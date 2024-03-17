中俄助力下 巴西经济快速复苏

（德国之声中文网）几个月前，巴西总统卢拉提名经济学家波赫曼（Marcio Pochmann）出任巴西统计研究所（IBGE）所长一职。上任伊始，波赫曼就为卢拉总统提供了令人欣喜的经济数据：2023年，巴西实现了2.9%的经济增长，国民生产总值达到2.17万亿美元，再次跻身世界九大经济体之列。

至此，作为拉美最大国家，巴西保持了饱受争议的前总统博索纳罗任内开启的经济增长势头。2022年，巴西经济甚至实现了3%的增长。正因为如此，曾参加总统竞选的戈梅斯（ Ciro Gomes）前不久在美国有线电视新闻网CNN颇为不满地说：卢拉全盘接手了博索纳罗的经济政策。

农业：巴西经济的发动机

巴西经济得以快速发展，在一定程度上得益于该国效益极高的农业生产：由于大豆和玉米产量创下新纪录，巴西农牧业产值去年增长了15.1%。此外，巴西农业之所以如此成功，也得益于巴西总统卢拉在当前国际地缘政治的冲突中，选择站在莫斯科和北京一边的决策。现在看来，这一决策显然带来了不错的经济收益。

中国：巴西的重要伙伴

巴西大学的古拉特（Roberto Goulart） 教授在接受德国之声采访时表示："巴西的对外贸易中，离开中国已经是无法想象的事情。中国是巴西出口产品最重要的目的地。2023年，巴西共向中国出口了价值1040亿美元的产品，这是巴西对美出口额的三倍。"

他表示，过去十年当中，中国也扩大了在巴西的投资规模，投资产业也进一步多样化，中国人聚焦的行业主要包括汽车制造、能源和农业等领域。古拉特教授还表示："而俄罗斯也对巴西农业经济至关重要，因为俄罗斯向巴西出口大量肥料。"

除此之外，俄罗斯发动侵乌战争后，欧洲对俄罗斯实施的制裁，使得巴西一跃成为俄罗斯化石能源的全球第三大买家。其中特别是来自俄罗斯柴油成了巴西的重要进口产品。古拉特表示："毕竟巴西、中国和俄罗斯同属金砖国家，也都是新开发银行的伙伴，而新开发银行涉及的主要领域就是基础设施建设。"所谓金砖国家是指由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的新兴经济体国家联盟，这一国家联盟正在吸引越来越多的新成员国加入。

并非一帆风顺

尽管巴西国有石油公司 Petrobras前不久遭遇股指暴跌等事件，也给巴西经济蒙上了阴影。但更多的迹象显示，巴西正在成为拉丁美洲经济发展的火车头。几乎每周都有国际汽车巨头做出在巴西投资大型项目的决策，因为他们认为巴西是潜力巨大的未来市场。虽然巴西的公共支出不断攀升，从而增加了政府预算的负担，但从中长期来看，国际投资的效果注定会逐渐显现。

全方位开放的巴西

弗卢米嫩塞联邦大学（UFF）的经济学家罗德里格斯（Felipe Rodrigues）认为，巴西全方位开放的政策使该国处于较为有利的地位。他说："巴西同中国之间的贸易非常热络，但与此同时，巴西也仍然是美国的贸易伙伴。罗德里格斯表示，从贸易差额的角度来看，对美贸易方面，巴西存在逆差，而对华贸易方面，巴西则有510亿美元的顺差。

作为南方共同市场（Mercosur ）的一部分，巴西还力主尽快同欧盟签署自由贸易协定。尽管布鲁塞尔在此问题上仍犹豫不决，但巴西一直没有放弃这一选项。此外，巴西也在同日本同亚洲国家进行着自由贸易谈判。

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