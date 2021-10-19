 中俄军舰绕行日本 美海军部长批「霸凌」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中俄军舰绕行日本 美海军部长批「霸凌」

中国和俄罗斯舰队近日在西太平洋海域进行首次联合巡航活动，穿越了属于国际海域的大隅海峡及津轻海峡，绕行日本一周。除了日本防卫省对此进行密切监视外，美国海军部长也发言斥责。

Russisch - Chinesisches Marinemanöver

中俄两国10月中旬在日本海海域进行了联合军演

DW.COM

中俄联合军演于17日结束后，首次一同穿越日本北部的津轻海峡，引起日本防卫省的高度关注，显示日本与中国及俄罗斯的紧张关系正在升级。中国外交部也对中俄舰队过津轻海峡发出了回应。

俄罗斯外长称台湾是中华人民共和国的一部分，隔天总统普京对近期紧张的台海局势表态，称「中国不用通过武力就能统一台湾」，连续两天俄方高层释放出呼应中国的明确信号。

一项最新发布的民调显示，大多数美国人都对美国网络系统遭遇黑客袭击的风险表示担忧，他们认为最大的黑客威胁来自中国和俄罗斯。

美国商务部出台新出口管制规定：除非取得许可，不得向中俄等国出口黑客软件和设备。该项规定旨在反对滥用技术侵犯人权或进行其他恶意网络活动，确保美国公司不会助长独裁主义行为。 

（德国之声中文网）在中俄军舰通过日本南北两个海上咽喉之后，美国海军部长德尔托罗(Carlos Del Toro)周一(10月25日)警告中俄不要霸凌其他国家。

《日本经济新闻》报道，正在东京会见日本政府和军方官员的德尔托罗25日表示，中俄关系也许最近已升级，并且一同试图用不遵守基于国际秩序规则的行动来恐吓其他国家。「(美国)有必要阻止他们以任何可能的方式成为侵略者，并霸凌其他国家......我们希望维护印太地区的和平与稳定，」他说。

莫斯科和北京近年来加强了在军事和外交领域的紧密合作。俄罗斯国防部23日表示，在过去一周里，俄罗斯和中国军舰在西太平洋海域进行了首次联合巡航活动，而本月稍早，两国也在日本海海域进行了海上联合军演。日本政府表示，军方已对相关行动进行了密切监视。

据日本共同社24日报道，中俄由10艘海军舰艇组成的舰队继穿越北海道与本州岛间的津轻海峡后，又南下通过鹿儿岛县大隅半岛和种子岛之间的大隅海峡，几乎绕日本列岛一周。

日本防卫省表示，大隅海峡及津轻海峡是国际海峡，外国舰艇通过在国际法上没有问题。但中俄舰队的这次联合巡航仍引起了日本方面的高度关注。

共同社报道指出，日本防卫省认为，中俄舰队绕行日本列岛一周是极其罕见的行动，并在加强警戒的同时分析有关意图。日本内阁副秘书长矶崎义彦上周还向记者表示，日本政府正「密切关注中国和俄罗斯军舰在日本周围的活动」，强调政府不会轻怠日本周围的空中和海上领域的警告和监视活动。

Russland, St. Petersburg I Parade zum Tag der Hauptmarine Volkhov

中俄军舰日前合作绕行日本一周，引起日美紧密关注。图为俄国7月于圣彼得堡举行的俄国海军日纪念活动。

报道还说，这10艘舰艇可能包括本月中旬在日本海参加中俄联合演习的舰艇。

据环球网报道，日本海上自卫队确认的舰艇编队包括中国海军1艘055型驱逐舰、1艘052D型驱逐舰、2艘054A型护卫舰、1艘903型补给舰，以及俄罗斯海军2艘"无畏"级大型反潜驱逐舰、1艘电子侦察船、2艘20380型护卫舰。

俄罗斯国防部在周六的声明中指出，此次联合巡航的任务是在展示俄中两国国旗，维护亚太地区的和平与稳定，以及监护两国在相关区域的海上经济活动。

中国国防部在周日也表示，相关联合行动旨在"进一步发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，提升双方联合行动能力，共同维护国际和地区战略稳定"，并强调此次行动是"中俄两军年度合作计划内项目"，不针对第三方。

（路透社、共同社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

6673030 15.10.2021 Russian and Chinese warships take part in the Russian-Chinese naval exercises Joint Sea 2021 off the Russian Far East in the Sea of Japan, Russia. Vitaliy Ankov / Sputnik

北京回应中俄军舰共同穿越日本海峡 19.10.2021

中俄联合军演于17日结束后，首次一同穿越日本北部的津轻海峡，引起日本防卫省的高度关注，显示日本与中国及俄罗斯的紧张关系正在升级。中国外交部也对中俄舰队过津轻海峡发出了回应。

Bildunterschrift:A Russian Tupolev Tu-95 turboprop-powered strategic bomber flies above the Kremlin in Moscow, on May 7, 2015, during a rehearsal for the Victory Day military parade. A strategic bomber with seven people on board crashed in far eastern Russia on July 14 but its crew apparently managed to parachute out and a search for them was underway, the defence ministry said. AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

中俄战机联合巡航 日韩绷紧神经 23.12.2020

继去年7月以后，中俄22日再度实施联合空中巡航，飞越日本海、东海空域，甚至一度进入韩国防空识别区，引起日韩高度警戒。

Hand out file photo dated August 30, 2020 of the Arleigh Burke-class guided missile destroyer USS Halsey (DDG 97) conducts a routine transit through the Taiwan Strait. A U.S. Navy warship has transited the narrow and sensitive Taiwan Strait for the second time in two weeks. Taiwan's Defence Ministry confirmed the operation on Monday amid rising tensions between China and the United States. The ministry said a U.S. destroyer, which it did not name, had sailed in a southerly direction through the strait and was continuing to sail south. Both China and the United States have been stepping up their military activities in the region, both around Chinese-claimed Taiwan and in the disputed South China Sea. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Andrew Langholf via ABACAPRESS.COM |

拜登称将协防台湾：北京警告 台北感谢 22.10.2021

当被问及若台湾遭中国攻击，美国是否会来协防台湾，美国总统拜登的回答是“会，我们有此承诺”。中国和台湾的外交部先后作出回应。

广告

媒体看中国

Berlin | Protest gegen Vergabe der Winterspiele 2022 an Peking

德语媒体：被政治化了的北京冬奥会

人权组织呼吁抵制北京冬奥会，以唤起国际社会对新疆人权状况的关注。而对实行专制统治的中国共产党来说，举办奥运会则是一次展示其“制度优越性”的绝佳机会。  