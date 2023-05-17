 中亞五國全到齊 與中國簽署峰會宣言 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.05.2023

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时政风云

中亞五國全到齊 與中國簽署峰會宣言

中亞五國在西安簽署了《中國－中亞峰會西安宣言》，時機恰逢七國集團（G7 ）在日本舉行廣島峰會。在美中角力加劇、中國不斷尋求擴大全球影響力之際，兩大峰會透露出競爭意味。習近平如何拉近與中亞領導人關係？

這是中亞領袖首次與習近平舉行實體高層會談

這是中亞領袖首次與習近平舉行實體高層會談

（德國之聲中文網）中亞五國哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦的領導人於5月18、19日在中國陝西省西安市參加中國－中亞峰會。這是中亞領袖首次與中國國家主席習近平舉行實體高層會談。

習近平於5月19日上午在中亞峰會主旨講話中表示，中國同中亞國家關係有著深厚的歷史淵源、廣泛的現實需求、堅實的民意基礎。他也提到，中亞擁有得天獨厚的地理優勢，有基礎、有條件、有能力成為亞歐大陸重要的互聯互通樞紐。

八點建議

據新華社報導，習近平在會上就中國同中亞國家合作提出「加強機制建設、拓展經貿關係、深化互聯互通、擴大能源合作、推進綠色創新、提升發展能力、加強文明對話以及維護地區和平」等「八點建議」。

建議的具體內容包括中國將向中亞國家提供總額260億元的融資支持和無償援助、出台更多貿易便利化舉措和升級雙邊投資協定、加快推進中國－中亞天然氣管道D線建設。此外還提及中國願幫助中亞國家加強執法安全和防務能力建設、支持各國自主維護地區安全和反恐努力、開展人文交流合作等。

中亞五國領導人與習近平的合影

中亞五國領導人與習近平的合影

簽署宣言、確立兩年一期會晤機制

新華社報導稱，與會的哈薩克斯坦總統託卡耶夫、吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫、塔吉克斯坦總統拉赫蒙、土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫皆「一致同意著眼未來，攜手構建更加緊密的中國－中亞命運共同體」。

在峰會上，習近平同中亞五國元首簽署了《中國－中亞峰會西安宣言》，並通過《中國－中亞峰會成果清單》。會議成員們還同意在中國設立中國－中亞機制常設秘書處，並商定正式成立兩年一期的中國－中亞元首會晤機制，2025年將由哈薩克斯坦主辦第二屆中國－中亞峰會。

各國領袖與習近平的一對一會談

本週四（5月18日），中亞各國領袖已經個別與習近平進行了一對一會談，承諾保持“持久”友誼。在18日與吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫（Sadyr Zhaparov）的會談中，習近平表示雙方基於共同利益，「決心構建睦鄰友好、共享繁榮的命運共同體」。

扎帕羅夫則說，他願意擴大與中國的貿易、經濟和投資，支持在西安啟動中國－中亞元首會晤機制，以確保地區和平穩定發展，讓中國同中亞國家關係「邁上新台階」，並就雙邊共同關心的國際和地區問題「保持積極政治對話」。

17日，在峰會開始之前，哈薩克斯坦總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）也與習近平會面。他是第一個抵達西安的中亞國家元首，該國也是中國在中亞的最大貿易夥伴。

習近平（右）與哈薩克斯坦總統托卡耶夫（左）會晤。哈薩克斯坦是中國在中亞的最大貿易夥伴。

習近平（右）與哈薩克斯坦總統托卡耶夫（左）會晤。哈薩克斯坦是中國在中亞的最大貿易夥伴。

習近平見到托卡耶夫時予以熱情問候，並祝對方70歲生日快樂。會晤中，習近平稱中哈關係深厚、已經開啟新的「黃金三十年」，「雙方應加強媒體交流合作，共同講好中哈友好故事」，並同意深化石油和鈾合作、確保中國－中亞天然氣管道的哈薩克斯坦段能穩定運行。

中國力爭全球領導地位

此次中亞峰會的開辦時機，恰逢七國集團（G7）的日本廣島峰會。中國外交部表示，該中亞峰會旨在建立區域影響力，具有「里程碑式的意義」。

與此同時，俄羅斯仍在面對因入侵烏克蘭而起的西方制裁，中國也不斷快馬加鞭提升其作為全球領導者的影響力。而隨著俄國將大量資源投注於侵略烏國，愈來愈多中亞國家對莫斯科感到不滿，包括哈薩克斯坦不承認俄羅斯在烏東地區的控制權、塔吉克斯坦則要求莫斯科給予國際社會更多「尊重」。中國正在加強其與這些前蘇聯國家的經濟和政治接觸。

法新社報導，中亞仍然是中國「一帶一路」倡議的關鍵地區，這是習近平的代表項目。專家分析，中國將試圖藉此峰會上擴大交易，為中亞建設巨大交通紐帶和管道，其中包含擴建一條價值60億美元的中國－吉爾吉斯斯坦－烏茲別克斯坦鐵路線，以及中亞至中國的天然氣管道。

習近平（右）和吉爾吉斯斯坦總統扎帕罗夫（左）在簽字儀式上握手。

習近平（右）和吉爾吉斯斯坦總統扎帕罗夫（左）在簽字儀式上握手。

（路透社、法新社）

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