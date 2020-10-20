中俄战机联合巡航 日韩绷紧神经

(德国之声中文网) 中国与俄罗斯军机12月22日在日本周边空域行动，甚至一度飞入韩国防空识别区。虽然中俄军机最终并未进入日韩两国领空，但已经引起日韩警戒，接连紧急派出战斗机因应。

日本国防部表示，中国的4架轰-6K飞机与俄方2架图-95飞机在22日飞越日本九州岛西南部与韩国之间的对马海峡海域，以及靠近冲绳岛南部的东海海域。日本国防部表示，这些轰炸机也一度靠近位于日本海上、日韩都声称拥有主权的两个岛屿和礁岩群。然而，一名日本国防官员告诉德新社，中俄行动并未侵害日本领空。

同日，韩国联合参谋本部表示，当天有4架中国军机和15架俄罗斯军机一度飞入韩国防空识别区(KADIZ)。韩国空军为此派出战斗机采取战术措施。

韩国军方表示，中国军方在进入韩国防空识别区以前有通报韩国，称中方飞机正在进行例行性训练。韩国联合参谋本部(JCS)在一份声明中表示，这起事件似乎是中国和俄罗斯举行的联合军演，但是还需要进一步分析。

韩联社报导，韩国外交部已经联络中国与俄罗斯，告诉他们下不为例。

防空识别区与领空不同，通常是一个国家基于防空需要所单方面画设，目的在于让军方及早识别以便实施空军拦截行动。国际法并未对防空识别区做出具体规定，然而依照国际惯例，军用飞机在进入他国防空识别区以前通常事先通报国籍、告知飞行计划并通告飞入位置。

中俄称「第二次联合空中战略巡航」

22日晚间，中国国防部发布微信公众号消息指，「中华人民共和国国防部和俄罗斯联邦国防部联合宣布12月22日，中国与俄罗斯两国空军位亚太地区组织实施第二次联合空中战略巡航」。

声明称:「中方派出4架轰-6K飞机，与俄方2架图-95飞机联合编队，位日本海、东海有关空域组织联合巡航。飞行期间，两国空军飞机严格遵守国际法有关规定，未进入他国领空。」

日本共同社报导，俄罗斯国防部在周二表示上述行动乃是中俄自从2019年7月后进行的第二次联合空中战略巡航。

2019年7月23日，俄罗斯军机与中国曾在东北亚地区实施首次联合空中战略巡航。虽然中俄在这之前多次举行过联合演习，但该次是中俄首次在亚太地区进行长程空中巡逻。

当时日韩两国空军战机都紧急升空因应，韩国的战机朝俄罗斯军机发射360发警示弹。日本也派出战机试图干预中俄战机，更抗议韩国在其所称拥有主权的竹岛(韩国称独岛)领空内对俄罗斯发射警示弹。俄罗斯否认侵犯韩国领空，更称作为俄中伙伴关系的一部分，类似联合巡航将在亚太地区常态化。

张慈/邹宗翰 (德新社、路透社)

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