中企在美被摘牌 手里的股票怎么办？

（德国之声中文网）纽约证券交易所宣布对中国电信、中国移动、中国联通（香港）三家上市公司启动退市程序后，中国证监会新闻发言人周日（1月3日）表示，三大运营商的ADR（美国存托凭证）总体规模不大，合计市值不到200亿元人民币，在三家公司总股本中的占比最大只占2.2%。“流动性不足，交易量很小，融资功能缺失，即便摘牌，对公司发展和市场运行的直接影响相当有限”。

中国多家媒体引述的证券分析人士纷纷表示，鉴于特朗普政府去年11月颁布的有关行政令，纽约证交所的这一举动在意料之中。不过，持有这几家公司美股的股民会受到哪些影响？

关注金融市场动态的上海华东理工大学经济学者沈凌对德国之声介绍，退市就意味着不能继续在这个股市交易，但股权还是属于持股人的。“也就是是你原來持有这个公司百分之几的股权，还是这么多，但因为无法交易，股权的流动性就没有了。但是，分红、表决这些股东的权利都是保留的。”

纽约证交所表示，这三家公司的股票将在1月7日到1月11日期间停止交易。发行人有权要求对该决定进行审查。该所同时指出，被摘牌的这三家中国电信企业，亦在香港上市。

港股？A股？

根据网络上中国股民对情况的总结，持有三家中国电信商美股的投资人有三个选择：或者在1月8日收盘之前卖掉股票，或者把 ADR 转为香港市场的普通股继续交易，或者在退市之后在美股的OTC（场外交易）市场继续交易，但后者流动性较差，估值也会受影响。

沈凌进一步解释说，如果条件具备，股权可以在其它交易所买卖：“看这个公司在哪个地方去市，比方说它可以到香港或回到（中国）内地上市。在其它地方上市了，它的股权还是可以（交易），这就要看上市公司的具体安排了。”

此次在纽约证交所被摘牌的三家中国电信运营商都在香港上市，而且是普通股，而在美国上市的则是ADR（美国存托凭证）。这是否意味着，持有退市公司股票的很多股民可以“转战”香港？在沈凌看来这应该是顺理成章的步骤。

《中国商报》4日引述电信行业资深分析师马继华认为，此时正是中国移动和中国电信回归（中国）A股的一大契机。此前只有中国联通在A股上市。电信专家项立刚同样对该报表示，希望中国移动和中国电信赶紧回归A股，让中国股民分享优质企业的红利。

据中国《证券时报》报道，在特朗普行政命令公布后，三中国电信大运营商的美股和在港交所上市的普通股股价就一路下跌。报道援引中信证券5G首席分析师梁程加指出，如果股价进一步下跌，三家运营商港股的投资机会可能会更大。



路透社去年12月中报道，随着被强制从美国股市退市风险的增加，全球基金经理正在减持在美国上市中资企业的股份，转而投资这些公司在香港上市的股票。而越来越多的中国企业在香港进行二次上市，给投资者提供了更多选择。像阿里巴巴、京东、网易、百胜中国和新东方等在美国上市的公司已经在香港上市。





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