中俄反对！联合国安理会朝鲜问题谈崩

（德国之声中文网）联合国安理会本周五(11月4日)就朝鲜问题进行了审议，因为美国及盟友与中国和俄罗斯意见严重分歧，安理会无法以统一立场采取任何行动。美国驻联合国代表格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）指出，朝鲜今年发射了59枚弹道导弹，其中自10月27日以来发射的有13枚，包括一枚落入距离韩国仅有大约50公里的海域。平然不仅增强了军事能力，也试图加剧紧张局势，挑起邻国恐惧。

她补充表示，安理会15个成员国中有13个同意谴责朝鲜自今年以来的导弹试验。不过俄罗斯和中国反对制裁，“不遗余力”地为平朝鲜进行辩护。

中国驻联合国大使张军反驳说，朝鲜发射导弹，与美韩时隔5年重启大规模联合军演有直接关联。有数百架军机参加了军演。他还指出，美国国防部再今年发布的《核态势审议报告》中模拟朝鲜启用核武，把朝鲜政权终结作为和战略主要的一个目标。

俄罗斯常驻联合国副代表安娜·埃夫斯蒂涅娃(Anna Evstigneeva)指责表示，朝鲜半岛局势明显恶化，原因很明确，华盛顿希望通过制裁和施压迫使平壤单方面解除武装。

她还称，10月31日开始的美韩军演规模空前，约有240架军机参加，并声称军演实际上是为大规模袭击朝鲜进行预演。

美方对此发出反驳，美国驻联合国代表格林菲尔德表示，这些话都是为朝鲜的宣传背书，防御性联合军演“不会对任何人构成威胁，更不用说朝鲜……平壤只是以此为借口，继续推行核计划。”

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



安理会在朝鲜2006年第一次核试验后对其实施了制裁，多年来以来也收紧了对平壤的限制。今年5月，中俄就曾行使否决权，致使追加对朝鲜制裁决议草案在安理会未获通过。

两国和其他成员不仅分歧依旧，似乎双方的裂痕也越来越深。不过联合国安理会本次会议也并非收获全无，成员国达成一致：需要重新谈判并通过外交途径解决朝鲜问题。

中国驻联合国大使张军对美国发出呼吁，要单方面停止加剧紧张局势和对抗，“为恢复有意义的对话创造条件”。根据中国驻联合国代表团网站，张军说：“安理会应当在半岛问题上发挥建设性作用，而不应一味强调施压。安理会讨论应有助于半岛维稳防乱，重启对话谈判，解决朝人道民生面临的现实困难，而不是为此制造障碍。”

埃夫斯蒂涅娃认为，进一步的制裁措施将使朝鲜公民面临“不可接受的社会、经济和人道主义动荡”。美国驻联合国代表格林菲尔德表示，即便面对朝鲜不断的导弹发射，美国仍努力致力通过外交途径解决问题，并已经向朝方转达了美国政府各级会谈的诉求。

安理会成员国就朝鲜意见分歧的同时，平壤再次发射导弹。根据韩联社报道，韩国联合参谋本部（联参）本周六（11月5日）表示，捕捉到朝鲜从当天上午向韩半岛海域发射4枚短程弹道导弹（SRBM）。

（美联社，路透社等）

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