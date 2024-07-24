中乌外长会晤： 库列巴尚未看到俄方和谈的诚意

中国外交部长王毅周三在广州会见乌克兰外长库列巴，双方呼吁和平并强调通过政治途径解决冲突。王毅表示中国始终致力于推动危机的政治解决。库列巴则强调乌克兰对和谈持开放态度，但目前尚未看到俄罗斯对此的诚意。

（德国之声中文网）中国外交部长王毅周三(7月24日)在中国南方城市广州会见了乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba），双方呼吁和平，尽早结束俄罗斯发动的战争。

一名不愿透露姓名的乌克兰代表团成员告诉路透社，王毅同库列巴的会晤持续了3个多小时，比计划的时间长，“是一次非常深入和具体的会谈”。

乌克兰外交部在一份声明中说，库列巴重申当俄罗斯有诚意进行谈判时，会让它参与谈判进程，但他同时强调，目前尚未观察到俄方做好了这样的准备。

中国将自己定位为战争的中立方，并表示不会像美国和其他西方国家那样向任何一方提供武器援助。然而，中国是俄罗斯的亲密政治和经济盟友，北约成员国已将北京称为战争的“决定性推动者”。

中国外交部发言人毛宁告诉记者，他们就乌克兰危机交换了意见。期间王毅向乌方表示：“中国和乌克兰是互为友好国家，双方交往历程中沉淀下来的都是友谊合作”

王毅指出：“乌克兰危机已经进入第三个年头，冲突还在持续，并存在升级外溢的风险。中方始终坚定致力于推动危机政治解决，习近平主席提出‘四个应该’，为此提供了重要遵循。”

习近平于2022年俄乌战争爆发不久后在和德国和法国领导人举行视频峰会时提出了“四个应该”的提议，呼吁各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。

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俄乌战争：中国当下的态度

在此次与乌克兰外长的会谈中，中方强调：“所有冲突的解决最后都要回到谈判桌前，一切争端的化解总要通过政治途径实现”。中方指出近期俄乌双方都不同程度地发出愿意谈判的信号，虽然“条件时机还不成熟”，但中方“支持一切有助于和平的努力，愿意继续为停火止战、恢复和谈发挥建设性作用。”

在加强与乌克兰务实合作方面，中方表示，将继续扩大自乌克兰粮食进口，共同维护物流通道畅通和国际粮食安全。一方面，中方感谢乌方在冲突爆发初期为中国公民特别是留学生撤离提供的帮助。另一方面，希望乌方继续采取有效措施，确保在乌中方人员和机构的安全。同时中方“关注乌方的人道主义局势，将继续向乌克兰提供人道主义物资援助。”

库列巴是自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来访问中国的乌克兰最高级官员。外交部发言人毛宁表示：中方始终坚定致力于推动政治解决危机，“尽管条件和时机尚不成熟，我们支持一切有助于和平的努力，并愿意继续为停火和恢复和谈发挥建设性作用。”

据中国官媒中新网报道，库列巴在会晤期间表示，“中国是一个伟大的国家”。此外，“乌方支持中方在台湾问题上的立场，将继续坚持一个中国。” 乌克兰“也希望走和平、复苏和发展的道路”，并“相信这些是双方共享的战略优先事项”。

法新社报道称，库列巴向中方指出“俄罗斯的侵略破坏了和平，减缓了发展”。中新网则报道称：乌方高度赞赏中方为促进和平、维护国际秩序所发挥的积极建设性作用。乌方重视中方的意见，认真研究了中国、巴西关于政治解决乌克兰危机的六点共识，乌方愿意并准备同俄方开展对话谈判，当然，谈判应当是理智和有实质意义的，旨在实现公正持久的和平。

库列巴在中国的访问计划将持续到本周五。

（综合报道）

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