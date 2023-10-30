中俄军方高官在香山论坛批评美国

（德国之声中文网）中国和俄罗斯的军事领导人周一（10月30日）在北京香山论坛上都批评了美国。

在中美两国关系紧张、南海或台湾附近可能发生意外冲突的情况下，中美两军之间缺乏定期沟通一直是华盛顿担心的问题。

北京香山论坛是中国一年一度最盛大的军事外交活动，但今年的情况比较特殊，不仅地区紧张局势加剧，而且中国前国防部长李尚福上周被宣布解职、国防部长空缺。

俄罗斯国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）在论坛的发言中警告西方，卷入乌克兰战争会带来严重危险。

俄罗斯塔斯社援引绍伊古的讲话说："西方升级对俄冲突的立场带来了核大国之间直接冲突的风险，将导致灾难性后果"。

据俄罗斯国家媒体报道，绍伊古还表示，西方国家打算在针对俄罗斯的"混合战争"中使俄罗斯遭受"战略失败"，并称赞俄中关系模式是"典范"。

习近平任主席的中共中央军委的副主席张又侠对美国及其盟友进行了隐晦的批评，称个别国家蓄意制造动荡，并且人为制造很多地缘矛盾，长期拉偏架，导致地区局势复杂难解。

但在讲话的其他部分，张又侠强调了改善与美国军事关系的必要性。

"我们也愿意本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则发展中美军事关系。"

国防部长空缺

往年的香山论坛都是由中国国防部长发表主题演讲。

自今年3月中国任命李尚福担任国防部长以来，中美两国一直没有军方之间的高层沟通。

上周，李尚福在没有任何解释的情况下被解职，中国也还没有任命他的接替者。路透社上月报道称，已失踪两个月的李尚福正因腐败问题接受调查。

美国国防部派出一个副部长办公室中国事务主任卡莱斯（Xanthi Carras）率领的代表团出席香山论坛。

目前尚不清楚美国代表团是否会单独会见中国军方官员。

美中两国正在为预计将于下月举行的美国总统拜登和中国国家主席习近平的会晤进行密切的交流。

上周，中国最高外交官王毅与拜登举行了一个小时的会谈，白宫称这是两个地缘政治对手之间保持畅通沟通的"良机"。

拜登10月27日会晤来访的中国外长王毅一行

中方未软化台湾等问题立场

尽管拜登就改善中美军事关系发表了缓和言论，但张又侠和其他中国军方领导人并没有在台湾等问题上表现出软化立场的迹象。

中国军事科学院原副院长何雷周日在北京香山论坛期间表示，"中国政府一旦迫不得已使用武力解决台湾问题，那将是一场占据道义和法律制高点的统一之战、合法之战、正义之战"。他称台湾是中国的"核心利益"。

许多西方国家要么回避该论坛，要么只派出规模小、级别低的代表团参加，而更愿意在每年于新加坡举行的香格里拉对话会上讨论国际安全问题。

据中国国家媒体报道，张又侠与中央军委排名其后的副主席何卫东一起，分别与老挝、蒙古、白俄罗斯、东帝汶和缅甸的国防部长们举行了双边会谈。

（路透社）

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