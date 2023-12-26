中企暂停参与俄北极液化天然气项目？中方回应

（德国之声中文网）据俄罗斯《生意人报》（Kommersant）周一（12月25日）报道，受制裁影响，外国股东已暂停参与北极液化天然气二号（Arctic LNG 2）项目，放弃对俄罗斯新液化天然气（LNG）工厂的融资和承购合同的责任。

这家俄罗斯主要商业化报纸之一援引俄罗斯政府消息人士指出，相关外国股东包括中国石油天然气集团、中海油、法国道达尔能源（TotalEnergies）公司和日本三井物产公司与日本金属与能源安全组织(JOGMEC)组成的一个财团，他们都宣布参与该项目遭遇不可抗力因素。

中国外交部不置可否

周二，"中国新闻网"刊文称，有记者在中国外交部例行记者会上就上述报道提问："在这一项目中的相关中企是否已经中止了合作？如果是，这将如何影响中俄关系？"

中国外交部发言人毛宁对此没有作出直接回应，仅强调："中俄在相互尊重、平等互利的基础上，开展正常的经贸合作，不应当受到任何第三方的干预和限制，事实证明制裁和施压解决不了问题，反而会造成外溢影响。"她补充道："中方一贯反对没有国际法依据和安理会授权的单边制裁和长臂管辖。中俄双方将继续本着相互尊重，平等互利的精神，开展正常的经贸合作。"

中国外交部发言人毛宁对相关报道没有作出直接回应

值得注意的是，另一家中国官媒"参考消息"也援引《生意人报》报道了外国股东暂停参与俄北极液化天然气项目的消息，但是全文没有提及中石油和中海油。

外国股东暂停参与后果

《生意人报》还介绍，北极液化天然气二号项目由俄罗斯天然气生产商诺瓦泰克公司(Novatek)控制，四个外国股东各持有10%的股份，诺瓦泰克持有60%的股份。截至目前，所有股东没有或拒绝回应媒体的置评请求。

这家俄罗斯媒体透露，外国股东暂停参与可能导致该项目失去其液化天然气供应的长期合同，也意味着诺瓦泰克公司将不得不独自为该项目融资，并在现货市场上出售海运天然气。

关于北极液化天然气二号项目的重要性，路透社介绍，该项目被视为俄罗斯到2030年将其液化天然气全球市场份额从8%提高到20%的关键因素。该项目的初始投资为210亿美元，在西方国家对俄罗斯实施制裁后，它在筹集资金方面已经面临困难。

另据日本《产经新闻》周二引述多名涉事人士报道称，作为北极液化二号项目外国股东之一，三井物产已决定将召回其借调到该项目的员工。报道评论道："这再次表明，该项目的未来充满不确定性"。然而，三井物产在接受这家日本媒体采访时表示，对于终止借调员工以及暂停参与等事宜"不会发表评论"。

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媒体：中方寻求美国豁免相关制裁

美国于上个月就乌克兰战争对俄罗斯实施了全面的新措施，包括对参与北极液化天然气二号项目开发、运营和所有权的主要实体实施制裁。彭博社上周五引述知情人士报道，中国准备向美国财政部递交相关制裁豁免申请，以避免对供暖和发电中断能源供应。彭博社强调，中国向美国提出这样的请求是非常罕见的举动。自从俄乌战争爆发以来，中国一直在寻找间接渠道规避美国的制裁。

路透社上周五晚些时候也援引一名知情的北京业内官员报道称，中石油和中海油均已请求美国政府，豁免对俄罗斯新建的北极液化天然气二号项目的制裁。这名中国官员向该通讯社透露，目前尚未得到美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）方面的回复。

（综合报道）

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