中俄外长屯溪会面：经受考验关系更坚定

（德国之声中文网）俄罗斯外长拉夫罗夫和中国外长王毅周三（3月30日）在中国安徽省屯溪举行会晤。据俄罗斯外交部发布的消息，两国外长强调希望扩大双边的合作。中国方面谴责了西方对俄罗斯实施的制裁，拉夫罗夫和王毅称制裁措施是非法和非建设性的。

拉夫罗夫访问中国，是参加第三次阿富汗邻国外长会议。这一为期两天的会议由中国发起举办，美国和塔利班政府也派代表出席。

中国外交部的新闻稿称，王毅表示，中俄关系“经受住国际风云变幻新的考验，保持正确前进方向，展现坚韧发展势头”。双方发展双边关系的意愿更为坚定，推进各领域合作的信心更为牢固。

拉夫罗夫表示，在国际形势发展的关键时刻，俄中两国元首保持战略沟通，为推动俄中关系稳步发展和促进全球多极化发挥重要作用。他表示希望同中方“在国际和多边舞台上，积极推进多极化进程，反对霸权主义和强权政治，维护联合国宪章宗旨原则”。

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中国外交部称，拉夫罗夫通报了俄乌谈判情况。王毅则表示，中方支持俄乌双方克服困难继续和谈，支持迄今谈判达成的积极成果，支持现地局势尽快实现降温。“从长远看，应当汲取乌克兰危机的教训，本着相互尊重和安全不可分割原则，回应各方的合理安全关切，通过对话谈判构建起均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。”

这是中俄外长今年以来的第二次会谈。拉夫罗夫指出，这显示了双边定期对话的紧密和互信特点。他在出访前接受采访时称，俄罗斯对华关系处于"前所未有"的良好状态。俄罗斯外交部称，在会晤结束后的一份声明中，双方表示同意扩大“战略伙伴关系”，并将在外交政策方面加强协商，以便在国际事务中采取统一立场。

大盟友与小伙伴？

在乌克兰危机中，中国作为莫斯科的地缘政治伙伴，向俄罗斯提供了明确的外交支持。迄今，中国拒绝谴责俄罗斯的战争行动，拒绝称其为侵略，而是指责美国和北约应为冲突负责。俄罗斯在备受孤立之下寻求与中国相互支援，这一关系将向何处发展？

自民党政治家拉姆斯多夫

德国执政党之一自民党联邦议院党团副主席、资深外交政策政治家拉姆斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）在接受《世界报》采访时指出，眼下拉夫罗夫“会见所有愿意见他的人”，以期向世界表明，俄罗斯并不孤立，这次访问中国也出于这一考虑。

他认为，中国对俄罗斯的支持远未达到莫斯科所希望的程度，但中国也不会和俄罗斯决裂，而是会维持这一“专制者联盟”。另一方面，同中国维持良好关系的许多专制国家都十分在意“不干涉他国内政”这一原则，而俄罗斯入侵乌克兰是最粗暴的干涉内政，因此中国如果不想将同这些国家的关系置于危险中，在外交上面临极大挑战，就如“行走在刀锋上”。

拉姆斯多夫认为，俄中之间越走越近，可能使俄罗斯成为中国的“小伙伴”（junior partner）。目前俄罗斯正在被削弱，被孤立，经济基础被瓦解，而中国则准备好了把莫斯科拉到自己一边成为小伙伴。即便这不是普京愿意看到的结果，但如果他继续一意孤行，就会让俄罗斯成为中国的附庸。

（综合报道）

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