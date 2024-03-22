中俄否决美国提交的联合国加沙停火决议

（德国之声中文网）联合国安理会周五（3月22日）就美国提交的一份加沙“立即和持久停火”的决议草案进行表决，草案获得了11票赞成、3票反对和1票弃权。由于常任理事国中国和俄罗斯行使了否决权，草案未获通过。

草案认定必须实现立即和持续停火，以保护所有各方的平民，允许运送基本人道主义援助，并减轻人道主义苦难，为此明确支持国际社会正在为促成与释放所有剩余人质挂钩的这一停火而作出的外交努力。

表决前，俄罗斯驻联合国大使涅本齐亚（Vassily Nebenzia）表示，莫斯科支持立即停火，但他质疑决议中的措辞，并指责美国国务卿布林肯和美国大使托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）出于政治目的“误导国际社会”。

涅本齐亚称，美国在遏制以色列方面无所作为，他嘲讽华盛顿在“加沙几乎被从地球表面抹去”后还在谈论停火。“我们看到了一个典型的虚伪场面。”

“从天而降”的援助 加沙城上空的飞机 美国与约旦军方合作，向加沙地带——包括北部的加沙城和南部的拉法，空投了3.8万份食品。白宫表示，空投人道救援物资是一项长期措施，并得到以色列方面的支持。

“从天而降”的援助 杯水车薪 空投到加沙地带的食品和药品只能解决一小部分的燃眉之急。联合国机构指出，通过空投提供的物资数量很少，只是杯水车薪。

“从天而降”的援助 精准投放 空降的救援小包裹必须非常精确地投放。它们必须落在海边，但不能落入太远的水中，也不能落到居民密集的城区或难民营里，以免伤人。

“从天而降”的援助 落到谁家 但是物资落地之后，没有人组织和规范如何分配，因此批评者指责，认为尤其像老弱病幼这样的弱势群体可能无法从这一援助中受益。

“从天而降”的援助 分配之争 上周在陆路运送至加沙地带的救援物资到达时发生了哄抢，以色列军队对巴勒斯坦人开了枪。据伊斯兰主义极端组织哈马斯控制的加沙地带卫生部门发布的数字，有一百多人在混乱中丧生，700多人受伤。包括美国和德国在内的许多国家都要求以色列对此事进行调查澄清。

“从天而降”的援助 边境依然被封锁 联合国安理会要求以色列持续向人道救援物资的运输开放加沙地带边境，并增加过境关口的数量。在加沙战争爆发前，仅经过凯里姆沙洛姆（Kerem Schalom，图）关口向加沙地带运送人道救援物资的货运卡车每天就有500辆。现在只有不到10辆。

“从天而降”的援助 战争何时休 加沙战争的导火索是去年10月7日，加沙地带的哈马斯及其他巴勒斯坦极端组织对以色列南部发起的史无前例的袭击和屠杀。共有1200名以色列人在袭击中丧生。作为反应，以色列军队对加沙地带开展了地面攻势和空袭。



张军：美国草案“含糊其辞”

中国驻联合国大使张军在表决后称，安理会最迫切需要采取的行动，是推动立即实现无条件、持久的停火，但安理会在这方面“已经拖得太久，浪费了太多时间”。

张军指美国提出的草案在最核心的停火问题上始终回避躲闪，“最后的案文仍然含糊其辞，没有要求立即停火，甚至没有给出短期内实现停火的答案。”他还批评草案在许多方面“很不平衡”，特别是针对以色列近期宣称计划军事进攻拉法，没有明确表明反对态度。

“如果美国对实现停火是认真的，就不应该多次否决多项安理会决议；就不该绕了很大一个圈子，玩弄文字游戏，却在关键问题上含混不清。”

美国大使托马斯-格林菲尔德则在表决后抨击俄罗斯和中国的决定不仅“玩世不恭”而且缺乏气量：“俄罗斯和中国根本不想投票支持由美国起草的决议。”

“老实说，尽管言辞激烈，但我们都知道，俄罗斯和中国在外交上并没有采取任何行动来推动持久和平，也没有为人道主义救援工作做出任何有意义的贡献。”

法国总统马克龙在草案遭到否决后立即在布鲁塞尔发表讲话，表示法国将继续推动另一项停火决议。安理会可能会在周五晚些时候审议另一项决议，更明确地呼吁立即停火。

欧盟峰会：欧盟领导人一致呼吁加沙停火

欧盟呼吁加沙停火

在加沙经过五个月的战争并造成数万人伤亡之后，27个欧盟国家克服分歧，同意呼吁停火。

欧盟领导人发表声明，呼吁“立即实行人道主义停火，实现可持续停火，无条件释放所有人质，并提供人道主义援助”。

在联合国安理会准备在周五就美国发起的决议进行投票之前，比利时首相德克罗（Alexander DeCroo）表示，欧盟的立场与美国基本一致。

长期以来，欧盟国家在支持以色列和巴勒斯坦问题上一直存在分歧，联合国的投票是对欧盟国家团结的一次新的公开考验。去年12月的呼吁“立即实施人道主义停火”投票表决中，两个欧盟成员国反对，四个弃权。

（综合报道）

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