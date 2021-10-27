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中东

在地理上，中东地区和西亚大致重叠，同时也包含部分北非地区，但不包括外高加索区域。

在现代西方语境中，“中东”与“近东”常常通用。

Taiwanese Foreign Minister Joseph Wu speaks at Globsec forum in Bratislava, Slovakia on October 26, 2021 during his visit to Slovakia and the Czech Republic. (Photo by VLADIMIR SIMICEK / AFP)

德语媒体：中东欧向台湾敞开门户 27.10.2021

一些中东欧国家明显加强了同台湾的互动，这在某种程度上，也反映出该地区对北京经济扩张政策的不满和失望。
Taiwanese Foreign Minister Joseph Wu speaks at Globsec forum in Bratislava, Slovakia on October 26, 2021 during his visit to Slovakia and the Czech Republic. (Photo by VLADIMIR SIMICEK / AFP)

台外长欧洲行受瞩目 中东欧对中政策转向 27.10.2021

台湾外交部长26日在斯洛伐克发表演说後，27日预计将与欧美多国官员同台在捷克发表谈话。专家告诉德国之声，由於目前中东欧国家在中国政策上出现转变，这也为提升与台湾关系创造了机会。
10.02.2020, China, Taipeh: --FILE--A view from a high point to view the city center, in which the highest building is the famous Taipei 101, Taipei city, southeast China's Taiwan province, 9 November 2019. *** Local Caption *** fachaoshi Foto: Yan Zhihong//dpa |

台湾经贸代表团将造访中东欧三国 14.09.2021

台湾外交部周二宣布，为感谢中东欧国家捐赠疫苗以及支持台湾的情谊，台湾将于10月下旬派遣经贸考察团造访三个中东欧国家，以进一步强化双边经贸投资合作 。
ILLUSTRATION - Ein Euroschein steckt am Montag (19.09.2011) mit zwei chinesischen Stäbchen in einer Wiese in Hamburg. China will Europa und den USA in der Krise mit neuen Investitionen zu Hilfe kommen. Foto: Daniel Bockwoldt dpa/lno

东欧国家认清了中国投资？ 22.08.2021

中国希望在中东欧扩大其影响力。在欧盟东翼，有人呼吁抵制中国的“腐蚀性资本”，但也有人并未看到威胁。
President Joe Biden, right, shakes hands with Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi, left, during their meeting in the Oval Office of the White House in Washington, Monday, July 26, 2021. (AP Photo/Susan Walsh)

拜登宣布年底前终结伊拉克作战任务 27.07.2021

美国总统拜登和伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米周一首度会面，宣告美军将终结在伊拉克的作战任务。
Leader of the Ordinary People and Independent Personalities party Igor Matovic arrives for an interview day after the Slovakia's general election in Bratislava, Sunday, March 1, 2020. The center-right populist opposition has claimed victory in the parliamentary election in Slovakia. The win ends the reign of the country's long-dominant but scandal-tainted leftist party that governed on an anti-immigration platform. The Bratislava castle is in the background. (AP Photo/Petr David Josek) |

斯洛伐克深化与台湾互动 专家：与国内政局变化有关 26.07.2021

斯洛伐克近日透过捐赠疫苗与宣布派代表团访台等方式来深化与台湾的互动。专家认为，这趋势不仅与该国内部政局变化有关，也凸显中国对中东欧国家的影响，不如想像中的深远。
01.10.2015 | epa04958843 A Christian from China participates in the 62th annual Jerusalem March, marking the Jewish holiday of Sukkot in support of Israel, in Jerusalem, Isreal, 01 October 2015. The event was organized by the International Christian Embassy in Jerusalem. Thousands of Christians from around the world visit the capital as part of the yearly Feast of Tabernacles events. EPA/ATEF SAFADI ++

客座评论：十字路口的以中关系 18.07.2021

以中关系自1992年正式建交，特别是2012年来，发展得相当密切，似乎充满“互信”和“合作”。但是，五月份以色列与哈马斯的冲突中，北京的一系列做法不仅使以色列吃惊，也被不少观察家视为以中关系的“不祥之兆”。政治学者张俊华以此出发，对以中关系的现状和未来作一番分析。

British forces part of United Nations peacekeeping troops at their UN base in Cyprus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: TimxGraham 1161-7455 British Forces Part of United Nations Peacekeeping Troops AT their UN Base in Cyprus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright TimxGraham 1161

联合国维和预算过关 中国从中作梗? 30.06.2021

联合国在中东与非洲等地超过12个维和工作团队预算在最后一天过关。有外交人员指出，之前卡关的原因出在中国。
Israel's outgoing prime minister Benjamin Netanyahu speaks during a Knesset session in Jerusalem Sunday, June 13, 2021. Bennett is expected later Sunday to be sworn in as the country's new prime minister, ending Prime Minister Benjamin Netanyahu's 12-year rule. (AP Photo/Ariel Schali22 Israel's designated new prime minister, Naftali Bennett speaks during a Knesset session in Jerusalem Sunday, June 13, 2021. Bennett is expected later Sunday to be sworn in as the country's new prime minister, ending Prime Minister Benjamin Netanyahu's 12-year rule. (AP Photo/Ariel Schali22

内塔尼亚胡倒台 以色列新总理贝内特是谁？ 14.06.2021

以色列政局变天，内塔尼亚胡执政12年後被迫下台，新总理为右翼领袖贝内特。他本来与内塔尼亚胡形同师徒关系，这次为何会做出政治背叛？
Israeli Airstrikes On Gaza Palestinian families walk past destroyed buildings as they leave their homes in Gaza City with some belongings to shelter in a safer neighbourhood, following massive Israeli bombardment early on May 16, 2021. - The previous day, an Israeli air strike flattened a 13-floor building housing Qatar-based Al Jazeera television and the US news agency the Associated Press in the Gaza Strip. Gaza Palestine fathi-notitle210516_npk3W PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xMajdixFathix

美欲挡以巴决议 北京趁势布局中东 20.05.2021

美国19日再度表明，他们将反对一项由法国在联合国安理会提出的巴以冲突停火协议草案，此举让他国外交官认为，中国将可藉此在中东议题上，强化其领导者的地位。
A Palestinian uses a sligshot during an anti-Israel protest over a cross-border violence between Palestinian militants in Gaza and the Israeli military, near Hawara checkpoint near Nablus in the Israeli-occupied West Bank, May 18, 2021. REUTERS/Raneen Sawafta

客座评论：调解以巴冲突，北京显中东野心 19.05.2021

中国此次表现出明显的欲调解巴以冲突的态势。专栏作者邓聿文认为，中国除了想展示解决复杂国际纠纷的领导能力外，还为的是在中东这个地缘战略薄弱环节维护切身利益，为一带一路落地及推进寻求突破口。
May 16, 2021*** Rescuers search for people in the rubble of a building at the site of Israeli air strikes, in Gaza City May 16, 2021. REUTERS/Mohammed Salem SEARCH SUZY ESHKUNTANA FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

巴以冲突，中国到底站哪边? 19.05.2021

以色列和巴勒斯坦之间的武装冲突，让中东局势再次动荡。对于中国而言，与阿拉伯国家的石油贸易至关重要，而与以色列的经贸合作也异常紧密。在这场冲突中，中国到底能站哪一边，才能维护自身国家利益？
HEBRON, WEST BANK - MAY 14: Palestinian demonstrators burn tyres and throw rocks in response to Israeli forces' intervention during a protest against Israeli forces' attacks over East Jerusalem and Gaza, on May 14, 2021, in Hebron, West Bank. Mamoun Wazwaz / Anadolu Agency

为何约旦河西岸的局势也突然恶化？ 17.05.2021

新一轮中东冲突也延烧至约旦河西岸。在那里，示威活动的矛头不仅指向以色列，也开始指向法塔赫（巴勒斯坦民族解放运动）的领导人。
Israeli Airstrikes On Gaza Palestinian families walk past destroyed buildings as they leave their homes in Gaza City with some belongings to shelter in a safer neighbourhood, following massive Israeli bombardment early on May 16, 2021. - The previous day, an Israeli air strike flattened a 13-floor building housing Qatar-based Al Jazeera television and the US news agency the Associated Press in the Gaza Strip. Gaza Palestine fathi-notitle210516_npk3W PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xMajdixFathix

专访：中国是巴勒斯坦的真诚朋友? 17.05.2021

中国外交部长王毅在中国担任联合国安理会轮值主席国时，对美国阻挡安理会声明表示不满，并强调支持以巴「两国方案」，德国之声对此请中东与伊斯兰事务专家包修平来解析中国立场。
16.05.2021***TOPSHOT - Smoke billows from a fire following Israeli airstrikes on multiple targets in Gaza City, controlled by the Palestinian Hamas movement, early on May 16, 2021. - Israel pummelled the Gaza Strip with air strikes, killing 10 members of an extended family and demolishing a building housing international media outlets, as Palestinian militants fired back barrages of rockets. (Photo by MOHAMMED ABED / AFP) (Photo by MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images)

以色列再发动空袭 王毅批美阻安理会声明 17.05.2021

以色列17日对加沙发动新一波猛烈空袭，媒体报导此空袭的规模更大且范围更广。在美国阻挡联合国安理会针对暴力情势发布联合声明後，中国外长谴责美国的举动，呼吁其承担应尽的责任。
CORRECTS DATE TO MAY 15 A view of a 11-story building housing AP office and other media in Gaza City is seen moments after Israeli warplanes demolished it, Saturday, May 15, 2021. The airstrike Saturday came roughly an hour after the Israeli military ordered people to evacuate the building. There was no immediate explanation for why the building was targeted. The building housed The Associated Press, Al-Jazeera and a number of offices and apartments. (AP Photo/Hatem Moussa)

巴以冲突死亡人数上升 国际媒体大楼被炸 15.05.2021

以色列军队和哈马斯在加沙地带交火持续之际，美联社、半岛等国际媒体在加沙市的办公楼被整个炸毁，同时，约旦河西岸的抗议活动中发生了严重流血冲突。
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