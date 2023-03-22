中俄友好掀疑慮 布林肯：中尚未越線軍援俄

（德國之聲中文網）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週三（3月22日）表示，當前美國正面臨兩項重大考驗，其中一項正是俄羅斯侵略烏克蘭引發的急迫威脅，以及中國帶來的長期挑戰。布林肯主張，中國和俄羅斯的世界觀與美國迥異，促成了中俄之間有如「策略婚姻」的結盟；在這段關係之中，俄國是中國較次級的「小夥伴」。

據法新社22日報導，布林肯認為中國在推動一種「非自由」的世界觀，欲取代美國主導的國際秩序；儘管如此，布林肯稱俄國總統普京或許根本不想要秩序，他要的「恐怕是世界混亂」。此前，美國及北約盟友多次發出警告，稱中國可能在考慮提供致命援助給俄國。對此，布林肯22日表示，現在「還沒看到他們越過那條線」。

布林肯表示：「我認為他們（中國）對俄國的外交、政治和某種程度上的物質支持，肯定不符我們的利益，我們希望的是停止戰爭。」

美國務卿著眼中俄威脅

習普會落幕之際，布林肯週三分別出席了參院撥款委員會、外交委員會的聽證會，說明美國2024財政年度預算。該預算案於3月初提出，國防預算超過8千4百億美元，還提供資金用於打擊中國在全球所做的「有疑慮的行為」，並加強布局印太地區，反制中國在太平洋島國的影響力。

根據美國國務院釋出的文稿，布林肯說：「後冷戰世界的時代已經過去，嚴峻的競爭已經開始，正在影響、形塑接下來的情勢。美國對未來抱持樂觀的願景：一個自由、安全、開放、繁榮的世界。」

過去一年來，俄烏戰爭掀起了各界反思，擔憂是否影響中國統一台灣的進程。路透社引述布林肯在參院聽證會上的說法，稱若世界容許俄國侵略鄰國卻未遭究責，將對未來可能的侵略者「打開潘朵拉的盒子」，導致一個「衝突的世界」。換言之，烏克蘭的局勢不只衝擊烏克蘭，「對亞洲也會帶來深遠影響」。

據台灣中央社報導，共和黨參議員海格提（Bill Hagerty）在聽證會上詢問布林肯，是否同意中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）的評估，即中國解放軍到2027年之前將有能力攻台。對此，布林肯表示同意。

中國外長：中俄是「君子之交」

近期中國積極扮演俄烏戰爭的和事佬，並提出12點烏克蘭和平計劃。中國官媒新華社22日公布習普會後的中俄聯合聲明，大致重申該和平計劃的說法，稱應透過政治、外交手段解決問題，但內文卻不見美國與烏克蘭長期的訴求：施壓俄國從烏克蘭撤軍。

面對歐美對中俄友好的疑慮，中國持續強調「勸和促談」。美國白宮國安會發言人科比（John Kirby）21日批評中國在俄烏問題的立場「怎麼看都不是公正的」；對此，中國外交部發言人汪文斌22日回應，說中國「沒有私心」，並反批美國：「難道向戰場源源不斷輸送武器才是公正嗎？難道讓衝突不斷升級才是公正嗎？難道讓危機影響外溢到全球才是公正嗎？」

中國外交部長秦剛22日說明習普會的情況，則形容中俄之間的「君子之交」與「那些封閉排他、自私狹隘的集團政治形成鮮明對比」，暗批美國主導的民主同盟體系。秦剛說：「當今世界的主要矛盾根本不是個別國家渲染的所謂『民主對抗威權』，而是發展與遏制發展、公理與強權之間的鬥爭。」

（綜合報導）

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