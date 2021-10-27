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在地理上，中东地区和西亚大致重叠，同时也包含部分北非地区，但不包括外高加索区域。
在现代西方语境中，“中东”与“近东”常常通用。
一些中东欧国家明显加强了同台湾的互动，这在某种程度上，也反映出该地区对北京经济扩张政策的不满和失望。
台湾外交部长26日在斯洛伐克发表演说後，27日预计将与欧美多国官员同台在捷克发表谈话。专家告诉德国之声，由於目前中东欧国家在中国政策上出现转变，这也为提升与台湾关系创造了机会。
台湾外交部周二宣布，为感谢中东欧国家捐赠疫苗以及支持台湾的情谊，台湾将于10月下旬派遣经贸考察团造访三个中东欧国家，以进一步强化双边经贸投资合作 。
中国希望在中东欧扩大其影响力。在欧盟东翼，有人呼吁抵制中国的“腐蚀性资本”，但也有人并未看到威胁。
美国总统拜登和伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米周一首度会面，宣告美军将终结在伊拉克的作战任务。
斯洛伐克近日透过捐赠疫苗与宣布派代表团访台等方式来深化与台湾的互动。专家认为，这趋势不仅与该国内部政局变化有关，也凸显中国对中东欧国家的影响，不如想像中的深远。
以中关系自1992年正式建交，特别是2012年来，发展得相当密切，似乎充满“互信”和“合作”。但是，五月份以色列与哈马斯的冲突中，北京的一系列做法不仅使以色列吃惊，也被不少观察家视为以中关系的“不祥之兆”。政治学者张俊华以此出发，对以中关系的现状和未来作一番分析。
联合国在中东与非洲等地超过12个维和工作团队预算在最后一天过关。有外交人员指出，之前卡关的原因出在中国。
以色列政局变天，内塔尼亚胡执政12年後被迫下台，新总理为右翼领袖贝内特。他本来与内塔尼亚胡形同师徒关系，这次为何会做出政治背叛？
美国19日再度表明，他们将反对一项由法国在联合国安理会提出的巴以冲突停火协议草案，此举让他国外交官认为，中国将可藉此在中东议题上，强化其领导者的地位。
中国此次表现出明显的欲调解巴以冲突的态势。专栏作者邓聿文认为，中国除了想展示解决复杂国际纠纷的领导能力外，还为的是在中东这个地缘战略薄弱环节维护切身利益，为一带一路落地及推进寻求突破口。
以色列和巴勒斯坦之间的武装冲突，让中东局势再次动荡。对于中国而言，与阿拉伯国家的石油贸易至关重要，而与以色列的经贸合作也异常紧密。在这场冲突中，中国到底能站哪一边，才能维护自身国家利益？
新一轮中东冲突也延烧至约旦河西岸。在那里，示威活动的矛头不仅指向以色列，也开始指向法塔赫（巴勒斯坦民族解放运动）的领导人。
中国外交部长王毅在中国担任联合国安理会轮值主席国时，对美国阻挡安理会声明表示不满，并强调支持以巴「两国方案」，德国之声对此请中东与伊斯兰事务专家包修平来解析中国立场。
以色列17日对加沙发动新一波猛烈空袭，媒体报导此空袭的规模更大且范围更广。在美国阻挡联合国安理会针对暴力情势发布联合声明後，中国外长谴责美国的举动，呼吁其承担应尽的责任。
以色列军队和哈马斯在加沙地带交火持续之际，美联社、半岛等国际媒体在加沙市的办公楼被整个炸毁，同时，约旦河西岸的抗议活动中发生了严重流血冲突。
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