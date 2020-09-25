中俄反对之下 联合国的涉俄批评报告未能发布

（德国之声中文网）联合国专家撰写的报告指控利比亚的内战双方及其各自的国际支持者--其中也包括俄罗斯，破坏既有的对利武器禁运规定。而中国和俄罗斯继续拒绝公布该报告。

德国外交代表此前尝试再度作出斡旋努力，倡议举行联合国安理会闭门会议。德国驻联合国副代表绍特尔（Guenter Sautter）表示，"我们必须说出一再违反武器禁运的责任方，并予以谴责。"他指出，很多国家呼吁公布该报告。会议前，绍特尔再度声明，他愿尽一切可能，致力于使报告得到公布，实现必要的透明度。

多方违反协议

联合国专家的报告既谴责控制着利比亚西部地区的利比亚政府--该政府获联合国承认、也得到土耳其和卡塔尔支持，也谴责由分道扬镳的哈夫塔（Chalifa Haftar）将军为首的对立政府，该政府得到阿联酋、俄罗斯和约旦的支持。

此外，报告中还点出了11个违反武器禁运的企业，其中就有俄罗斯的瓦格纳集团，从今年5月以来，该安全公司向哈夫塔部队运送了800到1200次武器。

报告还指控利比亚内战各方及其也包括埃及和叙利亚在内的支持者，无视武器禁运协议。报告指出，无论是在海路还是空路，都未能依照安理会2015年通过的决议，实施对禁运的监控。

自长期执政者卡扎菲被推翻以来，利比亚陷入混乱和内战，所有冲突斡旋努力迄今均告失败，今年一月在柏林举行的利比亚问题国际会议亦然。

凝炼/王凡（德新社，法新社，美联社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。