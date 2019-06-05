中俄抱团取暖 习近平称普京「知心朋友」

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平周三(6月5日)至俄罗斯进行为期3天的访问，其中包括一系列新的俄中商业合作计划。

习近平在会后发表联合声明时对记者说:「普京总统是我交往最密切的外国同事，是我最好的知心朋友，我十分珍视这份深厚的情谊。」

普京则说，习近平当政期间，俄中良好关系「前所未有」。他强调，莫斯科和北京对许多全球性问题持相同观点。他说俄中都反对华盛顿退出《中程导弹条约》(INF)，批评美国破坏战略稳定。普京和习近平也担心太空军备竞赛的威胁日益严重，要求签署具有法律约束力的国际协议，禁止在太空轨道上使用武器。两人表示，会继续支持伊朗核协议，也承诺协助推进陷入僵局的朝鲜无核化谈判。

习近平周四与周五将前往圣彼得堡的前帝国首都，参加由普京主办的经济论坛。

俄罗斯使用华为5G

俄罗斯电信公司MTS和中国华为也签署了5G合作备忘录。MTS在声明中表示，华为轮值董事长郭平在声明中表示，他对「在像5G这样具有战略意义的领域」能够达成协议感到非常高兴。

俄罗斯和中国的主要公司同时签署了合作协议，像是阿里巴巴与俄罗斯手机运营商Megafon，互联网集团Mail.ru和俄罗斯主权投资基金RDIF完成了一项联合电子商务合作协议。而俄罗斯的Novatek和Gazprombank则与中石化签署了在中国销售天然气的协议。普京也对在中国在莫斯科南部建立汽车厂表示欢迎。

熊猫外交

普京感谢习近平借了两隻熊猫给莫斯科动物园。普京说:「这是对俄罗斯特别信任的一种特殊尊重象征......当我们谈到熊猫时，我们脸上总会露出一丝笑容。」

外界两人这次会面别有意涵。5年前，莫斯科在併吞乌克兰克里米亚半岛后与西方盟友发生严重分歧，俄罗斯转向中国招手。现在北京面临华盛顿强压，普京在中美紧张情势下承诺加强合作。

夏立民/杨威廉 (法新社、美联社)