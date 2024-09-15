中东欧多国洪水泛滥 德国严阵以待

奥地利、捷克和波兰连日来遭暴雨侵袭，爆发大面积洪水，已造成人员伤亡。奥地利首都维也纳周日下午开始被水淹。

（德国之声中文网）因暴雨引发洪水，奥地利受灾最严重的东部下奥地利州宣布进入紧急状态。当局表示，该州多地被水淹，交通被断绝，一些地方有发生山体滑坡的危险。一名消防队员的执行救险任务时丧生。

周日，洪水已经抵达奥地利首都维也纳。一些临河的道路和建筑以及地下车库被水淹，部分地铁线路停运。有3个城区的供电暂时中断。

维也纳地铁采取防洪措施 图像来源: WIENER LINIEN/dpa/picture alliance

洪水在波兰也已造成一人死亡。该国西南部一处水库决堤，对下游造成更大威胁。波兰总理图斯克再次呼吁民众，重视和响应当局的疏散要求，即时撤离。"许多地方的形势相当危急。"

因洪水，波兰铁路部门中断了连结该国与邻国捷克的铁路运营。

捷克与波兰交界地区遭遇严重洪水 图像来源: Petr David Josek/AP/dpa/picture alliance

捷克境内的汛情已持续多日。至周日已有4人失踪。在该国东北部靠近波兰边境的地区，数千居民被紧急撤离。一些城镇大片居民区被水淹，山区的泥石流切断了个别村镇与外界的交通。

捷克西南部一座水库大水漫出，境内的易北河沿岸地区发出了最高级别的洪灾警报。不少地方的电缆被倒下的树木损坏，捷克目前有25万户居民断电。

大雨还在罗马尼亚东部引发水灾，至少有4人死亡。

洪水在罗马尼亚造成多人死亡 图像来源: Galati Romanian Emergency/dpa/picture alliance

德国正严阵以待，准备迎接即将到来的洪水。连日降雨已使巴伐利亚个别地方道路和少数房屋地下室被淹。

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东部萨克森州境内的易北河段已发出2级洪灾警报，预计将于下周二升级至4级，级最高级警报。

在萨克森州首府德累斯顿市，数天前倒塌的易北河卡罗拉大桥的应急拆卸工作已进入尾声，消防部门表示，参与施工的重型机械已在洪峰到来之前离开了河岸。

德累斯顿倒塌大桥的清理工作赶在洪水到来前告一段落 图像来源: Robert Michael/dpa/picture alliance

（综合报道）

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