为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
在地理上，中东地区和西亚大致重叠，同时也包含部分北非地区，但不包括外高加索区域。
在现代西方语境中，“中东”与“近东”常常通用。
在中国国家主席习近平访问沙特期间，沙特阿拉伯和中国签署了一系列协议，其中包括与科技巨头华为的合同。白宫称，习近平访问沙特不会改变美国的中东政策。
「中國—中東歐國家合作」機制再度受到考驗。繼立陶宛去年宣布退出中國主導的17+1合作機制後，拉脫維亞與愛沙尼亞10日也宣布退出該機制。除了台海局勢緊張，中國在俄烏戰爭中的曖昧立場也是重要誘因。
新近的沙特之行，美国总统拜登得以同中东最重要掌权者重建关系，但在国内却引发轩然大波。德国之声记者 Michaela Küfner 认为， 这可能很快会让他吃不了兜着走。
美国总统拜登周六和阿拉伯海湾国家举行区域峰会，他此行目的除了加强美国与中东地区的合作、并将该地区团结起来对抗伊朗之外，也希望减少中国和俄罗斯在此区域的影响力。
在以总统身份的首次中东之行中，拜登承诺，美国会继续向以色列提供援助。他称，美以双边关系"比以往任何时候都更深入、更强固"。他也表示，永远不会允许伊朗拥有核武器。
俄乌战争的爆发，对台湾来说，也是一次难得的历史机遇：一方面，台湾所处的危险境地受到了前所未有的国际关注，另一方面，台湾对乌克兰慷慨的人道援助，也赢得了众多中东欧国家的尊重和认同。
皮克斯的新电影《光年正传》因为女同接吻的画面在多个阿拉伯国家遭禁。事实上，对电影频繁动用“剪刀”的不只是中东地区，原因也绝不仅仅是同性恋情。以下我们来看一看全球范围的电影审查制度。
继立陶宛之后，捷克也在考虑退出中国-中东欧国家合作平台（“16+1合作”）。捷克外长表示，该机制做出的大规模投资和互利贸易的承诺，“即使在十年之后也没有实现”。不过有看法认为，捷克此举可能会惹怒北京，继而重蹈立陶宛“覆辙”。
这个中东国家正向中国示好。这有可能大损它和美国之间的长期良好关系。裂隙有多大？
塔利班代表23日在挪威首都奥斯陆讨论人道主义援助问题，这是他们掌权后，首次在欧洲举行正式会谈。然而，他们的到来也引发了运动人士的抗议。
在近期中国加大对立陶宛施压後，《金融时报》21日在报导中称美国曾建议立陶宛考虑更改台湾办事处名称来降低紧张关系，但专家却认为，此举发生的可能性不大，因为会向中国释放错误的讯息。
“立（国）挺我，我挺立（国）”——台湾烟酒公司日前宣布购买了2万多瓶被中国拒收的立陶宛朗姆酒。台湾駐立陶宛代表周三表示，台湾将设2億美元中东欧基金，优先投资立陶宛。
立陶宛不仅告别"17加1"中国与中东欧的合作论坛，呼吁抵制中国制造的手机，还同意台北设立"驻立陶宛台湾代表处"。一个人口不足三百万的欧洲小国为何竟向中国叫板？
立陶宛今年5月宣布退出17+1中国-中东欧合作机制，之后又宣布允许台湾当局以“台湾”名义在该国设立“代表处”。11月18日驻立陶宛台湾代表处正式挂牌后，中国将与立陶宛的外交关系降至“代办”等级。人口280万的东欧小国立陶宛为何成为“抗中”先锋？
一些中东欧国家明显加强了同台湾的互动，这在某种程度上，也反映出该地区对北京经济扩张政策的不满和失望。
台湾外交部长26日在斯洛伐克发表演说後，27日预计将与欧美多国官员同台在捷克发表谈话。专家告诉德国之声，由於目前中东欧国家在中国政策上出现转变，这也为提升与台湾关系创造了机会。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式