中企列"战争赞助者"名单 消息人士：中国警告或损害关系

（德国之声中文网）两名高级别的乌克兰消息人士表示，上月中国驻基辅大使向乌克兰政府高级官员表示，基辅将十余家中国企业列入"战争国际赞助者"名单，可能有损双边关系。

北京与莫斯科关系紧密，迄今未谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，但同时也表示，尊重各国主权与领土完整，并提出愿意帮助调停。

乌克兰将全球48家企业列入"战争国际赞助者"名单，其中有14家来自中国。乌克兰称，这些企业的经营活动间接对俄罗斯的战争提供了支持。

一名消息人士称："大使表示，这些可能对我们的关系带来消极影响。"

这名消息人士表示，中国并未提出任何条件，仅表达了对此名单的看法。另一名消息人士则表示，北京可能将此事与购买乌克兰谷物挂钩。

在2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰以前，中国是乌克兰最大的贸易伙伴，至今仍是乌克兰谷物、葵花籽油和铁矿的重要购买国。

乌克兰的黑名单没有法律影响。其中所列入的中国企业在包括石油天然气领域与俄罗斯企业有广泛的合作，而这是莫斯科主要的收入来源。

这些中国企业包括能源巨头中石油、中石化以及中海油。中石油回复路透社问询表示，该清单并非新的发展。

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乌克兰一直十分谨慎

乌克兰国家反腐败机构表示，“战争赞助者”清单主要是在道义和国际声誉上施加压力。

中国被广泛视为克里姆林宫的盟友。本周四，中国新任防长董军与俄罗斯防长绍伊古视频通话，表示要推动两军关系迈向更高水平。

路透社分析认为，乌克兰一直十分谨慎，不去激怒世界第二大经济体，并多次呼吁北京加入基辅寻求和平的外交努力。

乌克兰在一系列高级别国际会议上推动其和平方案。中国去年参加了在吉达的一次会议，但此后没有再参加。

由联合国推动的乌克兰谷物出口协议框架中，中国是重要的运输目的国，但该协议后来中断。

基辅去年8月设立新黑海出口走廊。官方数据显示，乌克兰30%的海运出口，包括食品、金属、铁矿，运输至中国。

在乌克兰的这份黑名单上，中国的企业数量最多，其次是美国、法国和德国，分别由8家、4家和4家。

中国周二表示，副外长孙卫东与乌克兰驻北京大使会晤，就乌克兰危机等共同关心的问题交换了意见。孙卫东表示，中乌双方要放眼长远、相互尊重、真诚相待，推动双边关系行稳致远。

（路透社）

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