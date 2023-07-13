中俄双边贸易6月创新高 普京访华已上议程

（德国之声中文网）中国海关总署周四（7月13）公布的数据显示，6月份中国与俄罗斯的双边贸易额升至乌克兰战争爆发以来的最高水平。

尽管全球需求放缓、地缘政治风险上升，6月份中俄双边贸易额仍飙升至208.3亿美元，创2022年2月以来最高水平。

中国从俄罗斯的进口增长15.7%，达到112.8亿美元，增速高于5月份10%的增幅。中国一直在以折扣价购买俄罗斯石油、煤炭和一些金属。

上个月中国对俄罗斯的出口额飙升90.9%，达到95.5亿美元，但低于5月份114%的增幅。

中国海关周四没有公布更详细的数据。

未来，俄罗斯将沦为中国一个“加油站”而已？

根据俄罗斯汽车市场分析机构Autostat的数据，俄罗斯汽车行业市场份额排名前十的品牌中有六个来自中国，例如哈弗、奇瑞和吉利，这些品牌填补了西方汽车公司退出后留下的空白。

中国国家主席习近平在周一（7月10日）承诺，将继续与俄罗斯共同发展全面战略协作伙伴关系。

普京访华已列入议程

克里姆林宫周三表示，普京访华已列入议程，并称这是维护两国友谊的好时机。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（DmitryPeskov）周三在例行记者会上说，普京的访华日期将在最终确定后公布。

他说：“现在绝对是保持俄中双边关系高速发展的好时机……具体日期将商定后告知。各个层面的对话仍在继续。”

在入侵乌克兰之后，俄罗斯与西方的关系跌至冷战后的低点，同时莫斯科进一步加强了与北京的经济、贸易、政治和军事关系。

就在俄罗斯于2022年2月24日以“特别军事行动”为名出兵乌克兰的几周前，普京和习近平承诺建立“无上限”伙伴关系。

习近平今年3月访问莫斯科，并与“亲爱的朋友”普京签署了一系列经济和其他协议。

作为俄罗斯石油和天然气的主要买家，中国提出了一份“和平方案”，呼吁乌克兰局势缓和并最终停火，但基辅及其西方盟友拒绝了该方案，称这将锁定俄罗斯的领土侵占。

佩斯科夫表示，预计在普京访华期间，两国领导人将重点讨论双边经贸合作以及全球问题。他说：“基于莫斯科和北京对国际关系本质的相似看法……我们有非常非常好的进一步讨论的前景，最重要的是进行建设性互动。”

（路透社）

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