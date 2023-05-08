 中亞峰會在即 中國在盤算什麼？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.05.2023

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中亞峰會在即 中國在盤算什麼？

中國-中亞峰會將於5月18日至19日舉行，屆時中國將接待中亞5國領袖，促進與該區的經濟和貿易關係。隨著俄羅斯受制裁打擊，中亞地區在國際事務和貿易上的地位越來越顯著。

圖為2016年9月，上海合作組織成員國在吉爾吉斯斯坦舉行聯合反恐演習，該組織包含中國、俄國與多個中亞國家。

圖為2016年9月，上海合作組織成員國在吉爾吉斯斯坦舉行聯合反恐演習，該組織包含中國、俄國與多個中亞國家。

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平本週將主持中國－中亞峰會，哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦的領袖都將出席。

在七國集團（G7）的廣島會議登場前一天，中國－中亞峰會週四（5月18日）在西安舉行，為期2日。自中國與中亞國家建立外交關係30多年以來，這場峰會是習近平與中亞領袖首次舉辦實體的高層會談。

根據中國外交部，習近平將發表重要講話，接著與區域領袖共商中國與中亞的合作及共同關心的重大國際問題。會後，他們還預計簽署「重要政治文件」。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心的客座研究員邱芷恩（Niva Yau）認為，北京正試圖建立一種「區域團結」，以推動其目標。

邱芷恩告訴DW：「這場峰會是一種新的模式，至今已試驗了幾年，也的確提高了中國與中亞之間往來的程度。」

中國身為世界第2大能源消耗國，在中亞投資了數十億美元，方便獲取該區蘊藏的天然氣。此外，經過中亞、連通歐洲與中國的鐵路，也是中國「一帶一路」倡議的重要項目。

「因為俄羅斯遭受制裁，中亞在國際事務上扮演了更加顯著的角色。」阿克蘇斯中亞事務協會（Oxus Society for Central Asian Affairs）研究部主任賈丁（Bradley Jardine）表示：「在一帶一路倡議下，中亞被視為中國和歐洲之間貿易流通的中繼站。」

中國政府把「中歐班列」視為加深與「一帶一路」沿線各國貿易往來的重要建設。圖為去年該鐵路業者在德國杜伊斯堡舉行一場慶祝活動。

中國政府把「中歐班列」視為加深與「一帶一路」沿線各國貿易往來的重要建設。圖為去年該鐵路業者在德國杜伊斯堡舉行一場慶祝活動。

免簽證協議將促進關係

過去3年來的經濟增長被新冠疫情打斷，如今中國也在尋求恢復與中亞的經濟關係。據中國官媒《環球時報》報導，中國商務部截至今年3月底的數據顯示，中國對所有中亞國家的直接投資超過了150億美元。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（RSIS）高級研究員潘睿凡（Raffaello Pantucci）說：「疫情前，中國原本就要成為所有中亞國家的最大貿易夥伴，雖然疫情期間貿易大幅下滑，但我還是會認為中國在未來1年左右，在與中亞貿易上恢復地位。」

西安峰會之後，外界預料中國將與幾個中亞國家推出新的免簽證協議。目前，哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦已與中國達成了相關協議。吉爾吉斯斯坦仍在與北京商定條件。

大西洋理事會的邱芷恩告訴DW，免簽證制度與中亞對中出口的開放有關。多年來，中亞各國家一直在努力向中國出售更多種類的產品。

邱芷恩表示，免簽證制度是中國對中亞「打出的一張牌」，而要實現這件事，不能沒有商人的自由流動。她補充說，中國已經與東南亞國家建立了類似協議。

專家認為，中亞對中國的重要意義之一在於該區緊鄰新疆。圖為新疆烏魯木齊的第三看守所。（資料照）

專家認為，中亞對中國的重要意義之一在於該區緊鄰新疆。圖為新疆烏魯木齊的第三看守所。（資料照）

RSIS的潘睿凡則提及，有幾個中亞國家跟新疆維吾爾自治區接壤。在新疆，中國持續鎮壓當地的維吾爾少數民族

潘睿凡告訴DW：「對中國來說，中亞的重要性在於它緊鄰新疆，因此新疆的發展跟此區域有相當密切的關係。」

中國會不會在安全方面發揮更大作用？

俄羅斯長期以來被視為替中亞提供安全的重要角色，但近年來，中國一直在深化與塔吉克斯坦等國的安全協議，且塔吉克斯坦每2年都會跟中國軍隊舉行聯合反恐演習。潘睿凡說，中國主要關切雙邊反恐協定。

潘睿凡表示，中國因應安全威脅的做法，跟俄羅斯可能採用的方式不會是一樣的，後者會動員或部署大量軍隊，而中國在中亞並不是採取擴張主義。

邱芷恩補充道，中國不是要取代俄羅斯在中亞的安全角色，而是在引進新的安全理念，例如對抗爭的管理和監視。

她對DW說：「中國正在向中亞地區輸出這些行為準則；現在可以觀察到，吉爾吉斯斯坦等國的公民社會空間迅速地縮小，但該國的公民社會原本是區域內最好的。」

「這直接反映，中亞國家選擇了與俄羅斯和中國走在一起的事實。如今俄羅斯無法像以前一樣提供那麼多資助給中亞，此時中國介入了，給了中亞領袖大量的投資與保證。」邱芷恩如此總結。

去年9月，上海合作組織在烏茲別克斯坦舉行領袖峰會，中國國家主席習近平也有出席。該組織包含中國、俄國與中亞多國。

去年9月，上海合作組織在烏茲別克斯坦舉行領袖峰會，中國國家主席習近平也有出席。該組織包含中國、俄國與中亞多國。

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