者 2017年底，两名缅甸路透社记者瓦隆(戴眼镜者) 和乔索欧(举手者) 因为采访罗兴亚屠杀遭到当局关押。他们可能面临长达14年徒刑。呼吁释放他们的国际声浪不断。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季人权光环褪色 罗兴亚问题和一系列争议让昂山素季昔日人权斗士的声望直落。许多国际性奖项也被撤销，包括牛津自由奖、都柏林自由奖和魏瑟尔人权奖等等。许多人也不断询问，世界是否错看了昂山素季。前美国驻联合国大使李察逊 (Bill Richardson)更指责她活在自己的世界。

昂山素季与缅甸的民主运动 备受争议的选举 在2020年11月8日举行的缅甸大选中，执政的全国民主联盟赢得胜利，该党获得的席位数量足以组建政府。但是亲近军方的联邦巩固与发展党（USDP）则声称大选存在舞弊，要求在军方监控之下重新举行选举。关于可能发生军事政变的传言甚嚣尘上。图为支持军方的僧侣在仰光上街游行。

昂山素季与缅甸的民主运动 军方发动政变 昂山素季被扣押 2021年2月1日，作为国务资政的昂山素季，和总统温敏还有其他几位执政党高级官员都被军方扣押。军方和文职政府之间的矛盾已持续多年，但这次的抓捕行动则是矛盾不断激化造成的结果。军方宣布去年11月的选举存在舞弊，将权力转移至军方，并实施为期一年的紧急状态。缅甸国防军总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）将接管国家领导职权。(图为2015年昂山素季和敏昂莱会晤的资料照片）



人权团体呼吁制裁

在２月２日的理事会会议之前，联合国人权观察组织主任夏邦诺 (Louis Charbonneau)说，理事会「未能解决缅甸过去骇人听闻的侵犯人权行为，这让军方确信他们可以为所欲为，而不会产生严重后果」。

他呼吁安理会要求立即释放所有被拘留的政治领导人和活动家，恢复文官民主统治。他说，应该「对那些负有责任的军方领导人」实施制裁。

大赦国际宣传部副主任塔德罗斯 (Sherine Tadros)敦促安理会冻结目前负责政府工作的高级将领敏昂莱和其他军方领导人的资产，他们被指对包括罗兴亚人在内的少数民族犯下罪行。

她说：「安理会还必须对缅甸实施全面的全球武器禁运，最关键的是，将缅甸局势提交国际刑事法院。」

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