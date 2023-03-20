中俄心思各異？國際媒體如何看習普會

（德國之聲中文網）習普會即將登場，專家告訴DW，此次訪問對於剛獲得連任的習近平來說「非常微妙」。其他歐美媒體聚焦於習近平打算在俄烏戰事中扮演調停角色，他們的看法為何？

習近平「大國外交」的挑戰

路透社20日的分析報導以「習近平向被孤立的俄羅斯跳起『外交舞蹈』」為題，稱習近平正在「走外交鋼索」，一方面要將中國描繪成和平締造者，一方面又強化與普京的關係。不過，自俄烏戰爭以來，中國在中俄關係中的主導地位越發明顯；不管習近平要以何種方式支持俄國，中方都握有掌控權。

文內還指出，分析人士說，習近平作為自鄧小平以來最強大的中國領導人，除了加強對國內的控制，他也將謹慎對待與西方對抗。

《華爾街日報》19日的報導則以「中俄鞏固關係之際，習近平對普丁的影響力仍然有限」為題，主張即使俄羅斯當今的處境使其日益依賴中國，但中國不見得就能大力影響莫斯科。

文章稱，俄方動作難以預料，引發中國不安，例如去年9月莫斯科洩漏了時任人大常委會委員長栗戰書挺俄談話畫面，近期又提前公布習近平計劃訪俄，普京甚至於習普會前首訪烏克蘭馬里烏波爾，種種舉動都引起中國疑慮。

除此之外，中美因氣球事件關係緊繃，習普會也可能加大美國國務卿布林肯重新訪中的難度。然而，中國任何疏遠俄羅斯的動作，都可能引發俄強烈反應，且中國也需要跟俄國一同抵禦西方威脅。在這些意義上，中國在中俄關係上並未握有絕對的主動權，這些將是中國想實踐其「和平調解人」角色的挑戰。

普京戰犯標籤帶給習近平的尷尬

英國《衛報》週日版《觀察家報》19日針對習普會發表社論主張國際刑事法院（ICC）17日指控普京犯下戰爭罪，形同向中國發出明確信息，即普京不可靠性提高。

俄方否認任何罪責，也並不承認國際刑事法院。即使該院不太可能透過通緝令逮捕普京，但這已經確立了俄羅斯總統作為一名犯罪嫌疑人和通緝犯的身份，對俄羅斯帶來「巨大的恥辱」。

文內提到，和俄羅斯、美國一樣，中國也不是ICC的締約國，但普京成為通緝犯，「更有原則的領袖可能會取消他的行程」。習近平在新疆爭議上本身也是「滿手血」，習赴俄無非是為自身利益。另一方面，俄烏的持久戰能分散、削弱美國的注意力，使歐洲和北大西洋公約組織（NATO）陷入分裂，這才是習近平的目的。

普京的一廂情願

美國有線電視新聞網（CNN）則以「普京或將發現其『中國願望清單』是一廂情願」為題，於19日發表對習普會的看法，指出雖然中俄皆希望結束美國自二戰後於世界的主導地位，挑戰其經濟和軍事霸權，但中國對於支持俄羅斯還是有所保留。

文章稱，習近平邁入第三任中國國家主席任期，選擇將首次出訪地定為俄羅斯，此舉被普京視為北京支持莫斯科的訊號。但是中國因不想受到制裁牽連，到目前為止，並未向俄羅斯提供致命性軍事援助，還提出了12點和平聲明，希望勸和促談。習普會前夕，中烏外長還進行了通話，一樣著眼和談。

俄羅斯固然希望獲得更多中國的支持，但是中國權衡各種利弊，不見得會如莫斯科所願，尤其是習近平可能對俄戰事表現感到沮喪。因此，普京寄託於中方的期望，最終或許只是一廂情願。

歐美質疑中國「和事佬」角色

《紐約時報》19日以「中國在烏克蘭戰爭中扮演和平締造者？美國和歐洲持懷疑態度」為題，對中國是否能為推進俄烏和平做出實質貢獻，持懷疑態度。文中指出即使中國官方將此行視為其「和平使命」，但歐美官員關注的是——習近平是否會對俄烏戰爭「火上澆油」。

文中指有美國官員稱中國仍在考慮是否援俄武器，並提到白宮發言人科比（John Kirby）17日表示，俄烏現在停火相當於加強普京的優勢，「實際上是對俄羅斯征服（佔領烏克蘭領土）的認可」，中國則能以促和者的樣子示人。文內也提到歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）曾表示，中國立場絕非中立。

內文還提到，習普兩人關係深厚，自習近平2012年掌權以來，他倆已經會晤39次。有分析人士說，中國於2月發佈的俄烏戰爭和平聲明，其實是為了此行打「中立」立場的掩護，以「不是為了支持俄羅斯，而是為了支持和平」為名，混淆國際視聽。而中國近來在中東扮演調停者，也是出於自身能源需求利益考量。

（綜合報導）

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