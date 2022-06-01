 中俄承諾深化合作 美批北京站錯邊 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.06.2022

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时政风云

中俄承諾深化合作 美批北京站錯邊

在中俄領導人15日透過通話表達對彼此的支持後，美國迅速表態批評中國，稱其行為表明，中國正投入經營與俄羅斯的密切關係。

China | Russland | Virtuelles Treffen zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin

美國15日批評中國再次以行動給予俄羅斯支持。

DW.COM

观察家们普遍认为，尽管并没有迹象显示北京在帮助莫斯科逃避西方制裁，但中国大量购买俄罗斯原油和天然气仍引起华盛顿极为不满，从而提升了美国对中国采取报复性措施的风险。

俄乌战争2月爆发以来，中国依旧站在侵略者的一边，有德语媒体认为，这是因为该国国家主席习近平怀有更长远的愿景。另有媒体预测，习近平寻求第三任期的计划可能会受到影响。

华盛顿近日警告，若中国向俄方提供援助，将会产生“后果”。美方的施压是否会迫使北京做出更明确的表态？在宣扬和平、却又审查反战声音的当下，北京的立场究竟是什么？

（德国之声中文网）中國與俄羅斯領導人週三（6月15日）發布通話的消息後，美國迅速表達反駁北京，批評其與莫斯科行為同調。一名美國國務院發言人告訴法新社：「中國聲稱中立，但它的行為清楚地表明，它仍然投入經營與俄羅斯的密切關係。」

這名官員說，華盛頓正在「密切關注中國的活動」，包括在俄羅斯的烏克蘭戰爭近4個月後，中國如何「仍然在世界各地呼應俄羅斯的宣傳」，並暗示莫斯科在烏克蘭的暴行是「籌劃的」。他說：「站在普京一邊的國家將不可避免地發現自己站在歷史的錯誤一邊。」

西方對俄羅斯採取了前所未有的制裁，以譴責其入侵烏克蘭，莫斯科認為歐洲和美國因此造成了全球經濟放緩。為此，莫斯科也仍在尋找新的市場和供應商，以取代俄烏戰爭爆發後離開俄羅斯的外國企業。

歐盟和美國之前曾警告，北京對俄羅斯戰爭的任何支持，或幫助莫斯科躲避西方制裁，都會損害雙方關係。

中俄領導人通話互表支持

据新华社报道，中国国家主席习近平6月15日下午同俄罗斯总统普京通电话。习近平指出，今年以来，面对全球性动荡变革，中俄关系“保持良好发展势头”。两国经贸合作稳步推进，黑河-布拉戈维申斯克公路桥实现通车，打通一条两国互联互通的新通道。

黑河-布拉戈维申斯克公路桥是中俄间首座跨黑龙江（俄语称阿穆尔河）界河的公路桥，于6月10日正式开通。另外，6月15日是习近平的生日，普京是否借此致电祝贺，报道并未提及。

据新华社引述，普京表示，今年以来，俄中务实合作稳步发展。俄方支持中方提出的全球安全倡议，反对任何势力借口所谓新疆、香港、台湾等问题干涉中国内政，愿同中方加强多边协作，为推动世界多极化和建立更加公正合理的国际秩序作出建设性努力。

习近平还表示，中方愿同俄方继续“在涉及主权、安全等核心利益和重大关切问题上相互支持”，密切两国战略协作，加强在联合国、金砖国家、上海合作组织等重要国际和地区组织的沟通协调，推动国际秩序和全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

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「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？

报道称，两国元首就乌克兰问题交换了意见。习近平指出，各方应该“以负责任方式推动乌克兰危机得到妥善解决”，中方愿继续为此发挥应有作用。他还强调，中方始终从乌克兰问题的历史经纬和是非曲直出发，独立自主作出判断，积极促进世界和平，促进全球经济秩序稳定。

这是中俄两国领导人在乌克兰战争爆发后第二次通话。在俄罗斯入侵邻国的第二天，普京曾与习近平通电话并讨论乌克兰局势。中国官媒当时报道，习近平表示中方支持俄方同乌方通过谈判解决问题，他强调中方尊重所有国家的主权和领土完整，同时也重视俄罗斯的"合理安全关切"。

China | Wladimir Putin und Xi Jinping

2022年2月4日，普京在北京与习近平会晤

今年2月，普京在北京出席冬奥会开幕式并与习近平会晤。双方发表联合声明，并强调中俄合作和伙伴关系“没有上限”。

自乌克兰战争爆发以来，美国和欧盟对俄罗斯实施了数轮经济制裁，并一再警告中国不得向俄罗斯提供实质援助或协助其规避制裁。上月初，路透社报道援引美国政府高级官员表示，到当时为止，并未发现中国有在军事上和经济上支持俄罗斯侵略战争的行动。

中国至今拒绝对俄罗斯在乌克兰的战争行动进行谴责，并批评西方国家对莫斯科采取的全面制裁措施。

（新华社、路透社、法新社）

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