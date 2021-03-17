中俄外长联合声明 不点名批美国

（德国之声中文网）在俄罗斯外长拉夫罗夫到访的第二天，中俄两国外长签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦外交部长关于当前全球治理若干问题的联合声明》（简称联合声明）及有关双边合作文件。

《联合声明》中提到，“反对将人权问题政治化，摒弃借人权问题干涉别国内政和搞双重标准，在平等和相互尊重的基础上开展该领域对话，造福各国人民”；“民主模式不存在统一的标准，应尊重主权国家自主选择发展道路的正当权利。以‘推进民主’为借口干涉主权国家内政不可接受”；“国际法是人类社会发展的基石，各国无一例外均应坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序 ”；“国际社会应坚持践行开放、平等、非意识形态化的多边主义原则，共同应对全球性挑战和威胁”。

《联合声明》中没有直接提到美国，但很显然，这份《联合声明》的内容都是指向美国。

上周举行的美中阿拉斯加会谈是拜登上任以来美中之间首次举行的最高级别会晤

上周五（3月19日），美中两国官员结束了美方称之为“艰难而直接”的阿拉斯加会谈。路透社分析指出，这场会晤直接展现出世界两大经济强国之间深刻的紧张关系。

美中阿拉斯加会谈结束后，俄罗斯外长开启了为期两天的对华访问，而美国国务卿则动身飞往布鲁塞尔，将与北约成员国外长和欧盟官员会晤。

中国外长王毅在同俄罗斯外长拉夫罗夫举行会晤时表示，此次是拉夫罗夫就任外长以来第8次访华，也是双方开展的第51次会晤，“体现了中俄全面战略协作伙伴关系的高水平”。

美国国务院主管欧洲和欧亚事物的代理助理国务卿菲利普·里克(Philip Reeker)在布林肯动身前对外表示，布林肯将在布鲁塞尔的会议上发表讲话，表明美国致力于重新振作盟友关系，并强调北约的重要性。

分析意见指出，美中双方都在加强与盟友之间的关系，在美中争夺国际主导权的竞争中谋求更多支持。

在拉夫罗夫访华前，中国《环球时报》暗示拉夫罗夫此行象征着中俄密切协作将抗衡“美国制造麻烦”的影响。环球时报指出，拉夫罗夫访华的时机别具意义，因为在中美面对面沟通后，中国选择分享重要议题信息和观点的第一个国家就是俄罗斯。

本周一（3月22日）， 欧盟外长会议通过对4名中国官员以及一家机构进行制裁的决议，其范围包括禁止入境以及冻结他们的国外资产。 中国外交部立即发布了回应声明，并宣布对欧洲10名个人和4个实体制裁。

据俄罗斯据塔斯社报道，拉夫罗夫在访华期间对欧盟进行了抨击。他指责布鲁塞尔破坏俄罗斯与欧盟的关系，并称莫斯科现在只与个别欧盟国家保持关系。

洪沙/王凡 （路透社、美联社）

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