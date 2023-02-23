中俄——一对相当好的朋友

（德国之声中文网）自俄罗斯入侵乌克兰以来，中国从未谴责过俄罗斯，甚至拒绝称其为"入侵"，而只是称"乌克兰危机"，"乌克兰问题"。今年2月22日，中国最高外交代表、中共中央政治局委员王毅在与俄罗斯总统普京会面时强调，北京与莫斯科的关系"成熟坚韧、稳如泰山"。

与此同时，中国又试图打造自己的中立形象。中国外长秦刚今年2月21日谈到俄乌战争时再次强调，中国"恪守客观公正"，"将继续劝和促谈"。中国还宣布，将提出"政治解决乌克兰危机"的和平方案。

然而，中国真的站在中立的立场吗？

观察家们注意到，中国和俄罗斯虽然没有建立正式的联盟，但普京和习近平显然已经克服了两国之间长期存在的不信任。两人在过去十年里会面超过40次，并于2019年6月宣布将两国关系提升为"新时代中俄全面战略协作伙伴关系"。和俄罗斯一样，北京也将矛头指向美国和北约东扩。就在俄罗斯入侵乌克兰前不久，北京还一再表示中俄合作"不封顶"、友谊"无上限"。

华盛顿美利坚大学历史学家唐志学（Joseph Torigian）谈到了普京和习近平之间的共同点："他们对世界有非常相似的看法。他们对西方非常怀疑，拒绝民主，拒绝所谓的美国对霸权的追求，希望中俄得到在他们眼里几十年来被剥夺了的尊重。"

中国因西方制裁俄罗斯获益

观察家们认为，在与美国争夺权力和全球影响力的意识形态及地缘战略的过程中，北京领导层需要俄罗斯的支持，为此他们不惜接受一场他们实际上毫无兴趣的战争，并成功抵制了来自美国和欧洲的孤立莫斯科的压力。

北京领导层迄今拒绝接受对俄罗斯的制裁，甚至在经济上还从中受益。去年中俄之间的货物贸易高达约1780亿欧元，比前一年大幅增加。中国主要从俄罗斯购买更多的石油和天然气，而且是按照特别优惠的价格，因为俄罗斯的欧洲市场因制裁而崩溃。这样一来，莫斯科对中国的经济依赖性增加了。而在中国的对外贸易中，与俄罗斯的业务仅占3%。

没有证据表明中国向俄出口致命武器

贸易数据还显示，中国、土耳其等国过去一年都向俄罗斯提供了大量军民两用产品，包括原材料、智能手机、车辆和计算机芯片。《华尔街日报》2月6日报道，根据该报对俄罗斯海关数据的分析评估，中国的国有防务公司正在向受制裁的俄罗斯国有防务公司运送导航设备、干扰技术等军民两用产品，并未理会俄罗斯面临的国际制裁和出口管制。

伦敦国王学院的军事问题专家列奥尼（Zeno Leoni）说，今天中国本身就是一个武器生产国，这也改变了它与俄罗斯的关系："多年来，中国一直在增加军费开支。这已经慢慢改变了与俄罗斯的关系。俄罗斯继续向中国提供喷气飞机、发动机和潜艇，中国现在则提供无人机、船舶发动机和其他技术。"

乌克兰战场上的大疆无人机

不过，到目前为止，没有证据表明中国直接向俄罗斯提供致命的武器用于乌克兰战争。美国政府官员近日表示担心中国可能会向莫斯科提供致命武器，美国国务卿布林肯警告说，中国可能正在准备这样做。但中国外交部发言人汪文斌愤然驳斥了美方的这一说法，"敦促北约停止对中方在乌克兰问题上的无端猜测抹黑"，并指责"美国等北约国家是向乌克兰战场输送武器的最大源头"。

人们看到，北京发出强烈的反美声调，宣称与俄罗斯肩并肩，同时又要提出和平计划。历史学家唐志学（Joseph Torigian）认为，这些矛盾的信号背后，是中国自身的矛盾的利益。他说："中国希望被俄罗斯看作是一个忠诚和有用的伙伴。但这样的帮助是有限度的，尤其是为了保护自己的经济利益和声誉，尤其是在欧洲人那里。"

过去一年里，因为北京与莫斯科的亲近，中国在欧洲的地位受到了很大影响。分析家们认为，中国的和平倡议应该发出一个和解的信号。毕竟，中国和俄罗斯虽然是相当好的朋友，但这种友谊显然并不像他们声称的那样"无上限"。

（ARD、《华尔街日报》）

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