中俄反对！联合国安理会朝鲜问题谈崩

联合国安理会成员在朝鲜问题上出现严重分歧。因为中俄反对，联合国安理会无法对平壤采取任何行动。美驻联合国大使指责中俄为朝鲜辩护，中国驻联合国大使张军反驳说，朝鲜频发导弹与美韩重启大规模联合军演有关。与此同时，朝鲜周六再次启动了发射键。
（德国之声中文网）联合国安理会本周五(11月4日)就朝鲜问题进行了审议，因为美国及盟友与中国和俄罗斯意见严重分歧，安理会无法以统一立场采取任何行动。美国驻联合国代表格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）指出，朝鲜今年发射了59枚弹道导弹，其中自10月27日以来发射的有13枚，包括一枚落入距离韩国仅有大约50公里的海域。平然不仅增强了军事能力，也试图加剧紧张局势，挑起邻国恐惧。
她补充表示，安理会15个成员国中有13个同意谴责朝鲜自今年以来的导弹试验。不过俄罗斯和中国反对制裁，“不遗余力”地为平朝鲜进行辩护。
中国驻联合国大使张军反驳说，朝鲜发射导弹，与美韩时隔5年重启大规模联合军演有直接关联。有数百架军机参加了军演。他还指出，美国国防部再今年发布的《核态势审议报告》中模拟朝鲜启用核武，把朝鲜政权终结作为和战略主要的一个目标。
俄罗斯常驻联合国副代表安娜·埃夫斯蒂涅娃(Anna Evstigneeva)指责表示，朝鲜半岛局势明显恶化，原因很明确，华盛顿希望通过制裁和施压迫使平壤单方面解除武装。
她还称，10月31日开始的美韩军演规模空前，约有240架军机参加，并声称军演实际上是为大规模袭击朝鲜进行预演。
美方对此发出反驳，美国驻联合国代表格林菲尔德表示，这些话都是为朝鲜的宣传背书，防御性联合军演“不会对任何人构成威胁，更不用说朝鲜……平壤只是以此为借口，继续推行核计划。”
安理会在朝鲜2006年第一次核试验后对其实施了制裁，多年来以来也收紧了对平壤的限制。今年5月，中俄就曾行使否决权，致使追加对朝鲜制裁决议草案在安理会未获通过。
两国和其他成员不仅分歧依旧，似乎双方的裂痕也越来越深。不过联合国安理会本次会议也并非收获全无，成员国达成一致：需要重新谈判并通过外交途径解决朝鲜问题。
中国驻联合国大使张军对美国发出呼吁，要单方面停止加剧紧张局势和对抗，“为恢复有意义的对话创造条件”。根据中国驻联合国代表团网站，张军说：“安理会应当在半岛问题上发挥建设性作用，而不应一味强调施压。安理会讨论应有助于半岛维稳防乱，重启对话谈判，解决朝人道民生面临的现实困难，而不是为此制造障碍。”
埃夫斯蒂涅娃认为，进一步的制裁措施将使朝鲜公民面临“不可接受的社会、经济和人道主义动荡”。美国驻联合国代表格林菲尔德表示，即便面对朝鲜不断的导弹发射，美国仍努力致力通过外交途径解决问题，并已经向朝方转达了美国政府各级会谈的诉求。
安理会成员国就朝鲜意见分歧的同时，平壤再次发射导弹。根据韩联社报道，韩国联合参谋本部（联参）本周六（11月5日）表示，捕捉到朝鲜从当天上午向韩半岛海域发射4枚短程弹道导弹（SRBM）。
（美联社，路透社等）
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。