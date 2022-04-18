中俄威脅加劇 紐西蘭與日本擬深化軍事合作

（德國之聲中文網）紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）和日本首相岸田文雄週四（4月21日）同意加強兩國在國防、貿易和氣候方面的夥伴關係，包括展開正式會談，以達成軍事信息共享協議。

阿德恩正在日本進行為期三天的訪問，這是她兩年多來首次出國訪問的其中一個行程。阿德恩表示，她和岸田文雄討論了俄羅斯入侵烏克蘭的問題。她強調，目前世界正處於一個「關鍵時刻」，雙方花了很長時間討論。

岸田則說，兩位領導人強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為。他在會談後的新聞發佈會上表示：「使用武力來改變現狀是不允許的。日本和紐西蘭反對在東海、南海或任何其他地方的任何此類企圖。」

兩位領導人還提出了對南海局勢的關切。近年來，中國將該海域幾個人工建造的島嶼軍事化，並不斷試圖強調其領土主張。根據日本外務省發布的一份聯合聲明，兩位領導人反對任何可能使緊張局勢升級、破壞區域穩定和基於規則的國際秩序的單邊行動。

阿德恩表示：「作為兩個民主國家，我們對印太地區所面臨的挑戰，做法是緊密一致的。我們致力於努力實現一個開放、包容、穩定和繁榮的印太地區。這個願景是以基於規則的秩序為支撐，沒有所謂的勾心鬥角。」

日本也特別關注中國軍隊和海岸警衛隊在東海靠近日本控制的尖閣諸島的活動。中國聲稱這些島嶼為釣魚島，並稱周圍島嶼為其領土。

此外，俄羅斯對烏克蘭的入侵增加了日本對中國和台灣之間緊張局勢加劇的擔憂。近年來，日本擴大與其他國家的軍事聯繫，日本與澳大利亞、印度、英國和歐洲等國家建立了夥伴關係並加強了聯合演習。

日本和紐西蘭21日同意加強聯合演習，並尋求達成一項軍事訊息共享協議，這將是日本與其他國家簽署的第10項軍事訊息共享協議。阿德恩和岸田還共同關注中國新疆的人權狀況和香港對自由的鎮壓。他們也同意深化在貿易和可再生能源及綠色技術等領域的合作。

紐日關注太平洋局勢

岸田說，兩國還承諾在支持太平洋島國方面進行合作。兩國領導人預計將討論中國和索羅門群島簽署的一項新安全協議，該協議可能允許中國向索羅門群島派遣警察和軍事人員，同時也為中國軍艦停靠港口打開大門。這引發了多國對中國可能在澳大利亞和新西蘭鄰近地區建立海軍基地的擔憂。

日本內閣官房長官松野宏一21日表示：「中國和索羅門群島之間的新安全協議可能會影響整個太平洋地區的安全，日本正關切這一發展。」

索羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）不斷重申，該協議不會 「破壞太平洋地區的和平與和諧」。他說，他的政府不會讓中國在該國建立一個軍事基地。中國則持續否認在南太平洋地區尋求軍事立足點。

阿德恩在20日晚間抵達日本。此前她在新加坡進行了為期三天的訪問，與該國領導人的會談主要集中在經濟和雙邊合作方面，討論氣候變化和採用低碳和綠色技術。

紐西蘭在新冠疫情期間實行了嚴格的邊境關閉，但該國將從5月起向來自日本、新加坡和其他許多國家的游客重新開放邊境。國際旅游業過去占新西蘭國外收入的20%左右，占其國內生產總值5%以上，但在新冠疫情後該領域的收入大幅縮減。

這次訪問也是阿德恩在國際舞台上亮相的機會，並被視為替明年的選舉，重新在紐西蘭國內獲得支持作準備。雖然她在國際上普遍受到高度重視，但她在紐西蘭國內的支持率已從早先的高點消退。

（美聯社、法新社）

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