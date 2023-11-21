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在地理上，中东地区和西亚大致重叠，同时也包含部分北非地区，但不包括外高加索区域。
在现代西方语境中，“中东”与“近东”常常通用。
拜习会是否意味着中美两国关系的回暖或是按下“重置键”？《柏林报》对此进行了分析。与此同时，王毅在北京接见阿拉伯和伊斯兰外长联合代表团也吸引了德媒的关注。《日报》指出，王毅和来宾们的合影已经成为中国的一项外交胜利。
在支持巴勒斯坦的示威游行中，"从河流到海洋" （From the river to the sea）这一口号反复出现。对一些人来说，这是明显的反犹主义，对另一些人来说，则是对平等权利的呼吁。目前，该口号在德国已被禁止使用。
美中两大国首脑之间的会晤受到德国媒体的关注：德广联发自华盛顿的报道指出，会晤本身就是最重要的讯号。拜登与习近平的会谈议题预计将包括台湾：《慕尼黑信使报》分析此次会晤对于美国对台军事援助可能产生的影响。
以哈冲突爆发后，中国官方一方面拒绝谴责哈马斯的恐怖暴行，一方面严格管控下的官媒和网络上，反犹言论却在大行其道，有鉴于此，北京在这场冲突中的所谓中立立场也就引起了越来越多的质疑。
自从10月7日极端组织哈马斯对以色列发动残暴的恐怖袭击后，中东地区再次陷入战火之中。德国之声为您梳理整个冲突过程中的重大事件。
以色列总理内坦尼雅胡强调，哈马斯若不释放人质就不会有停火。以色列军方称，在10小时激战后占领了哈马斯在加沙北部的一个基地。周三，约5万人从加沙北部逃到加沙南部。如何援助加沙平民正是50多个国家和国际组织代表目前在巴黎讨论的议题。
就10月7日哈马斯对以色列发起的恐怖袭击所造成的影响，德国联邦总统施泰因迈尔邀请犹太群体和穆斯林群体的代表在其官邸进行了一场圆桌对话。与会嘉宾表示，德国社会存在着一条深深的裂痕。
针对在以哈战争问题上达成统一战线，七国集团（G7）的外长们在东京举行的会议上面临挑战。德国表示，“人道主义暂停”也被列入会议议程。
中国希望调解以色列与哈马斯之间的战争。中国政府谴责双方的暴力行为。但与此同时，不少中国公众对以色列存在敌意。
德国宣布对亲巴勒斯坦组织萨米敦（Samidoun）实施禁令，并进一步限制与恐怖组织哈马斯相关的活动。这意味着任何人继续以任何方式为这两个组织开展活动，都将构成刑事犯罪。
以哈冲突爆发以来，中国一直拒绝对哈马斯的恐怖暴行予以谴责。但与此同时，在新闻审查最为严格的中国，官媒和网络上反犹主义色彩浓重的论点和文章却急剧增多，这不免令人对中国所谓的中立立场产生质疑。
七国集团（G7）贸易部长会议週日（10月29日）呼吁，应立即取消对日本水产的不必要限制、共同应对「经济胁迫」，剑指中国。中国驻日大使馆随后谴责「经济胁迫」才是G7的「专利」，批评该集团成员勿「双重标准」。
以色列和哈马斯之间的冲突引发了网络上虚假信息的传播浪潮。德国之声事实核查团队就如何区分真假信息提供了一些建议。
以色列与哈马斯的战争给莫斯科带来了难得的机遇，普京扮演起调停者的角色，企图借此摆脱被鄙视者的身份，提升自己的国际形象。
按照1947年的联合国决议，巴勒斯坦和以色列应当分别独立建国，这份两国方案也长期被认为是解决中东问题的最佳方案。然后，在经历了数十年的占领、袭击、报复之后，以巴双方相信两国方案的人越来越少。
愈演愈烈的中东危机，是否会分散美国对俄乌战争的注意力？华盛顿能否兼顾乌克兰和以色列，为何又与遏制中国的战略息息相关？曾任驻欧美军总司令的霍奇斯(Ben Hodges)对德国之声阐述了其中错综复杂的关联。
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