中东多国出现反以色列集会 欧洲反犹情绪升温

（德国之声中文网）本周五（10月13日），中东多个国家数以万计民众走上街头，抗议以色列和美国。在伊朗首都德黑兰，示威者挥舞着伊朗、巴勒斯坦和真主党的旗帜。许多人拿着“打倒美国”和“打倒以色列”的横幅。

伊朗首都德黑兰举行亲巴勒斯坦示威

在约旦和伊拉克也有数千人参加声援巴勒斯坦人的集会，其间有人大声谩骂。在伊拉克首都巴格达市中心的解放广场，示威者践踏一面插在地上的以色列国旗。许多参与者高呼“反对占领！反对美国”等口号。这场抗议活动是由伊拉克什叶派激进领导人萨德尔（Muktada al-Sadr）所发起。尽管这位颇具影响力的神职人员属于反对派，但伊拉克政府明确对抗议活动表示欢迎。

巴基斯坦奎达市的亲巴勒斯坦抗议者

巴基斯坦全国各地，数以万计的穆斯林信徒在周五的祈祷后聚集声援巴勒斯坦人。在穆斯林占多数的孟加拉国也有上万人走上街头，参加者挥舞着巴勒斯坦旗帜，高呼口号“停止压迫巴勒斯坦人”和“我们要一个独立的巴勒斯坦”。他们还呼吁全球穆斯林挺身而出支持巴勒斯坦人。

建国以来最严重流血冲突

激进伊斯兰组织哈马斯被美国、欧盟、德国、以色列和其他国家列为恐怖组织。上周六，哈马斯在以色列边境地区发动恐怖袭击，造成以色列建国以来最严重的流血事件。以色列方面有1300多人丧生，约150名以色列和外国人被恐怖分子扣为人质。据加沙地带卫生当局称，以色列在加沙地带对哈马斯发动的反击空袭，造成包括平民在内逾1700人死亡。

穆斯林世界部分地区以及西方国家许多亲巴勒斯坦的示威者对哈马斯的恐袭表示庆祝。伊朗领导层称之为一次“成功”，但同时否认直接参与袭击。伊朗长期以来为哈马斯提供军事和财政支援，该国还被认为是黎巴嫩真主党最重要的支持者。最近几日，黎巴嫩真主党与以色列军队发生零星的小规模冲突。

炮火中的巴勒斯坦难民 无以为生

真主党：“时机成熟时我们将采取行动”

黎巴嫩真主党被美国、德国和多个什叶派阿拉伯国家列为恐怖组织；欧盟仅将其武装派别列为恐怖组织。其二号人物夸西姆（Naim Ghassem）对哈马斯表示支持。夸西姆在黎巴嫩首都贝鲁特对支持者说：“时机成熟时，我们将会采取行动。”以色列观察家担忧，在军事上远胜于哈马斯的真主党可能会从北部对以色列发动大规模袭击。

德国的风险状况加剧

与此同时，一些欧洲国家的安全部门认为，反犹集会和暴力事件的危险正在上升。根据一份内部报告，德国联邦刑事警察局（BKA）预计德国将出现一波针对“犹太机构和祈祷场所”的抗议浪潮。

地方报纸《科隆城市报》（Kölner Stadt-Anzeiger）引述该份内部报告指出，不排除在德国境内可能发生“针对以色列目标的暴力行为”。但联邦刑事警察局称，目前没有关于袭击计划的具体迹象。联邦内政部发言人表示，“风险情况有所增加”。

在英国，多所犹太学校因安全原因不得不暂时关闭。伦敦警察厅称，自以色列遭到恐怖袭击以来，伦敦的反犹事件数量急剧上升。“局势高度紧张。我们不会容忍仇恨犯罪…，也不会容忍美化恐怖主义。”

声援巴勒斯坦的示威者在巴黎爬上共和国雕像底座

法国高度戒备

法国是欧洲最大犹太社区，估计约有50万犹太人。与此同时，在人口近7000万的法国生活着500多万穆斯林。尽管当局普遍禁止支持巴勒斯坦的示威活动，仍有数千人在巴黎街头举行声援集会，遭到警察用催泪瓦斯和水炮驱散。在法国雷恩、图卢兹、里尔也有小规模示威。至少10人被警方拘留。法国总统马克龙在电视讲话中警告称，法国绝不能“屈服于任何形式的仇恨”。



本周五，法国北部阿拉斯一所中学发生暴力袭击案，当地居住着大量犹太人和穆斯林。在这起袭击事件中，一名法国教师被刺身亡，还有三名该校人员受伤，其中一名保安伤势严重。警方逮捕了袭击嫌疑人、车臣籍男子莫古奇科夫（Mohammed Moguchkov），他在袭击该名教师时曾高喊“真主至大”。

法国当局认为这起袭击案可能与中东地区的暴力冲突有关，马克龙谴责这一事件为“野蛮的伊斯兰恐怖主义”。

法国周六宣布进入最高级别戒备状态。总统府办公室周六表示，马克龙下令在周一晚间之前完成部署7000名士兵，加强全国安全。

(德新社、法新社、路透社)

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