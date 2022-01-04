中伊宣布启动25年全面合作协议

（德国之声中文网）中国外交部长王毅周五（1月14日）在江苏无锡同伊朗外长阿卜杜拉希扬（Hossein Amir-Abdollahian）举行会谈并宣布启动为期25年的全面合作协议。经过多年的谈判，中伊双方于去年三月签署了25年全面合作计划协议，并在今年一月宣布启动该合作协议，这一广泛的伙伴关系将涵盖能源、安全、基础设施和通信等领域。

中国外交部的声明写道，中国和伊朗「一致同意加强能源、基础设施、产能、科技、医疗卫生合作，拓展农渔业、网络安全、三方合作，深化教育、电影、人才培训等人文交流，打造更多实实在在的合作成果。」伊朗的半官方媒体，法斯通讯社（Farsnews Agency）则援引阿卜杜拉希扬的话：「我们达成一致，将今天作为25年伊中全面合作计划的启动日期。」

纽时：协议将确保对中国的定期石油供应

这项秘密协议的细节鲜少公开，但《纽约时报》在2020年引用了一份泄露给该报的协议草案，指出协议将确保对中国的定期石油供应。美国前总统特朗普于2018年重新实施对伊朗的单边制裁，若美国严格执行该禁令，华府将中断与伊朗有经济往来的国家进行贸易。中国在禁令颁布之前是伊朗石油的最大买家之一，虽然现在中国表示已正式停止从伊朗进口石油，但分析人士称，伊朗的原油正继续伪装成其他国家的货物进入中国。

伊朗拥有丰富的石油资源

北京长期以来一直在寻求促进与德黑兰的关系，中国国家主席习近平在2016年访问伊朗时，曾将伊朗描述为「中国在中东地区的主要合作伙伴」。中国外交部今天的声明中也提到，中伊双方过去一年在两国元首指引下，加强团结协作，深化政治互信，取得了两国关系的新成果。

伊方积极出席、坚定支持北京冬奥会

王毅在会谈中表示：「中方坚决反对对伊朗的非法单边制裁，反对借人权等议题进行政治操弄，反对粗暴干涉伊朗等地区国家的内政。」对此，阿卜杜拉希扬则说，发展对华关系是伊朗的最高决策。他期待借鉴中国的发展经验和先进技术，并且强调愿成为中方值得信赖、长期可靠的合作伙伴。谈到即将到来的冬奥会，阿卜杜拉希扬指出，伊方坚定支持中方成功举办北京冬奥会，将积极出席开幕式并参赛。



此次中伊外长会晤是在维也纳继续就伊朗核协议进行会谈的期间进行的。由伊朗、美、中、俄、英、法和德等国于2015年达成的「联合全面行动计划」（Joint Comprehensive Plan of Action）对德黑兰提供了制裁豁免，以换取对其核计划的让步。但美国在2018年退出了该协议，重新实施了严厉的制裁，使得伊朗开始违背其承诺。

（综合报导）

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