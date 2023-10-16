 中以混血女孩被哈马斯绑架后: 母亲求助、网络争议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.10.2023

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时政风云

中以混血女孩被哈马斯绑架后: 母亲求助、网络争议

在对以色列的恐怖袭击中，哈马斯绑架了数百名以色列平民。其中一名25岁女性的命运在中国引起关注。女孩的华裔母亲向媒体发出求助呼吁，却在中国网络上遭到白眼。

Israel, Re'im | Ort des attackierten Supernova Festivals

（德国之声中文网）哈马斯武装分子对以色列发起大规模恐怖袭击后，从一段广为流传的网络视频可以看到，一名黑发女子被数名男子用摩托车强行载走。以色列驻华使馆官方微博账号随后发布消息称，视频中的女子是一名在北京出生的中以混血儿，她在以色列南部被哈马斯武装分子绑架，并被带到了加沙

以色列中华商会8日对《南方都市报》证实，一名拥有一半中国血统的以色列女子7日在以色列南部被哈马斯武装分子绑架、劫持到加沙。该报援引以色列媒体报道，这名为诺雅（Noa）的女子的父亲称，女儿是在以色列南部参加一个音乐节时被绑架的，这令家人伤心欲绝。

诺雅的父母上周在焦虑中接受了凤凰卫视的专访。诺雅的父亲说在看到视频后立刻认出了被绑架的女孩是自己的女儿，他呼吁国际社会一起努力，帮助找回女儿。

《中国日报》也采访了诺雅的母亲——61岁的李崇红（音）女士。她介绍自己是定居以色列三十多年的以色列籍华人，现与以色列籍丈夫居住在以色列南部的贝尔谢巴市。不同于网络上的说法，李女士称自己的女儿出生在以色列而不是北京。诺雅在以色列长大，为以色列籍，在本·古里安大学就读。李女士表示，希望能让更多的人知道诺雅的遭遇，有更多的人能伸出援手，“我的女儿只是去参加音乐节，并没有做任何坏事”。

在接受《纽约时报》采访时，李女士还呼吁中国领导人习近平帮助她的女儿获得自由。“请设法帮助我们，”她说，“我们将表示感谢。”

据相关报道，10月12日是诺雅的26岁生日，她的以色列籍男友也被哈马斯绑架。与他们一同参加音乐节的朋友中，有人遇难，有人失踪。

这次以巴冲突 究竟是怎么开始的？

“帮助是义务”

诺雅的母亲李女士对凤凰卫视证实，由于以色列的兵役制度，女儿确实服过兵役，但目前已经退伍在上大学，“她做的是办公室工作，没有上战场。”凡年满18周岁的以色列公民都要服兵役，根据目前的最新规定，男性需服役3年，女性应服役2年。

李女士希望通过媒体让更多中国人关注女儿的命运。“我现在是以色列籍”，她在与凤凰卫视记者连线时说：“难道因为是以色列籍，你们中国人就可以不帮助我吗？……我觉得帮助我是人人的义务。”

这位母亲的表述， 在中国网络上引起了热烈的讨论。很多网民对“你们中国人”的说法相当反感：“既然不是中国人，有什么义务帮她，中国有句老话，帮别人是情分，不帮是本份。”

“她选择了做以色列人，当以军士兵，那么由此产生的后果应该找内塔尼亚胡去哭啊，关我们啥事？”还有人批评华裔母亲求助“态度傲慢”，是“一场拙劣的舆论‘碰瓷’事件”。甚至有人推断李女士上世纪90年代定居以色列属于“叛国”。

以巴冲突 人质家属度日如年

但也有人反驳：“自己的孩子被绑匪掳走你难道会无动于衷吗？人类帮助人类有什么错吗？加入别国国籍就等于叛国？”

也有人对此次冲突中个人命运引起的舆论反应不同提出批评：“失联的中国公民，新闻鸦雀无声； 母女两代外籍，还有四分之一中国血统的以色列在列女兵，国内新闻炒翻天。”

在中国外交部10月9日的例行记者会上，土耳其阿纳多卢通讯社记者提问：据报道，一名中以混血女子在加沙边境附近参加音乐节时被绑架。她是否为中国公民？外交部发言人毛宁表示，注意到有关报道，中方一贯中方对巴以冲突造成平民伤亡感到十分痛心，反对和谴责伤害平民的行为。

10月14日，中国政府中东问题特使翟隽接受央视总台采访时证实，4名中国公民不幸遇难，6名伤员正在当地医院接受治疗，2名人员失联。

人质怎样了？他们的家属要求政府救回亲人

（综合报道） 

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