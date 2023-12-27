中企火灾后续:印尼员工抗议工作条件恶劣

（德国之声中文网）法新社记者现场拍摄的画面显示，至少有数百名工人参加了莫罗瓦利工业园区的抗议活动。工会则称示威人数约为300人。工会代表员工向发生事故的印尼青山不锈钢公司(ITSS)管理层提出了23点诉求，包括改进镍加工冶炼厂的维修保养工作、改善工厂医务室的急救能力、中国籍员工必须学习印尼语、企业必须遵守职业健康以及安全法规等。印尼警方也收到了工会抄送的这封邮件。工会还警告说，如果要求不得到充分满足，不排除举行罢工。

40岁的焊工陶菲克(Muhammad Taufik)也在事故中丧生，留下了妻子和两个孩子。他的表弟希达亚特(Parlin Hidayat)对法新社表示，家人们都很悲痛，"而且陶菲克是养家糊口的人"。希达亚特透露，印尼青山不锈钢公司已经向陶菲克的家人提供了6亿印尼卢比（约合3万美元）的赔偿。"家人们希望以后不要再有类似事件，让陶菲克成为最后一名受害者。"

工业园区发言人库尼亚万(Dedy Kurniawan)表示，涉事公司"已经按照抗议者两天前提出的要求那样做了"，他希望工人们"在听到我们的解释后不要继续示威"。不过，这名发言人并没有具体说明员工的哪些要求得到了满足，而是进一步强调除了因事故调查而停工的工厂，工业园区整体运行尚未受影响。

当地警方表示，仍有约30名伤者在医院接受治疗。

受伤人员依然在医院接受治疗

一带一路重点项目

这起事故发生在当地时间12月24日清晨5点30分，初步调查结果显示，园区内印尼青山不锈钢公司(ITSS)的熔炉维修时，炉内铁渣不慎流出，随后炉墙坍塌，剩余铁渣全部流出引发火灾，高温蒸汽以及火焰导致现场工人死伤。

印尼青山不锈钢公司由青山控股集团掌控多数股份。后者是全球最大的镍供应商，也是中国最大的不锈钢生产商。同时，工厂所在的莫罗瓦利工业园区也是由青山控股集团与当地合作伙伴印尼八星投资有限公司(Bintang Delapan)合资控股。

青山控股集团董事局主席项光达曾经对外表示，印尼尤其是苏拉威西岛拥有丰富的镍矿资源，可以让企业摆脱被动接受国际镍价波动的局面，掌握成本控制的自主权。该企业2009年就获得了占地47040公顷的印尼红土镍矿的开采权，并且计划把莫罗瓦利工业园区建设成全球产业链最长的大型不锈钢生产基地，总人口将会突破6万人。

中国官媒新华社、人民日报去年也报道称，作为"一带一路"重点项目，该工业园区已经成为了印尼最大的镍铁和不锈钢生产基地，并且让印尼的不锈钢产量从几乎为零上升到与印度、日本并列全球第二。

亲友正在参加一名遇难员工的葬礼

园区死亡事故频发

莫罗瓦利工业园区今年早些时候还发生过多起死伤事件：今年1月，中国江苏德龙镍业有限公司旗下的印尼巨盾镍业(PT Gunbuster Nickel Industri)因安全条件以及薪资问题引发骚乱，导致两名员工身亡，其中一名为中国籍。6月，同一家工厂再次发生火灾造成1死6伤，引发了对中资企业安全的担忧。另外，今年4月，园区的镍废弃物处理场发生坍塌事故，两名卡车司机被黑色的污泥淹没丧生。

就在今年11月，三名中国籍员工向印尼国家人权委员会举报，称他们在莫罗瓦利园区每周不间断工作7天，且因持续接触烟雾和粉尘，健康状况恶化。这三名中国人还指出，园区的员工缺少充足的安全装备。

根据印尼当地监督组织"矿业倡议网络"(Mining Advocacy Network)的数据，自2019年以来，至少已经有22名中国籍或印尼籍员工在苏拉威西的镍生产基地里丧生，其中包括两名自杀的中国人。

（美联社、法新社、德新社、路透社）

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