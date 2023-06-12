中企再遭美出口管制 31實體入列

（德國之聲中文網）美國商務部週一（6月12日）將43個實體列入出口管制清單，這些實體的活動被認為違背美國利益，將會被限制取得美國的出口物品。

被列入名單的包括先豐服務集團（Frontier Services Group），理由是該公司從事了培訓中國飛行員等威脅美國國家安全的活動。其前副總裁是美國軍事安全承包商黑水公司（Blackwater，現名Academi）的創辦人普林斯（Erik Prince），經營業務包含安保與航空服務。

南非測試飛行學院（Test Flying Academy of South Africa）也被列入美國實體清單。該學院曾因招募英國退役飛行員訓練中國飛官，而遭英國政府調查。

先豐服務集團設在中國、肯尼亞、老撾和阿拉伯聯合酋長國的站點，以及南非測試飛行學院位於南非、中國、阿聯酋和英國的單位，此外還有中國航空工業集團（AVIC）在中國和南非的分支，皆被納入管制。路透社未能立即聯繫到這些公司進行評論。

去年底，《華爾街日報》等媒體曾報導，中國解放軍在招募西方飛行員幫助他們操作航空母艦的艦載機；彭博社指出，此技術在中美爆發衝突時可能有用。

還有哪些企業被納入美國管制？

根據美國商務部新聞稿，企業被納入實體清單的原因，除了因為招募西方飛行員訓練解放軍學習西方的飛機操作技術，還有一些公司是因取得了美國原產物品來協助中國的軍事現代化，例如開發高超音速武器、高超音速飛行模擬。

美國商務部官員阿克塞爾羅德（Matthew Axelrod）在聲明中指出：「我們必須防止中國藉由獲取美國的技術和知識，以實現軍事現代化計劃。」

這次被納入的43個實體中，包含31個中國實體。

上海超算科技公司（Shanghai Supercomputing Technology）因提供以雲端為基礎的超級計算技術，以協助高超音速研究，而被加入美國實體清單。

有9間中國和巴基斯坦的企業，因協助了巴基斯坦的彈道導彈計劃而被列入名單。

還有2家公司被列入是因為容許中國進行侵犯人權的行為，例如協助在新疆打壓維吾爾穆斯林及其他少數族群。

北京瑞源文德科技公司（Ryan Wende Science and Technology）替中國各地的公安局採購、分發手機檢測軟體、指紋辨識技術、生物統計軟體和DNA檢測項目；新疆科華和昶生物科技公司（Xinjiang Kehua Hechang Biological Science and Technology）則是協助新疆生產建設兵團、新疆公安局取得、分發生物科技項目。

上週五（9日），雷射印表機製造商納思達，以及中泰化學等中國企業，也遭美國國土安全部以涉嫌在新疆的強迫勞動為由，列入實體清單。週一，中國商務部再度否認新疆有強迫勞動，稱美國此舉「缺乏事實依據，沒有透明度」，「中方將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益」。

聯合國專家和人權團體批評中國在新疆迫害維吾爾人，估計近年來有超過1百萬人被關押在再教育營，許多人說他們受到了意識形態教育和虐待。中國政府持續否認相關指控。

（綜合報導）

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