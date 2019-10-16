中企搜集大数据 触角遍及全世界

(德国之声中文网) 题为"全球认同工程-数据驱动的中共权力扩张"之报告指出，中国当局正在试图影响全球的网络民意以及政治环境，若有可能还想加以控制；北京这样做的目的是让全球的民意向着符合中国利益的方向移动。

报告作者霍夫曼(Samantha Hoffman)写道，中国如今正在英、美、澳的高校等机构内部拓展影响力："这种扩张不一定是强制的，也不一定具有明显的侵略性。"作者认为，对5G技术、监控体系、网络间谍的过度关注，会导致人们丧失对全局的认知。"中共有着长远的野心，想要通过既有的以及未来的科技来贯彻自己的利益。中共使用的具体技术往往看起来是无害的，比如翻译软件。"

研究者以隶属于中共中央宣传部的中译语通科技有限公司为例，指出中共的这种全球网络影响力扩张，需要整合中国国企、私营科技企业、境外高校等多方面的资源。中译语通在其官方网站上自称为"全球领先的金融科技和科研数据分析公司，通过先进的自然语言处理与语义计算技术对全球海量数据进行挖掘与分析"。该公司收集全球65种语言的数据，并且将分析结果提供给政府以及企业客户。仅专注于收集媒体、社交网络舆情的Insidersoft平台，每天就能抓取10TB的数据，其数据来源也包括中译语通旗下的翻译软件、语音及视频识别软件。

问题中资企业与澳高校合作

中译语通还和华为、阿里云、海云数据等其他中国私营科技企业展开合作。海云数据被指责协助新疆当局用科技手段监控维族人。

澳大利亚战略政策研究所(ASPI)的学者还指出，中译语通与境外的学术科研机构也有不少研究合作项目，有些研究成果"直接用在了受到中共当局控制的服务器上"。

据英国《卫报》报道，2017年，中译语通总裁于洋就曾在接受媒体采访时表示，公司正在和全世界的许多高校合作，还特意强调了澳大利亚新南威尔士大学。该校利用中译语通的"译库"与"译见"平台开展自己的大数据项目。海云数据则与悉尼科技大学有着一项合作研究，旨在开发汉字手写识别技术。悉尼科技大学则强调，学校与海云数据并未像某些中文媒体报道的那样设立了人工智能联合实验室。

澳大利亚广播公司不久前也报道，在海云数据之外，还有一些参与了新疆地区侵犯人权事件的中国企业也与澳大利亚高校有着合作研究项目。比如人脸识别、深度学习领域的旷视科技、商汤科技这两家公司，与阿德莱德大学、悉尼科技大学的学者分别有着合作研究项目。这两家企业都因人权问题而上了美国政府的黑名单。

撰写报告的学者霍夫曼指出，依靠中国国企、私营科技企业、西方高校的协助，中共当局正在打造大规模的、遍及全球的数据收集体系。她建议西方国家政府必须要重新考虑与外国宣传机关及其下属企业的关系。"政府应当强化数据保护法规，必须明白这些数据将被如何收集并应用。"霍夫曼还强调，西方国家必须明白，外国利益方"可能有着不同的利益和不同的价值观"；"选择采用来自中国的科技服务，如今越来越意味着也要接受中共当局的价值体系。这将会对民主社会产生深远的影响。"