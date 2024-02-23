中企纷纷设立人民武装部为哪般？

（德国之声中文网）2023年9月28日，一则关于上海城投集团举行人民武装部成立大会的新闻引起广泛关注。该集团是一家以地产业务和投资业务为主的国有控股上市公司。当天坐在成立大会台上的7人中，4人是解放军军官，3人为上海城投集团的高管。有网友就此开玩笑说，难不成，这是组织了专业队伍，以应对那些寻衅滋事的"刁民"？

尽管上海城投集团成立人民武装部尤为引人注目，但其实在它之前，已经有一批国企就相继成立人民武装部，包括武汉农业集团等武汉近10家国企，以及惠州多家国企。内蒙蒙牛集团早在2023年的5月26日就揭牌成立了人民武装部。

中国军方：国企建人武部是履行国防义务的要求

2023年10月26日，中国国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校在当天的记者会上就为什么要在这些国企成立人武部的问题表示，"我们的国防是全民的国防。民兵制度是我国一项传统的基本军事制度，根据宪法和国防法规定，我国公民和企业事业组织、社会组织，都应当依法参加民兵组织、开展民兵工作。国有企业人民武装部是国防体制的组成部分，是党在国企中的武装工作部门，是政府在国企中的兵役工作机构。在国有企业中建立人民武装部，是依法落实民兵制度，履行国防义务，加强国防建设的客观要求。"

国防部新闻发言人吴谦

死灰复燃的毛时代产物

人民武装部是毛时代的产物，始建于1950年6月，后几经易名，并于1958年4月恢复该名称。中国的县（旗）、县级市、市辖区曾长期设有人民武装部，但从1996年4月1日起被收归军队建制。据有关资料，从1961年起，人民公社、大中型厂矿、大专院校等也设立人民武装部。尽管随着中国实施"改革开放"，人武部变得不太活跃并逐渐淡出外界的视线，但大专院校等机构其实仍然保留着这一机制。

对于去年以来，越来越多的国企成立由解放军直接管理的人武部，美国智库和平研究所（USIP）中国项目学者施道安(Andrew Scobell)去年10月对美国之音表示，虽然人武部再次出现不一定意味着中国正在为战争做准备，但人武部的死灰复燃的确显示，中国似乎正在重新军事化（remilitarizing）并成为一个卫戍国家(garrison state)。他还认为，设立新的人武部可能更多地是针对目前经济低迷、中国国内可能发生的各种骚乱事件。

伊利成为首个成立人武部的私企

去年年底，中国乳制品业巨头伊利集团成为在企业中建立人武部的首家私营企业。呼和浩特市书记包钢、内蒙古军区政委杨小刚与与自治区常务副主席黄志强等地方官员参与揭牌仪式。包钢表示，在伊利集团设立武装部，建设一支"平时服务、急时应急、战时应战"的国防力量，是自治区党委和政府贯彻习近平强军思想的重要举措，也是我区国防体制改革的重大实践。

严防社会动荡

悉尼科技大学中国研究负责人冯崇义表示，中共重新成立人武部最大的目标就是要把会造成社会动荡的"不稳定因子"先行排除。

英国《金融时报》近日根据2023年期间中国企业公告及官媒报道指出，近几个月来，数十家中国国有企业成立了新的人民武装部。该报援引智库兰德公司高级国际防务研究员何天睦（Timothy Heath）表示："人武部的启动是领导层对国内社会稳定局势担忧的表现。"他说，人武部可以在维护国内安全方面发挥重要作用，充当公司、社会和安全力量之间的联络人，同时弘扬爱国主义，监督对中国共产党指令的遵守情况。

据香港非营利组织《中国劳工通讯》的数据，2023 年全年，中国劳工通讯的工人集体行动地图收录了1794起事件，是2022年（831起）的2倍多。其中，制造业的罢工抗议大增，有438起（24％），较2022年37起（4%）增加了10倍以上。建筑业的工人抗议仍占最多，有945起（53％），服务业则有208起（12%）。

2022年11月，郑州富士康因新冠防疫措施等发生员工抗议及与警方冲突的事件，在中外媒体上引起广泛关注。

富士康冲突折射中国“清零”困境

提高"人民战争"动员能力

兰德公司高级国际防务研究员何天睦（Timothy Heath）表示，除新冠大流行、房地产危机等社会不稳定因素外，重新人民武装力量部门也与习近平更大力度整顿中国军队有关：从长远来看，可以通过将一些职责委托给民兵部队来节省解放军的资源，提高军队进行国防动员的能力。

据《新京报》2011年12月引述国防部消息人士指出，进入20世纪80年代后，中国转而注重改革和经济建设，民兵人数缩减至800万人左右。在毛泽东统治时期，中国的民兵人数在高峰期超过3000万人。

CNN在本周三（2月21日）的报道中援引詹姆斯敦基金会高级研究员林和立（Willy Lam）表示，"我们正看到恢复毛泽东的主要口号'人民战争' 和'军民融合'。"林和立还认为，从长远来看，当企业纷纷成立民兵部队，中国大部分地区变成军事化，大城市可能变成军事区或军港时，那意味着习近平可能在为入侵台湾作准备。"如果越来越多的市民成为民兵成员，他们的民族主义热情应该会更高。"

(综合报道）

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