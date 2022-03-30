中俄外长屯溪会面：经受考验关系更坚定

乌克兰战争爆发以来，俄中两国外长首次举行面对面会晤。俄罗斯外长拉夫罗夫和中国外长王毅表示两国将加强双边关系和在国际事务上的协调。
（德国之声中文网）俄罗斯外长拉夫罗夫和中国外长王毅周三（3月30日）在中国安徽省屯溪举行会晤。据俄罗斯外交部发布的消息，两国外长强调希望扩大双边的合作。中国方面谴责了西方对俄罗斯实施的制裁，拉夫罗夫和王毅称制裁措施是非法和非建设性的。
拉夫罗夫访问中国，是参加第三次阿富汗邻国外长会议。这一为期两天的会议由中国发起举办，美国和塔利班政府也派代表出席。
中国外交部的新闻稿称，王毅表示，中俄关系“经受住国际风云变幻新的考验，保持正确前进方向，展现坚韧发展势头”。双方发展双边关系的意愿更为坚定，推进各领域合作的信心更为牢固。
拉夫罗夫表示，在国际形势发展的关键时刻，俄中两国元首保持战略沟通，为推动俄中关系稳步发展和促进全球多极化发挥重要作用。他表示希望同中方“在国际和多边舞台上，积极推进多极化进程，反对霸权主义和强权政治，维护联合国宪章宗旨原则”。
中国外交部称，拉夫罗夫通报了俄乌谈判情况。王毅则表示，中方支持俄乌双方克服困难继续和谈，支持迄今谈判达成的积极成果，支持现地局势尽快实现降温。“从长远看，应当汲取乌克兰危机的教训，本着相互尊重和安全不可分割原则，回应各方的合理安全关切，通过对话谈判构建起均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。”
这是中俄外长今年以来的第二次会谈。拉夫罗夫指出，这显示了双边定期对话的紧密和互信特点。他在出访前接受采访时称，俄罗斯对华关系处于"前所未有"的良好状态。俄罗斯外交部称，在会晤结束后的一份声明中，双方表示同意扩大“战略伙伴关系”，并将在外交政策方面加强协商，以便在国际事务中采取统一立场。
在乌克兰危机中，中国作为莫斯科的地缘政治伙伴，向俄罗斯提供了明确的外交支持。迄今，中国拒绝谴责俄罗斯的战争行动，拒绝称其为侵略，而是指责美国和北约应为冲突负责。俄罗斯在备受孤立之下寻求与中国相互支援，这一关系将向何处发展？
德国执政党之一自民党联邦议院党团副主席、资深外交政策政治家拉姆斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）在接受《世界报》采访时指出，眼下拉夫罗夫“会见所有愿意见他的人”，以期向世界表明，俄罗斯并不孤立，这次访问中国也出于这一考虑。
他认为，中国对俄罗斯的支持远未达到莫斯科所希望的程度，但中国也不会和俄罗斯决裂，而是会维持这一“专制者联盟”。另一方面，同中国维持良好关系的许多专制国家都十分在意“不干涉他国内政”这一原则，而俄罗斯入侵乌克兰是最粗暴的干涉内政，因此中国如果不想将同这些国家的关系置于危险中，在外交上面临极大挑战，就如“行走在刀锋上”。
拉姆斯多夫认为，俄中之间越走越近，可能使俄罗斯成为中国的“小伙伴”（junior partner）。目前俄罗斯正在被削弱，被孤立，经济基础被瓦解，而中国则准备好了把莫斯科拉到自己一边成为小伙伴。即便这不是普京愿意看到的结果，但如果他继续一意孤行，就会让俄罗斯成为中国的附庸。
（综合报道）
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