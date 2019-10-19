中企所罗门租岛   合约违法无效

（德国之声中文网）所罗门群岛司法部长穆利亚（John Muria）指出，没有中央政府介入下，地方政府不能与中国公司达成这种协议，这不符合法律规定。他在一份声明中说，相关合约"不合法，没效力，必须立即终止"。

所罗门群岛不久前与台湾"分手"，转投北京怀抱，这一举动遭到了美国的强烈批评。

所罗门中部省和中国森田企业集团不久前签订了租赁图拉吉岛（Tulagi）的合同。拉吉岛虽然面积不大，但这种太平洋岛屿对超级大国而言具有重要的战略意义，这里的水域蕴含着丰富的自然资源。

重要的战略位置

《纽约时报》指出，在英国主宰太平洋的时代，图拉吉岛曾是其在该水域的战略总部，后来日本主宰了这片水域，图拉吉岛就成了日本的太平洋战略总部。第二次世界大战前，这里是所罗门群岛的首府。

美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）称赞所罗门政府的决定，他称，这份协定说明"中国想要租借图拉吉岛75年"。在声明中他说，这是捍卫主权、透明度和法治的重要决定……太平洋上的许多国家发现中国利用经济和军事杠杆来加强影响的时候往往已为时过晚，中方的举动一般对会给当地民众带来负面影响。"

根据香港《明报》报道，这份协议于9月22日，即所罗门和中国建交一天后签订。按照协定，森田集团获得图拉吉岛整个岛屿及其周边地区的开发权，租约长达75年。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 尼加拉瓜 尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 洪都拉斯 洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



1985年成立的森田集团总部设立在北京，这是一家科技、投资和能源公司。该公司网站的新闻稿显示，2019年10月8日至13日所罗门群岛总理索加瓦雷访华期间，中国森田集团商务代表团全程随行，并与索加瓦雷总理会见。

与森田签署协议的中部省省长马内蒂瓦（Stanley Manetiva）告诉路透社，他将遵从中央政府的决定："我们必须遵循正确的程序。"

中国外交部发言人华春莹在例行发布会上回答记者提出关于所罗门问题时表示具体情况不了解，不过她补充说，中国政府的一贯立场是鼓励中国企业按照市场原则和国际规则，在遵守当地法律法规的基础上积极开展对外商业合作。

中国已经扩大在所罗门的影响力。驻巴布亚新几内亚大使馆临时代办姚明表示，中国也会给华为在所罗门建造更多的基础设施提供支持。

文木 / 文山（路透社等）