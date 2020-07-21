中企遭美列黑名单喊冤 法外长声援维族

(德国之声中文网) 两家中国基因科技公司，新疆丝路华大与北京六合华大，因为遭指控其基因分析技术用于压迫中国少数民族维吾尔人，而被列入美国经济黑名单。现在他们的母公司华大集团出面强烈否认这一指控。

该集团周二发表声明称：「华大集团没有从事不道德的行为，也没有为监控维吾尔人提供基因技术。华大集团不宽恕，也绝不会参与任何侵犯人权的行为。」

华大集团表示，新疆丝路华大成立于2016年11月，至今未开展实际业务。至于另一家北京六合华大则是为研究人员和科学家提供商业基因合成服务。华大集团表示目前还不清楚其服务或产品如何跟相关指控扯上关系。

苹果iPhone的供应商南昌欧菲光也在这次的黑名单上。苹果发言人罗森史塔克 (Josh Rosenstock)周二表示，该公司「没有发现苹果生产线上有任何强迫劳动的证据，我们计划继续监督」。

他说苹果已经与南昌欧菲光合作了数年，并定期对他们的设施进行详细的审核。他强调：「苹果公司致力于确保我们供应链中的每一个人都有尊严和受到尊重。」

法国谴责维族人权受侵害

巴黎周二(7月21日)表示，中国政府对新疆少数民族和宗教少数群体的监禁是 「不可接受的」，并要求北京让独立人权观察员访问该地。

维权组织和专家估计，有超过100万维吾尔族和其他讲突厥语的少数民族被关在「再教育营」。

法国外交部长勒德里安 (Jean-Yves Le Drian)告诉议会：「法国正在密切关注新闻界和人权组织转述的所有证词。」

他说：「根据我们读到或掌握的信息，的确存在着对维吾尔人的关押营、大规模拘留、失踪、强迫劳动、强迫绝育、破坏维吾尔人遗产等行为。」

他强调：「所有这些行为都是不可接受的。我们坚决谴责这些行为。」他讲完后议会响起掌声。

邹宗翰/杨威廉 (法新社、路透社)