 中俄再推取消制裁 美憂朝鲜恢复核试验 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.12.2019

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时政风云

中俄再推取消制裁 美憂朝鲜恢复核试验

朝鲜领导人金正恩在周末举行朝鲜工人党资深官员会议，讨论相关政策问题。他建议在外交事务、军火工业和武装部队方面采取行动，强调必须采取「积极和攻击性措施，以充分确保该国的主权和安全」。

Nordkorea Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

朝鲜威胁要给美国的「圣诞礼物」还没送。圣诞节已过，会不会变成新年礼物？

(德国之声中文网) 联合国安理会成员定于周一(12月30日)举行非正式会议，就俄罗斯和中国解除对朝鲜的一系列制裁的提议进行第二轮谈判。有外交官称，提议的支持度很低。

俄罗斯和中国表示，他们希望取消某些制裁措施打破僵局，并鼓励华盛顿和平壤之间进行对话。但是美国、法国和英国表示，现在不是考虑解除制裁的时候。安理会决议需要美、中、俄、法、英九票赞成，零票否决。

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进入12月后，美朝互撂狠话，再次进入战争边缘游戏。时政评论员邓聿文认为，这其中美中俄关系特别是美中关系，发挥着重要作用。 (23.12.2019)

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距离金正恩给特朗普下的“最后通牒”越来越近，有关朝鲜弃核的谈判仍然不见进展。据路透社报道，中俄联合向安理会提交了一份决议草案，要求解除对朝鲜的一部分制裁，以释放善意。 (17.12.2019)

美国总统特朗普收到来自朝鲜和中国的“圣诞礼物”。时评人长平认为，习近平打赢了又一场“抗美援朝”战争。 (17.12.2019)

朝鲜中央通讯社周一报导，朝鲜领导人金正恩在执政党会议上呼吁采取「积极和攻击性措施」。目的是在他所设定的美朝无核化谈判年底期限前确保国家安全。

金正恩还讨论了国家管理和经济问题。朝鲜经济因为核武计划受到国际制裁的打击。他提出了「紧急扭转国民经济主要工业部门严重形势的任务」。朝鲜敦促华盛顿恢复谈判，并警告说，如果美国不做，朝鲜可能会选择一条「新道路」。

美国军方指挥官表示，此举可能包括对朝鲜自2017年起暂停的远程导弹与核弹头测试。白宫国家安全顾问奥布赖恩（Robert O'Brien）周日表示，如果北韩试射远程或核导弹，华盛顿将「极为失望」。他说，美国已经打开了与朝鲜的沟通管道，希望金正恩继续履行美朝首脑会议上的无核化承诺。

俄罗斯和中国本月初在联合国安理会提出决议草案，取消部份对朝鲜制裁措施，以恢复美朝间的无核化谈判。草案主要针对的是2016年和2017年开始的相关制裁。这些制裁让朝鲜产业一年损失数亿美元。制裁目的是希望切断对平壤核弹和导弹计划的资金支持。

根据路透社看到的草案內容，中国和俄罗斯提议取消对朝鲜出口雕像、海鲜和纺织品的禁令，并放宽对基础设施项目和朝鲜人在海外工作的限制。

夏立民/杨威廉 (路透社)

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