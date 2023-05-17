中亞五國全到齊 與習近平召開「里程碑」峰會

（德國之聲中文網）中亞各國領袖週四（5月18日）齊聚中國西安，個別與中國國家主席習近平進行了一對一會談，承諾保持「持久」友誼，並預計達成區域協議。

這批中亞國家領導人，分別來自哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦，這是中亞領袖首次與習近平舉行實體高層會談。個別會談後，他們預計週五（19日）與習近平舉行小組討論。

據中國外交部稱，習近平將在該小組討論上發表重要談話，並在為期2天的會議上簽署一份「重要政治文件」。

在18日與吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫（Sadyr Zhaparov）的會談中，習近平表示雙方基於共同利益，「決心構建睦鄰友好、共享繁榮的命運共同體」。

扎帕羅夫則說，他願意擴大與中國的貿易、經濟和投資，支持在西安啟動中國－中亞元首會晤機制，以確保地區和平穩定發展，讓中國同中亞國家關係「邁上新台階」，並就雙邊共同關心的國際和地區問題「保持積極政治對話」。

17日，在峰會開始之前，哈薩克斯坦總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）也與習近平會面。他是第一個抵達西安的中亞國家元首，該國也是中國在中亞的最大貿易夥伴。

習近平見到托卡耶夫時予以熱情問候，並祝對方70歲生日快樂。會晤中，習近平稱中哈關係深厚、已經開啟新的「黃金三十年」，「雙方應加強媒體交流合作，共同講好中哈友好故事」，並同意深化石油和鈾合作、確保中國－中亞天然氣管道的哈薩克斯坦段能穩定運行。

中國力爭全球領導地位

此次中亞峰會的開辦時機，恰逢七國集團（G7）的日本廣島峰會。中國外交部表示，該中亞峰會旨在建立區域影響力，具有「里程碑式的意義」。

與此同時，俄羅斯仍在面對因入侵烏克蘭而起的西方制裁，中國也不斷快馬加鞭提升其作為全球領導者的影響力。而隨著俄國將大量資源投注於侵略烏國，愈來愈多中亞國家對莫斯科感到不滿，包括哈薩克斯坦不承認俄羅斯在烏東地區的控制權、塔吉克斯坦則要求莫斯科給予國際社會更多「尊重」。中國正在加強其與這些前蘇聯國家的經濟和政治接觸。

法新社報導，中亞仍然是中國「一帶一路」倡議的關鍵地區，這是習近平的代表項目。專家分析，中國將試圖藉此峰會上擴大交易，為中亞建設巨大交通紐帶和管道，其中包含擴建一條價值60億美元的中國－吉爾吉斯斯坦－烏茲別克斯坦鐵路線，以及中亞至中國的天然氣管道。

（路透社、法新社）

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