中俄在日本海联合军演 加强军事合作

中国"北部·联合-2024"第二阶段演习在日本海及鄂霍次克海域举行，俄罗斯派出海空力量参加。而中国此前参加了俄罗斯"大洋-2024"联合演习。

（德国之声中文网）据中国官方媒体报道，9月21日，“北部·联合-2024”第二阶段演习开幕式在俄罗斯某军港码头举行。第二阶段演习将在日本海及鄂霍次克海相关海域进行。中俄双方将围绕编队联合防空、舰机协同反潜、编队对海作战等课目进行红蓝对抗演习，并开展实际使用武器演练。

中国官媒称，“北部·联合-2024”第一阶段演习已于9月11日到15日展开实兵演练，中俄海空兵力以红蓝对抗、交替指挥的方式，在日本海某海域完成多课目任务，充分检验双方的战术指挥协同和联合行动能力。

据中国官方信息，这是中国第二次举办"北部·联合"系列演习。去年7月，解放军北部战区在日本海中部组织“北部·联合-2023”演习。

9月9日，中国国防部宣布，俄军将派出海空力量参加中国的“北部·联合-2024”。此外，中俄海军舰艇编队将赴太平洋相关海域组织双方第5次海上联合巡航，中方还将参加俄罗斯“大洋-2024”战略演习。据中俄方面消息，俄罗斯“大洋-2024”军演已于9月10-16日举行。

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中国外交部：旨在深化中俄合作

9月11日，中国外交部发言人在答记者问时表示，中俄联演联训，旨在深化中俄两国战略协作水平，增强共同应对安全威胁能力。

据日本NHK报道，9月11日，就中国宣布俄罗斯将参加其在日本海举行的军事演习一事，日本内阁官房长官林芳正表示，本次军事演习可被认为是中俄两国在军事领域加强合作趋势的一环。他表示，日本政府将密切关注两国军事动向，开展情报收集分析，实施警戒监视工作。

（综合报道）

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