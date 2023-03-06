中东国家加速推动“黄金签证”计划

（德国之声中文网）2014年极端组织"伊斯兰国"占领伊拉克部分地区后，伊拉克记者希巴·艾哈迈德（Hiba Ahmad）开始寻找一条逃生之路。

"我只是觉得我需要在伊拉克以外找个安全的地方，" 她告诉德国之声，"这样，如果伊拉克局势危急，我可以离开。"

在网上搜寻了一番后，艾哈迈德决定在土耳其购买一套小公寓，并以大约 4万 美元（约合36,840 欧元）的价格在距伊斯坦布尔一小时车程的小型海滨度假胜地附近找到了一套她喜欢的公寓。"伊斯兰国"已于2017年被击败，但此后她仍定期来这里。

"我现在来的原因是巴格达的夏天非常炎热，"艾哈迈德解释道， "这里安静祥和，我可以待上两三个月。"

尽管土耳其最近收紧了居留规定，但由于购买了土耳其的公寓，艾哈迈德可以定期续签为期两年的签证。如果没有房地产投资，她只能拿到为期一个月的旅游签证，她解释说。并且，如果愿意，艾哈迈德甚至最终可以申请入籍土耳其。

黄金移民机会

艾哈迈德的土耳其签证只是所谓的投资换居留（RBI）项目中相对容易且更为实惠的例子。该项目俗称"黄金签证"计划。此外还有通过投资获得公民身份或"黄金护照"计划，但后者通常需要更多的资金、材料文件和更长的申请时间。

在中东，提供"黄金签证"或"黄金护照"计划的国家都有相同动机--都是希望鼓励投资并增加外汇存款。对于参与该计划的个人来说，这些计划可以为其提供一些更好的生活方式选项，一本提供更多旅行可能性的护照，以及一个逃离国内政治问题、经济动荡或冲突的机会。

加拿大、美国、爱尔兰和其他欧盟国家也都推出过这些计划。但这一计划在中东地区流行起来也仅有五年时间而已。

3月初，埃及进一步放宽了外国人通过投资移民的限制。该国自2020年以来就实施了投资换入籍计划，但鉴于其国内经济困境以及对更多国际投资和外汇的需求，该国今年放宽了相关条款。

阿联酋自2019年以来就推出了黄金签证计划，但在2022年对其进行了全面改革，使其更便宜、也更易获得。





约旦自2018年以来实施投资入籍计划，卡塔尔从2020年起为房地产拥有者提供更长时间的临时居留权。巴林从2022年开始实行"黄金签证居留"（golden visa residency）计划，本月又为吸引大规模投资推出了"黄金许可证"（golden license）。沙特阿拉伯也于今年推出了"高级居留权"（premium residency）计划。

欧洲逐步取消"黄金签证"

"中东地区的趋势与我们在欧洲看到的正好相反，意大利欧洲大学研究所(European University Institute)教授、全球公民观察/全球公民法律数据库(Global Citizenship Observatory)联合主任赞基奇(Jelena Dzankic)说。

赞基奇指的是在欧洲，由葡萄牙、希腊和塞浦路斯等国提供的黄金护照和居留计划正在被逐步取消。

赞基奇解释说，在欧洲，"鉴于与该项目计划相关的丑闻及风险，投资换取居留和入籍在逐渐被废除"。

批评人士常将该计划描述为国家将公民身份出售给最高竞价者，认为这会给国家带来潜在的安全问题、抬高房价并存在腐败和洗钱的风险。乌克兰战争爆发后，欧盟敦促所有成员国废除此类计划和项目，因为担心会帮助规避制裁。

"因此我认为随着欧洲这个市场变得难以进入，人们开始寻找其他可行的替代方案。"赞基奇说。

涌入希腊的大批中国人

快速入籍

通过投资换取公民身份的理念可以追溯到20世纪80年代。

总部位于瑞士的投资移民理事会（IMC）是一个涵盖该行业相关公司的伞形组织。据该组织称，第一个公民身份投资项目于1982年在汤加设立，1984年，圣基茨和尼维斯也开始实施该项目。这些小岛国家在殖民主义之后通过投资换取公民身份或居留权来筹集资金。

如今，大多数国家都会为投资者最终获得公民身份提供某种途径。但根据IMC的说法，需注意将此与目前约80个国家以这样或那样的形式提供的，引起频繁争论的"投资居留权"（RBI）或"投资公民身份"（CBI）计划加以区分。

作为对大量投资的回报，这些计划几乎可以立刻或通过快速通道向投资人提供公民身份或居留权。所需投资额从加勒比地区的约10万美元到欧洲的325万美元(296万欧元)不等。其中一些计划要求投资者在该国停留一定天数或开展业务，而另一些计划甚至不需要投资人入境该国。

赞基奇研究这个领域已有十多年，她告诉德国之声，"公民身份产业"已在这一领域发展起来，且相关公司通常还会游说国家当局引入更多福利。

行业观察者表示，关注RBI和CBI计划的不仅有中东国家政府，也包括这些中东国家的本地居民，尤其是身处战争冲突或经济动荡的国家的富人，如黎巴嫩、伊拉克、利比亚和叙利亚。这类人群也在利用该计划寻求更好的出路。

谁在申请"黄金签证"？

申请黄金护照或签证的确切人数很难被找到。国家推出此类计划往往在数据上不透明或公布统计数据的速度很慢。

投资移民理事会的地区代表大卫·雷盖罗（David Regueiro）告诉德国之声："虽然没有参与这些计划的中东投资者国籍的确切数据，但能看出一些模式。"

他说，首先，中东投资者"是世界上该项目最活跃的参与者之一"，一些国家超过四分之三的CBI项目申请人就来自该地区。

雷盖罗补充说道："就具体国籍而言，来自沙特阿拉伯、科威特、阿联酋、卡塔尔、巴林、黎巴嫩、叙利亚和伊朗等国的投资者最为活跃。"

大多数移民投资者都很富有，净资产在200万至1000万美元之间。但移民顾问同时指出，约有四分之一的移民投资者的净资产低于这个数字范围。雷盖罗说："尽管富人确实是最活跃的投资者之一，但中等收入人群也在表现出更大的兴趣。"

也有可能是，此类项目或计划越便宜、越易获取--比如埃及的CBI计划或土耳其的房地产换居留项目--再加上由于经济衰退或气候变化等原因，国内生存环境变得越发困难，中等收入人群也就越会考虑这类计划。

迪拜移民咨询公司Savory & Partners负责人杰里米·萨瓦里(Jeremy Savory)说："很多人负担不起传统的CBI项目。"

但他推测："对于起价为 5万美元并附带相关福利的产品，市场可能存在缺口。"

不确定的未来

专家表示，中东地区的这些计划是否会更成功仍有待观察。

雷盖罗认为，中东将会出现更多新项目。但同时表示，"我们可能会看到的另一个趋势是对这些项目的审查程度也会增加。"

萨瓦里说："其实很简单，就是遵守规则以及信任项目程序。"他举例说比如加勒比地区的项目，已经运行了几十年，因为被认为更值得信赖。

赞基奇表示："在当前环境下，中东地区仍然是一个年轻的市场，这些项目的发展取决于很多问题。"包括市场需求会如何发展以及所谓的"公民身份产业"会做出何种反应。虽然欧盟国家一直受到成员国的监管，但中东地区不存在这样的监管。

她说："与民主和善政相关的压力也许会因此减小，但随着时间推移，这些项目可能会引发其他的问题和担忧。"

例如，去年底，欧盟停止允许瓦努阿图公民免签入境欧洲，原因是担心该太平洋国家的CBI计划存在监管松散的问题。赞基奇说："这取决于各国如何处理这些问题。"

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