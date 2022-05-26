 中俄否決加強朝鮮制裁案 2006年來首見 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.05.2022

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时政风云

中俄否決加強朝鮮制裁案 2006年來首見

聯合國安理會5月26日針對朝鮮發射彈道導彈，進行加強對朝鮮制裁投票，卻出現史上首次的分歧，中國與俄羅斯兩國否決了這項提案，西方國家批評，這將讓讓朝鮮在發展核武及導彈試射上肆無忌憚。

Südkorea Seoul | TV mit nordkoreanischem Raketentest

拜登日前離開亞洲後，韓國5月25日表示，偵測到朝鮮首都平壤的順南地區，試射3枚彈道導彈。

DW.COM

美國總統拜登結束亞洲行，朝鮮隨即在週三（5月25日）清晨朝日本海發射了3枚導彈。韓國總統尹錫悅親自主持國家安全保障會議譴責朝鮮，韓美聯軍也迅速以聯合實彈軍演回應。韓國政府解讀朝鮮挑選射導彈的時間點是在釋放某種信號。

拜登上任首次亚洲行，周五抵达韩国先拜访了三星的半导体生产线，隔日和韩国总统尹锡悦举行会谈。拜登接下来将前往日本参加「印太经济框架」和「四方安全对话」的相关活动，这被认为是美国为了与中、俄抗衡所采取的行动。

朝鲜成功试射其有史以来最大的洲际弹道导弹火星-17，美国呼吁对朝鲜进行更严厉的国际制裁。

（德國之聲中文網）中國和俄羅斯週四（5月26日）否決了一項針對朝鮮的新制裁提案，該提案是朝鮮進行一系列洲際彈道導彈試射後，由美國所提出加強對朝鮮的制裁。

由15個成員國組成的安理會的投票結果是13比2，這是在自2006年開始因朝鮮進行首次核試後，擁有否決權的五個常任理事國中，首次出現嚴重分歧。

中國和俄羅斯在表決後告訴安理會，他們反對更多的制裁，強調現在需要的是朝鮮和美國之間重新展開對話。美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）對投票結果表示失望，但並不感到驚訝。

多年來，安理會共通過了多項有關朝鮮的制裁決議，希望遏止朝鮮的核武及彈道導彈並切斷其資金來源。

他表示，朝鮮今年發射了23枚彈道導彈，包括已經五年未發射的六枚洲際彈道導彈，「這對國際和平與安全產生嚴重威脅」。並說：「世界面臨著來自朝鮮明確且實際存在的危險」。

聯合過安理會上一次針對朝鮮的制裁是2017年12月通過，在那項制裁決議中，安理會成員承諾，若朝鮮進行大規模殺傷性武器試驗，將進一步限制對朝鮮的石油出口。

在投票前，托馬斯-格林菲爾德敦促安理會履行承諾，對朝鮮的洲際彈道導彈發射及其不斷升級的核計劃採取行動。

中俄的反對

中國駐聯合國大使張軍在表決前告訴記者，中方不認為額外制裁有助於當前局勢，只會讓情況更糟，並指責美國沒有對朝鮮採取對等措施。

他指出，朝鮮在2018年和2019年與特朗普政府的會談中，美國未對朝鮮的「積極舉措」作出回應。因此美國現在有責任恢復與平壤的對話，並為朝鮮半島的局勢找到政治解決方案。

USA I Ukraine-Konflikt - Vereinten Nationen

中國駐聯合國大使張軍認為，對朝鮮實施額外制裁無濟於事，只會使對抗升級。（資料照片）

早前，中國外交部發言人汪文斌也曾針對朝鮮制裁案表示，聯合國安理會應發揮積極和建設性作用，制裁是手段，不是目的。

張軍說：「朝鮮半島局勢發展至今，主要是由於美國政策的翻轉和沒有堅持以前的對話結果。」他強調，不希望看到任何人把朝鮮半島局勢作為其戰略或地緣政治的一張牌，並說「我們完全反對任何使東北亞成為戰場或在那裡製造對抗或緊張局勢的企圖。」

俄羅斯駐聯合國大使涅本齊亞（Vassily Nebenzia）則說，莫斯科已經多次告訴美國，對朝鮮的新制裁是「一條通往死胡同的道路」，並強調「進一步加強對朝鮮的制裁是無效的和不人道的」。

他指出，該地區的安全問題也直接影響到俄羅斯，不能通過原始和粗暴的手段來解決。並說：「過去一年，我們看到的只是（朝鮮）半島局勢的惡化。」並認為，西方國家把責任推給了朝鮮當局，而完全無視平壤一再呼籲美國停止「其敵對活動」，這原本能開啟對話道路。

西方的反駁

對此，格林菲爾德反駁說，正是安理會不作任何動作，「才會使朝鮮的武器計劃升級。她強調，無論是公開或私下，美國已經做出了「認真且持續」的努力。

Ukraine-Konflikt | USA | Sitzung des UN-Sicherheitsrates

格林菲爾表示，這對安理會來說是令人失望的一天，世界面臨來自朝鮮的真實危險，安理會的緘默並沒有減少這種威脅。（資料照片）

英國副大使詹姆斯-卡魯基警告說，兩個成員國試圖讓安理會保持沈默，只會讓朝鮮更加膽大妄為。

會議結束後，格林菲爾德與日本和韓國的大使站在一起並宣讀了一份聯合聲明，稱投下否決票是「危險的」，並說它們不僅破壞了安全理事會先前的決議，也破壞了「我們的集體安全」。

三國發誓不會保持沈默，並承諾共同努力保護該地區和世界不受「朝鮮持續且無故使情勢更為緊張」的影響。

（美聯社、路透社）

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