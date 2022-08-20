中企与阿富汗塔利班签署5.4亿美元油气开采协议

（德国之声中文网）据彭博社报道，阿富汗塔利班政府与中国新疆中亚石油天然气股份有限公司1月5日在阿富汗首都喀布尔签署一份石油开采协议，中国驻阿富汗大使王愚和塔利班政府经济事务副总理巴拉达尔（Mullah Abdul Ghani Baradar）见证了签约仪式。 巴拉达尔在签约仪式上称，该协议将强化阿富汗的经济并提高其石油独立性。王愚表示，这份为期25年的协议将支持阿富汗推动自给自足。

据估计，阿富汗蕴藏着至少1万亿美元的未开发矿产资源。其中北部阿姆河盆地的石油蕴藏量据信为8700万桶。

中企将在三年内投资5.4亿美元

彭博社报道说，阿富汗矿产和石油部代理部长沙哈布丁·德拉瓦(Shahabuddin Delawar)表示，新疆中亚石油天然气公司将在三年内投资5.4亿美元，以勘探阿富汗北部4500平方公里内的五个石油和天然气区块。

该报道还称，德拉瓦表示，新疆中亚石油天然气公司还将建造阿富汗的第一个炼油厂。如果它不能在一年内履行所有的合同义务，合同将被终止。

路透社报道称，塔利班发言人穆贾希德(Zabihullah Mujahid)在推特上表示，塔利班政府将在与新疆中亚石油天然气公司的合作项目中拥有20%的股份，这一比例可增加到75%。

据《华尔街日报》报道，阿富汗矿产和石油部代理部长德拉瓦表示，阿姆河项目将为阿富汗人创造3000个就业机会。阿方在该项目中的初始份额为20%。德拉瓦还称，"从该油田开采的石油将在阿富汗加工，但目前尚不清楚中国是否愿意在那里建一座炼油厂。"他呼吁中国完成开发Mes Aynak铜矿的计划，这座巨型铜矿被视为世界上最大的未开发铜矿之一。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 莎依拉（Schaila） 莎依拉是长方形围巾，包住头和头发。落在肩上的两边，一长一短，长的那边从前身绕到另一肩膀上，向后摆，也可用夹子夹上。莎依拉的颜色不拘，佩戴也很随意，常常露出脖子或头发。莎依拉流行于海湾国家。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 喜佳伯（Hidschab） 喜佳伯遮盖头发、耳朵、脖颈和胸部，肩部也略有掩饰，但露出全部面容。这一头巾是穆斯林宗教以及信仰该宗教女性的象征，可以以不同的颜色和形式佩戴。它也是当代世界各地最普遍的盖头形式，被广为接受，认为是国际大众化。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 阿米拉（Al-Amira） 阿米拉是双层头巾，里面是一顶帽子，稍有露边，拢住头发，外面是一层桶形轻纱或棉布。阿米拉露出面孔，过双肩，覆盖胸膛。两层的颜色不同。阿米拉也是颜色和佩戴形式很随意的，多出现在阿拉伯海湾国家。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 喜玛尔（Chimar） 喜玛尔是连着头巾的帽子，头巾很长，可以达到腰部并遮盖半背，但面部露出。喜玛尔多为黑色或白色，在传统的中国穆斯林地区，很多妇女穿戴喜玛尔。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 卡多尔（Tschador） 卡多尔是全身罩袍外套，里面用深色头巾拢住头发，露出全部面庞，但全身从头至脚都被外套包住。有时在罩袍内还有一个内巾。卡多尔在伊朗比较多。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 尼卡布（Nikab） 尼卡布几乎盖住全脸，只留下眼睛部位。黑色的尼卡布也常常同黑色的长罩袍配套穿戴。尼卡布在北非、中东部分地区较为常见。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 布卡（Burka） 布卡是从头到脚包裹最严实的罩袍，头上有一顶帽子，顺着帽子下来是一袭蒙面长袍。只在眼睛部位，留有网格式的"窗口"供向外看。布卡多为蓝色，流行于阿富汗和巴基斯坦山区。 作者: Uta Steinwehr



国际制裁阻碍西方公司参与，为中国开辟了道路

根据世界银行的数据，2022年，70%的阿富汗家庭无法满足其基本需求，迫切需要国际援助。然而，自2021年8月底美军撤出阿富汗，塔利班继而宣布禁止妇女在非政府组织工作后，占阿富汗国内生产总值40%的国际援助几乎冻结。

阿富汗女性的处境也非常令人担忧。2022年12月，阿富汗塔利班政府宣布最新法令，要求禁止女性进入大学接受教育。先前，塔利班已在2022年3月禁止女孩返回中学上课。

《华尔街日报》报道中称，"中国驻阿富汗大使王愚称，中国不会干涉阿富汗内部事务，双方将继续讨论把阿富汗纳入中国政府标志性的一带一路倡议。"

该报写道："目前就开发阿富汗采矿和石油项目而言仍算得上是数十年来最安全的时期。不过，该国的统治者受到国际制裁，阻碍了西方公司的参与。这为中国开辟了道路。美国的另一个对手伊朗也在寻求在阿富汗赢得采矿交易。"

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 喀布尔机场发生血腥袭击事件 8月26日，阿富汗喀布尔机场外发生两起自杀式炸弹袭击事件。爆炸造成170名阿富汗平民丧生，13名美军士兵在袭击中遇难。这是十年来美军在阿富汗伤亡最严重的事件。 爆炸事件后，“伊斯兰国”（IS）的一个分支组织声称对这次袭击负责。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 “伊斯兰国呼罗珊分支” 宣布对袭击事件负责的是IS在中亚地区的分支“伊斯兰国呼罗珊”（Islamic State Khorasan）。该组织此前也曾发动致命袭击，认为塔利班过于温和。“伊斯兰国”属于伊斯兰教的萨拉菲主义运动；而塔利班主要是德奧班迪教派。一段时间以来，塔利班与“伊斯兰国呼罗珊”多次交火。塔利班方面表示，至少28名塔利班成员在周四的爆炸事件中丧生。在这次爆炸事件前，据通讯社援引军方消息，塔利班曾在检查站拦截并杀死了几名IS刺客。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 他们在战争的最后一刻阵亡 13名在炸弹袭击中身亡的美国士兵遗骸被运回故乡。这场战争开始时塔利班在台上，结束时塔利班回到台上，人们不禁发问，这场战争的意义何在？

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 “我们会让你们付出代价” 拜登在8月26日晚的电视演说中表示，“我们不会原谅，也不会忘记。我们将追捕你们，让你们付出代价。”他表示美国的疏散行动将继续进行，维持在8月31日前撤离的目标。五角大楼也对喀布尔可能发生新的恐怖袭击保持高度警惕。在塔利班接管后，美国及其盟国紧急撤离其在阿富汗的公民、当地员工。截至8月26日，德国已经结束了相关救援撤离行动，比8月31日的最后期限提前了5天。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 阿富汗总统加尼已逃亡境外 8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 大逃亡 总统逃亡，政府离散，许多阿富汗人心中只剩下一个念想：逃吧！成千上百的他们涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 悲剧性一幕 8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 撤离：争分夺秒 西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。



(综合报道）

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