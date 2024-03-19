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中俄关系
以色列-哈马斯战争
俄罗斯入侵乌克兰
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图像来源: Vladimir Smirnov/dpa/TASS/picture alliance
中俄关系
俄罗斯与中国均为联合国安理会常任理事国，在政治、经济、军事和战略领域合作密切。2019年6月，两国政府宣布致力发展“中俄新时代全面战略协作伙伴关系”。
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深度报道
德媒：AfD内部文件展现“对极权体制的热情”
德媒：AfD内部文件展现“对极权体制的热情”
德国极右翼政党选项党欧洲议员克拉的布鲁塞尔办公室周二遭到搜索，原因是其前助手涉嫌为中国从事间谍活动。与此同时，德媒披露出的选项党内部文件显示，该党部分人士对极权主义怀有令人不安的热情。
政治
2024年5月7日
2024年5月7日
停止乌战、公平贸易：马克龙、冯德莱恩向习近平施压
停止乌战、公平贸易：马克龙、冯德莱恩向习近平施压
周一，法国总统马克龙、欧委会主席冯德莱恩在巴黎与习近平会晤，呼吁习近平使用北京的影响力，阻止俄罗斯对乌克兰的战争。同时，二人还呼吁这位中国领导人接受公平的全球贸易秩序。
政治
2024年5月6日
2024年5月6日
被囚作家排名 中国仍霸榜 以色列首入围
被囚作家排名 中国仍霸榜 以色列首入围
5月1日，美国笔会发布了本年度的全球自由写作指数：2023年，在纳入统计的33个国家中，总共有339名作家身陷囹圄，比上一年猛增了62人。其中，中国连续第五年排名第一，以色列则首度入围前十。
人权
2024年5月2日
2024年5月2日
马克龙：欧洲“必须表明它绝不是美国的附庸”
马克龙：欧洲“必须表明它绝不是美国的附庸”
法国总统马克龙表示，如果欧盟不能实现 “战略自主”，就可能受到来自美国、俄罗斯和中国竞争的威胁。他呼吁制定 “可靠的”欧盟防御战略。
政治
2024年4月25日
2024年4月25日
德检察部门对选项党欧洲议员展开前期调查
德检察部门对选项党欧洲议员展开前期调查
选项党（AfD）欧洲议员克拉因可能收受俄罗斯和中国的资金而受到检察部门的前期调查。与此同时，德国媒体对克拉涉嫌间谍罪被逮捕的来自中国的助手进行了报道。
政治
2024年4月25日
2024年4月25日
美媒：华盛顿拟制裁部分中国银行作为最后手段
美媒：华盛顿拟制裁部分中国银行作为最后手段
美国国务卿布林肯即将访华之际，媒体引述知情人士称，华盛顿正在拟定对部分中国银行制裁的草案，以期对北京施压，停止为俄罗斯军工产业提供支持。美国政府认为，中国的出口使得俄罗斯在西方制裁之下仍能重振国防工业。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
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焦点话题
专访：中国间谍在德国也很活跃
负责国内安全的德国联邦宪法保护局局长哈尔登旺（Thomas Haldenwang）接受德国之声采访时谈到几天前三名德国人因涉嫌为中国从事间谍活动被捕的案件，他表示中国间谍在德国也很活跃。此外他也解释了为何俄罗斯在德国展开大规模活动的原因。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
02:47 分钟