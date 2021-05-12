 中东暴力升级 以巴冲突扩大 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.05.2021

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时政风云

中东暴力升级 以巴冲突扩大

中东地区暴力冲突急剧升温。继特拉维夫后，巴勒斯坦武装组织又将耶路撒冷作为袭击目标；以色列则扩大其报复性打击。国际社会的呼吁未显出效果。

Gaza Raketenangriff auf Israel Iron Dome

从加沙地带发射的火箭弹   

（德国之声中文网）不顾国际社会呼吁克制，以色列和巴勒斯坦人之间的冲突继续升级。作为对伊斯兰极端势力对特拉维夫大区的猛烈火箭攻击的回应，以政府宣布发动强硬军事反击。   

以总理内塔尼亚胡宣布，巴勒斯坦人组织哈马斯和伊斯兰圣战组织将因其对以色列的袭击付出沉重代价。 以军总参谋长科查维（Aviv Kochavi ）称，"相关行动需要时间，但我们将为以色列公民带回安全。”　他指出，本周一（５月１０日）起，作为 "城墙守护者 "军事行动的一部分，以方 "已攻击了加沙地带的500个目标，打死了数十名武装恐怖分子"。   

继周二晚之后，周三清晨，特拉维夫又多次响起火箭弹袭击警报，人们可以听见这个沿海大都市传出的爆炸声。以色列国防军推文称，"家人被叫醒并被紧急带往隐蔽处”。在贝尔谢巴（ Beerscheva）和阿什凯隆（Aschkelon ）镇，也响起警报声  

位于特拉维夫郊区的洛德（Lod ），至少有两人在最新一波火箭弹袭击中丧生。此前，里雄莱锡安（Rischon Lezion ）和阿什凯隆有３人死亡。  

观看视频 01:35

以巴冲突升级 哈马斯夜袭以色列

火箭袭击   

哈马斯和伊斯兰圣战组织宣布，周二晚间及周三早晨分别从加沙地带发射了数百枚火箭弹，以回应以军对巴沿海地区的攻击。事先发出警告后，以军摧毁了那里的一座高层建筑。据称，该建筑内设有哈马斯政治局成员的办公室。  

加沙地带卫生部称，周一以来，巴方有35人死亡，其中有12名儿童。媒体报道说，其中一些人死于极端分子偏离了目标的火箭弹。  

正在罗马访问的德国外交部长马斯再度强烈谴责来自加沙地带的对以色列的袭击行为。他指出："现在竟仍发生如此暴力升级，这既不能容忍，也不能接受。我们也已向巴勒斯坦自治当局非常明确地表达了这一点。“　他强调，"在这种情况下，以色列有权自卫。”　他呼吁，火箭弹袭击必须立即终止。  

Gaza Luftangriff auf Hamas Hamadi Gebäude

被摧毁的加沙城 "哈纳迪塔"  大楼

"深感悲哀"     

联合国一名发言人在纽约表示，古特雷斯秘书长对暴力冲突"严重升级 "深表关切"，“对以色列在加沙的空袭所造成的越来越多的伤亡　——包括儿童，——　以及对以色列境内因从加沙发射的火箭弹而造成的死亡深感悲哀"。联合国安全理事会计划周三再度举行会议，"闭门 "讨论局势  

自4月中旬进入穆斯林斋月以来，以巴冲突不断升级，现在则达到了数年来最激烈程度。最初，主要在耶路撒冷，巴勒斯坦人和以色列安全部队之间发生激烈冲突，其导火索是警方在老城设置警戒线，并威胁将巴勒斯坦家庭赶出其在东耶路撒冷谢赫-贾拉（Scheich Dscharrah）社区的家园。犹太定居者宣称对该地区拥有主权

 

德新社，法新社，路透社  

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